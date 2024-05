Hugleikur Dagsson ist Cartoonist, Comedian und in Island sehr bekannt. Hugleikur Dagsson

Wenn in Island mal wieder ein unaussprechlicher Vulkan ausbricht, kann man ein betörend schönes Zusammenspiel aus Eis und Feuer beobachten. Man denkt bei der Insel an unberührte Natur und an die sphärische Musik von Björk oder Sigur Rós, die sich wie sanfter Dunst um die ins türkisblaue Wasser ragenden Küstenklippen schlängelt. In jedem Souvenirgeschäft in Reykjavík findet man außerdem die Bücher von Hugleikur Dagsson, in denen er mit simplen Strichmanschgerln von Kannibalismus, Chaos und Inzest erzählt. Der lustige Mensch ist nach Björk, Skyr und Fisch wohl der heißeste Export der Vulkaninsel – und zum ersten Mal in Österreich.

Auf der Bühne angekommen, verhaut er gleich richtig sympathisch seine erste Pointe. Was essen Zwerge noch einmal, wenn sie auf Diät sind? Kannibalen. Ähh, Kannibalen essen Zwerge. Was? Dagsson hat eine Ausrede, immerhin ist ein besonderer Tag. 1000 Tage nüchtern. Also nicht 1000 Tage hintereinander. Aber 1000 Tage insgesamt zusammengerechnet in seinen 46 Lebensjahren. Das muss gefeiert werden. Alkohol, erklärt Dagsson, sei nämlich eigentlich gar nicht seine Lieblingsdroge. Aber halt schon diejenige, die er am häufigsten konsumiere. Das österreichische Publikum klatscht und lacht anerkennend.

Inzest in Island

In seinen Cartoons geht es oft um Inzest. Das mit dem Inzest sei aufgrund der geringen Population ein großes Thema in Island. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es sich um jemanden aus der Verwandtschaft handelt, wenn man mit einer attraktiven Frau nach Hause geht. Vor ein paar Jahren ging deswegen die Schlagzeile einer isländischen Inzestvermeidungs-App um die Welt. Ganz falsch sei das nicht, erklärt Dagsson. Aber er würde den Dienst immer erst danach verwenden, um den schönen Moment nicht zu ruinieren.

Politisch korrekt sind seine Witze selten. Lustig aber trotzdem, weil er nicht andere, sondern sich selbst immer wieder zur Zielscheibe macht. Und den US-Schauspieler Gene Hackman. Einmal habe er nämlich geträumt, dass sich seine Mutter in Gene Hackman verwandelt. Dagsson vergleicht sich auch mit Jesus. "Weil ich nicht an mich selbst glaube." Als Künstler würde er sowieso am Impostor-Syndrom leiden. Das fühlt sich nämlich so ähnlich an, wie wenn bei der heimlichen Flatulenz im Büro doch etwas Festes mitkommt. Niemand weiß es. Aber man denkt, jeder weiß es. "A little bit of shit when you fart."

Dass manche seiner Witze zu weit gehen, ist ihm bewusst. Dafür hasst sich Dagsson auch ungefähr zweimal am Tag selbst, erklärt er. "Ist das oft?", fragt er ins Publikum. "Hassen sich die Leute in Wien auch selbst?" King of Comedy will er keiner sein, immerhin würden Kings immer an einer Überdosis sterben. King of Rock 'n' Roll Elvis zum Beispiel. Oder der King of Pop – Michael Jackson. Pop. So würde das auch klingen, wenn sich der Musiker aus einem Kind hinauszieht. Dagsson verzieht das Gesicht. Ist das lustig? (Jakob Thaller, 17.5.2024)