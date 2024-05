Grünen-Chef Werner Kogler und EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. © Christian Fischer

Über den STANDARD publik gewordene Vorwürfe gegen ihre EU-Spitzenkandidatin, darauffolgende Fehler in der Krisenkommunikation seitens der Parteispitze und nun ein Totalabsturz in noch nie dagewesenem Ausmaß im Vertrauensindex für Lena Schilling: Seit zehn Tagen ist bei den Grünen nichts mehr, wie es einmal war. Dass Schilling von unterschiedlichen Personen vorgeworfen wird, mehrfach falsche Behauptungen gegenüber Dritten aufgestellt zu haben, beherrscht seither die politische Debatte in Österreich.

Die grüne Spitze hält jedenfalls eisern an ihrer Spitzenkandidatin fest. Dass man nach den Geschehnissen der vergangenen zehn Tage aber nicht einfach "zur Tagesordnung übergehen" kann, dürfte bei den Grünen allen Beteiligten bewusst sein. Das zeigte sich auch bei einer Pressekonferenz Freitagvormittag, die angesetzt wurde, um weitere Plakate für die EU-Wahl zu präsentieren.

Schilling bedauert, Menschen "gekränkt" zu haben

Noch bevor Schilling, Parteichef Werner Kogler und Generalsekretärin Olga Voglauer die Sujets präsentierten, nutzte Schilling die Gelegenheit, um "ein paar einordnende Worte" zu sagen. Dass sie nämlich in der Vorwoche – einen Tag nach Veröffentlichung der STANDARD-Recherche – in einer eiligst einberufenen Pressekonferenz nicht zu den Vorwürfen selbst Stellung bezogen hatte, bescherte ihr viel Kritik. Am Freitag erklärte sie, dass es sich für sie "falsch angefühlt" hätte, "über Dinge zu reden, die stark in mein Privatleben hineingehen". Sie äußerte aber auch Verständnis dafür, "dass sich Menschen von mir mehr Transparenz und Offenheit gewünscht" hätten. "Vielleicht habe ich zu sehr gemauert, daraus habe ich gelernt."

In Richtung des Ehepaars Bohrn Mena sagte Schilling, dass es "nie meine Absicht" gewesen sei, Menschen zu kränken. Schilling hatte gegenüber mehreren Personen behauptet, Sebastian Bohrn Mena sei gegenüber seiner Frau Veronika Bohrn Mena gewalttätig geworden, und sie habe nach einem Übergriff ihr Kind verloren. Schilling hatte sich in einem prätorischen Vergleich, der vom Gericht beglaubigt wurde, bereits verpflichtet, diese Äußerungen künftig zu unterlassen. Die Grünen erklärten, Schilling habe sich "Sorgen um eine enge Freundin" gemacht und die Behauptungen in diesem Kontext getätigt. Veronika Bohrn Mena erklärte dazu auf X: "Warum Lena diese furchtbaren Vorwürfe frei erfunden hat, weiß sie selbst. Ich weiß es auch, und es hatte nichts mit Sorge um meine Familie zu tun." Im Podcast "Die Dunkelkammer" warf Bohrn Mena der EU-Spitzenkandidatin vor, die Gerüchte selbst dann noch weiterverbreitet zu haben, als sie sich dafür bereits bei Bohrn Mena entschuldigt habe.

Zu den "Behauptungen über einen zurückgetretenen Abgeordneten" sagte Schilling, dass es "falsche Belästigungsvorwürfe gegeben" habe, "die haben wir zurückgewiesen, es gab die niemals". Dessen Rücktritt sei einer "Handgreiflichkeit geschuldet" gewesen. Clemens Stammler legte vergangenen Oktober alle seine politischen Ämter nieder, nachdem er vor einem Club in Wien einen Journalisten tätlich angegriffen hatte. In der Berichterstattung hieß es damals, Stammler habe eine "junge Frau, die ebenfalls das U4 verlassen hatte, belästigt". Daraufhin sei ein Journalist "der Frau – sie arbeitet für eine NGO – zu Hilfe" geeilt – und die Situation eskalierte.

