Nikola Jokic ärgerte sich zwar auch über Schiedsrichter, noch mehr dürfte er sich über die Leistung seines Teams ärgern. AP/Abbie Parr

Titelverteidiger Denver Nuggets hat nach einem herben Dämpfer im Play-off-Viertelfinale der NBA den Ausgleich kassiert. Das Team um Superstar Nikola Jokic musste im sechsten Spiel bei den Minnesota Timberwolves eine deutliche 70:115-Pleite hinnehmen, damit fällt die Entscheidung in der Best-of-seven-Serie am Sonntag (Ortszeit) in Denver.

Mit 22 Punkten und neun Rebounds blieb der Liga-MVP Jokic gegen die defensivstarken Timberwolves unter seinen Möglichkeiten. Bei den Gastgebern war Anthony Edwards mit 27 Zählern der Topscorer. Die Serie bleibt eine Achterbahnfahrt: Zunächst hatte Denver 0:2 zurückgelegen, dann mit drei Siegen den ersten Matchball erkämpft.

Gegner im Halbfinale ist der Sieger des Duells zwischen den Dallas Mavericks und Oklahoma City Thunder, in der Serie steht es 3:2 für die Mavs. (sid, red, 17.5.2024)