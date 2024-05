Polizeibeamte erschossen bei einer Synagoge in Rouen eine bewaffnete Person. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Paris – Die Polizei hat am Freitag im französischen Rouen einen Mann erschossen, der an der Synagoge der Stadt Feuer gelegt hatte. Das teilten Innenminister Gérald Darmanin und die lokalen Behörden mit. Der Vorfall habe sich am Freitagmorgen ereignet, schrieb Darmanin auf der Plattform X (vormals Twitter).

Feuer unter Kontrolle

Laut den lokalen Behörden hatte der Mann ein Messer und eine Eisenstange bei sich getragen. Die Identität und die Motive des mutmaßlichen Attentäters sind noch unklar. Die Beamten seien wegen einer Rauchentwicklung in der Nähe der Synagoge alarmiert worden, hieß es aus Polizeikreisen.

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister von Rouen erklärte in einem Post, die Stadt in der Normandie sei "erschüttert und schockiert". (Reuters, red, APA, 17.5.2024)