Es ist der 12. April 2024. In Österreich setzt an diesem Tag eine junge Frau ihre Unterschrift unter eine Unterlassungserklärung. Sie verpflichtet sich, in Zukunft keine schädigenden Gerüchte mehr über eine Freundin und deren Mann zu verbreiten.

Die junge Frau, die das Dokument unterzeichnet, heißt Lena Schilling. Sie ist 23 Jahre alt und Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen für die Europawahl – die jüngste, die die Partei je hatte. Die große Hoffnung der grünen Partei. Doch das Bild der jungen Vorzeigekandidatin hat Risse bekommen. Gegen Lena Schilling sind schwere Vorwürfe laut geworden. Und der Fall mit der Unterlassungserklärung ist nur einer davon.

Es geht um erfundene Liebesaffären und Belästigungsvorwürfe. Um mutmaßliche Lügen, die Existenzen von Personen gefährdet haben. Und es geht um eine Parteispitze, die für viele in dem Bestreben, ihre Spitzenkandidatin zu verteidigen, zu weit geht und damit Gefahr läuft, ihre frauenpolitische Glaubwürdigkeit zu schädigen.

In dieser Folge von "Inside Austria" rekonstruieren wir die weitreichenden Vorwürfe gegen die EU-Spitzenkandidatin der Grünen und was seit dem Bekanntwerden der Anschuldigungen geschehen ist. (red, 18.5.2024)

In dieser Folge zu hören: Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigativ, DER STANDARD), Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik, DER STANDARD), Oona Kroisleitner (Ressortleiterin Chronik & Innenpolitik, DER STANDARD), Beate Hausbichler (Ressortleiterin DIE STANDARD), Veronika Bohrn Mena (Autorin, Aktivistin); Skript: Lucia Heisterkamp und Zsolt Wilhelm; Moderation: Lucia Heisterkamp und Zsolt Wilhelm; Redigat: Nana Siebert, Yasemin Yüksel; Produktion: Christoph Neuwirth