In die festgefahrene Situation rund um das bisher verhinderte EU-Renaturierungsgesetz kommt Bewegung. Wie berichtet sorgten eine Blockade der ÖVP sowie die ablehnende Haltung aller Bundesländer dafür, dass Österreich dem von den Grünen massiv forcierten Vorhaben keine Zustimmung erteilte. Im Kern geht es beim Nature Restoration Law darum, dass die Aufforstung der Wälder deutlich verstärkt, Moore geschützt und wiedervernässt sowie Flüsse renaturiert werden sollen. Die beiden SPÖ-geführten Länder Wien und Kärnten wollen das Nein zum Gesetz aber nun doch aufbrechen. Das geht aus einem Brief der beiden Landeschefs Michael Ludwig und Peter Kaiser an die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hervor, die aktuell der Landeshauptleutekonferenz vorsteht.

"Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und intakten Natur für unsere Kinder und nachkommende Generationen sowie notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz sind uns als Verfasser dieses Briefs wie auch als Landeshauptleute insgesamt ein Herzensanliegen", heißt es da einleitend im Text, der dem STANDARD vorliegt. Die vieldiskutierte EU-Renaturierungsverordnung sei ein Ergebnis von europäischen Bemühungen. Die zuletzt ablehnende Haltung aller Bundesländer habe sich "auf einheitliche Länderstellungnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 gestützt". Diese hätten Wien und Kärnten solidarisch mitgetragen.

Seit der Einigung auf EU-Ebene konnten aber laut Ludwig und Kaiser "etliche Bedenken der Länder gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag zerstreut werden". Der aktuelle Entwurf sehe auch zahlreiche Ausnahmeregelungen vor. Angesichts der neuen Diskussion schlagen die beiden SPÖ-Länderchefs eine offene Diskussion darüber vor, ob man dem Vorschlag "für die Umsetzung der Verordnung nicht doch nähertreten könnte", wie es diplomatisch im Brief heißt. Der Ball wird von Ludwig und Kaiser aber damit an Mikl-Leitner weitergereicht, die als Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz "den Anstoß dazu geben" soll.

Bund muss Finanzierung sicherstellen

Ob Ludwig mit der Initiative die Länder-Blockade auflösen will? "Ja", sagt der Wiener Bürgermeister im Gespräch mit dem STANDARD. Die Änderungen im Entwurf hätten dazu geführt, dass nun eine "positive Zustimmung" der Länder möglich sei. Eine Einschränkung gibt es doch: Der Bund müsse "ausreichend finanzielle Mittel" für die Umsetzung zur Verfügung stellen. Es sei gut, dass etwa für die Wiederherstellung von Mooren nicht die jeweiligen Landwirte aufkommen müssen, sondern die Länder. "Die Finanzierung muss vom Bund sichergestellt sein", sagte Ludwig. Er verweist auf Berechnungen, wonach die Umsetzung der EU-Verordnung allein bis 2030 EU-weit zwischen sechs und acht Milliarden Euro kosten könnte.

Der Vorstoß von Ludwig und Kaiser ist auch politisches Taktieren. Immerhin könnte es auch reichen, wenn sich Wien oder Kärnten aktiv gegen die bisher einheitliche Linie der Bundesländer stellen würden. Dann wäre die zuständige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht mehr an die ablehnende "einheitliche Länderstellungnahme" gebunden. Diese Rechtsansicht teilt Wiens Stadtchef Ludwig nicht. "Es gibt einen aufrechten Länder-Beschluss." Demnach müssten die Länder gemeinsam einen neuen Beschluss fassen.

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass mit dem Burgenland das dritte rot geführte Bundesland die SPÖ-Initiative nicht mitträgt. Das Burgenland hatte zuletzt große Bedenken bezüglich der Umsetzbarkeit der EU-Verordnung geäußert. "Unsere Bedenken wurden auch im abgeänderten Gesetzesentwurf nicht ausgeräumt", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) in einer Stellungnahme.

Das Nature Restoration Law wurde Ende Februar 2024 im EU-Parlament in abgeschwächter Form beschlossen: Viele Kritikpunkte wie die mögliche Gefährdung der Ernährungssicherheit wurden berücksichtigt. Beim Rat der EU-Umweltminister Ende März wurde das Gesetzesvorhaben aber von der Tagesordnung gestrichen, da sich keine qualifizierte Mehrheit abzeichnete: Konkret müssten zumindest 55 Prozent der EU-Länder zustimmen, die gemeinsam mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung präsentieren. (David Krutzler, 17.5.2024)