Wie man heute weiß, war mit der "NGO-Mitarbeiterin" Lena Schilling gemeint. Laut mehreren Abgeordneten hatte Klubchefin Sigrid Maurer in einer Sitzung zu Stammlers Rücktritt nicht offengelegt, dass es sich bei der angeblich belästigten Frau um Schilling gehandelt habe. Stammler kritisierte in der Vorwoche außerdem scharf, dass die grüne Klubspitze nicht die Belästigungsvorwürfe aufzuklären versuchte, die, wie er sagt, "ja Ursache für die gesamte Auseinandersetzung waren". So habe Schilling ihn zur Feier eingeladen, aber vor Ort anderen Clubgästen erzählt, sie werde von Stammler bedrängt, wie mehrere Anwesende dem STANDARD bestätigten.

Lena Schilling wollte niemanden kränken, sagte sie bei der Plakatpräsentation. © Christian Fischer

"Skurrile Geschichte"

Apropos Maurer: Wie schon vor einer Woche auf X (vormals Twitter) dementierte Schilling am Freitag erneut, je erzählt zu haben, dass die grüne Klubchefin sich ihr gegenüber "falsch verhalten" habe. Schilling bezeichnete dies als "eine skurrile Geschichte". Maurer wurden von Schilling laut mehreren Personen diverse Affären angedichtet – mit anderen Grünen-Politikern und Journalisten. Zudem soll Schilling behauptet haben, Maurer habe sie in jener Phase, als sich ihre Spitzenkandidatur abgezeichnet habe, unangenehm und übergriffig bedrängt.

Schließlich nahm Schilling auch noch teilweise zu den Gerüchten, die sie über zwei bekannte Journalisten verbreitet haben soll, Stellung. Einem der beiden unterstellte sie nachweislich diverse Verhältnisse mit Grünen-Politikerinnen. Im zweiten Fall kam es sogar zu einer internen Untersuchung in einem Medienhaus, nachdem die Personalabteilung informiert worden war, dass Schilling behaupte, von einem Journalisten des Unternehmens belästigt worden zu sein. Die interne Prüfung ergab, dass dem Mann kein relevantes Fehlverhalten zur Last gelegt werden kann. Zum zweiten Fall äußerte sich Schilling schließlich kurz und knapp: "Ich bin nicht an das Unternehmen herangetreten, und ich wurde nie kontaktiert", betonte sie. Das wurde aber auch nie berichtet: Vielmehr habe Schilling gegenüber direkten Kollegen des betroffenen Mannes erzählt, dieser habe sie sexuell belästigt. Diese sollen daraufhin die Personalabteilung alarmiert haben.

"Unsensibel, unpassend, unintelligent"

Eine Journalistenfrage, ob sie je einen Rückzug angedacht habe, beantwortete sie schließlich mit einem klaren "Nein". Die vergangenen Tage seien für sie "nicht einfach" gewesen, schließlich sei sie "nicht aus Teflon". Sie habe aber schon damit gerechnet gehabt, "wenn man als junge Frau antritt und eine Kandidatur bekanntgibt", dass "da was kommen kann". Mit diesem Ausmaß habe sie jedoch nicht gerechnet. Sie sei sich aber sicher, "dass es gelingen kann und gelingen wird", das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Generalsekretärin Voglauer sprach von einer "von Anfang an klaren Entscheidung, mit Schilling in diese Wahl zu gehen".

Harsche Kritik erntete in der Vorwoche auch Vizekanzler und Grünen-Chef Kogler, der die Veröffentlichung in einer ersten Reaktion als "anonymes Gemurkse und Gefurze" bezeichnet hatte. Mit ihm seien dabei "erkennbar die Pferde durchgegangen", räumte Kogler am Freitag ein. Er habe "an einer Stelle die falschen Worte gewählt und viele Menschen verärgert", das sei "unpassend und unsensibel und im Ergebnis unintelligent" gewesen. "Dafür möchte ich mich entschuldigen, das war nicht schlau, das gehört sich nicht." (Sandra Schieder, 17.5.2024)