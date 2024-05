Lena Schilling belegt den vorletzten Platz im Vertrauensranking. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Die Vorwürfe gegen die grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling lassen ihre Umfragewerte in den Keller rasseln. Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex stürzt sie in noch nie da gewesenem Ausmaß um 33 Punkte auf einen Vertrauenswert von minus 50 ab und belegt damit den vorletzten Platz. Hinter ihr liegt nur mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl genießt mehr Vertrauen als Schilling.

Wie OGM-Chef Wolfgang Bachmayer erklärte, verloren auch die anderen EU-Spitzenkandidaten im Politiker-Vertrauensindex gegenüber der letzten Befragung von Ende Februar, jedoch in geringerem Ausmaß. Reinhold Lopatka gab im Saldo aus "Vertrauen" und "kein Vertrauen" drei Punkte auf minus 15 ab, Andreas Schieder (SPÖ) verlor zwei Punkte auf minus 15, Harald Vilimsky (FPÖ) fünf Punkte auf minus 40 und Helmut Brandstätter (Neos) vier Punkte auf minus zehn. "Wahlkampf ist eben kein Sympathiewettbewerb", so der Kommentar Bachmayers.

Auch Kogler und Maurer stürzen ab

Verluste gab es auch für die grüne Spitze: Bundessprecher Werner Kogler und Klubobfrau Sigrid Maurer verloren sechs bzw. vier Punkte auf minus 24 bzw. minus 29. Den zweitgrößten Absturz mit minus zehn Punkten auf minus 31 legte aber Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hin. "Die Sympathie für eine 41-Stunden-Woche wurde – auch wenn sie das nicht so gesagt haben sollte – von der SPÖ konsequent thematisiert", meinte Bachmayer.

Die Causa Schilling verdeckt andere teils bemerkenswerte Veränderungen beim Politikervertrauen. So hat SPÖ-Chef Andreas Babler fünf Punkte dazugewonnen (jetzt minus 23) und gleicht damit seinen Absturz von Februar aus, als er von Parteigranden und Spitzengewerkschaftern aus der eigenen Partei offen kritisiert wurde, wie der OGM-Chef erinnerte.

Nehammer und Sobotka legen etwas zu

Positive Nachrichten gibt es für einige ÖVP-Politiker. Kanzler Karl Nehammer (plus zwei auf minus 27), Sobotka (plus sechs auf minus 55, dennoch Letzter im Ranking), Klubobmann August Wöginger (plus drei auf minus 28) und Außenminister Alexander Schallenberg (plus zwei auf minus acht) konnten das in sie gesetzte Vertrauen in kleinen Schritten verbessern, auch wenn sie weiterhin im Vertrauensminus stecken.

An der Spitze der Vertrauenspyramide stehen weiter Bundespräsident Alexander Van der Bellen (plus eins auf plus 23) und Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) (plus zwei auf plus zehn). Der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch (minus eins auf plus fünf) und ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher (minus drei auf plus drei) sind die einzigen Regierungsmitglieder mit positiven Vertrauenswerten.

Für den APA-OGM-Vertrauensindex wurden zwischen 8. und 15. Mai 1341 Online-Interviews mit wahlberechtigten Österreichern ab 16 Jahren durchgeführt. Die maximale Schwankungsbreite beträgt plus/minus 2,7 Prozent. (APA, 17.2.2024)