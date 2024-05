"Platz der Geiseln" Für die Freilassung der Hamas-Geiseln: Ein Tunnel auf dem Berliner Bebelplatz

Leere Stühle, um an die Hamas-Geiseln zu erinnern: Der Bebelplatz in Berlin, wo 1933 Nationalsozialisten Bücher unter anderem von jüdischen Autoren verbrannten, wird so nun vorübergehend zum "Platz der Geiseln". Mit der Aktion wollen Aktivisten auf das Schicksal der Hamas-Geiseln aufmerksam machen und ihre Freilassung fordern