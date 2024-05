Polizeibeamte erschossen dem Innenminister zufolge eine bewaffnete Person. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Paris – Die Polizei in der nordfranzösischen Stadt Rouen hat am Freitag in der Früh nach Behördenangaben einen Brandanschlag auf eine Synagoge verhindert und den bewaffneten Tatverdächtigen erschossen. Der Mann habe offensichtlich versucht, die Synagoge in Brand zu stecken und sei von den Einsatzkräften getötet worden, schrieb Innenminister Gérald Darmanin im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Die Beamten seien wegen einer "Rauchentwicklung in der Nähe der Synagoge" alarmiert worden, hieß es aus Polizeikreisen. "Der Mann war mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet", sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann habe sich den Polizisten genähert, die das Feuer eröffnet und ihn getötet hätten. Dem Sender France 3 zufolge seien Feuerwehrleute vor Ort gewesen. (Reuters, red, APA, 17.5.2024)