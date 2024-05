Rund eine Million Euro braucht Radio Klassik Stephansdom pro Jahr, und die katholische Kirche in Gestalt der Diözese zahlt nur noch bis Jahresende ein. Bisher hat der Sender mit einem recht drastisch formulierten Spendenappell in drei Monaten rund eine Viertelmillion eingespielt. Wie es weitergeht – und ob es weitergeht –, erklärt Geschäftsführer Roman Gerner im STANDARD-Interview.

Wenn nicht genügend Spenden reinkommen, muss sich Radio Klassik Stephansdom warm anziehen: Geschäftsführer Roman Gerner. Radio Klassik Stephansdom Stephan Schönlaub

STANDARD: Die Erzdiözese hat angekündigt, ihren Zuschuss für den Betrieb von Radio Stephansdom mit Jahresende einzustellen. Wird es Radio Klassik Stephansdom 2025 noch geben?

Gerner: Die Diözese hat ein massives Ausgabenproblem. Das ist ein sehr personalintensives Unternehmen, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gewaltigen Inflationsraten der vergangenen Jahre abgelten muss. Das geht allen Diözesen so, aber die Wiener ist nun einmal die größte mit mehr als 150 Millionen Euro Budget. Da fallen zweistellige Inflationsraten besonders stark ins Gewicht. Ich kann verstehen, dass unser Eigentümer da etwas tun muss.

STANDARD: Also hat er dem Radiosender die Zuschüsse gestrichen. Wie hoch war der eigentlich?

Gerner: Das Radio braucht ein bisschen mehr als eine Million Euro pro Jahr, um linear weiterzumachen.

STANDARD: Die Sie nun in knapp eineinhalb Jahren bis Jahresende ausgleichen müssen.

Gerner: Das geht, aber nicht von heute auf morgen, in dieser Größenordnung bei einem Betrieb mit einer Bilanzsumme von drei Millionen Euro. In 17 Monaten ist das nicht machbar. Es sei denn, man kürzt radikal beim Personal.

STANDARD: Also eine Spendenkampagne.

Gerner: Wir haben zunächst geschaut, wo wir sparen können, ohne den Betrieb zu gefährden. Das funktioniert ganz gut. Wir arbeiten mit einigem Erfolg an den Werbeeinnahmen, die weit nach oben gehen müssen. Unsere Werbeumsätze steigen zum Glück in den vergangenen Jahren, gegen den Branchentrend. Aber auch hier können wir nicht von einem Jahr aufs nächste die Werbeumsätze verdoppeln.

STANDARD: Also haben Sie aufgerufen: Spenden – oder es gibt den Radiosender nicht mehr!

Gerner: Wir bitten unsere Hörerinnen und Hörer um einen Beitrag, wenn er oder sie uns weiter hören wollen. Wenn sie ein hoch qualitatives Radioprogramm mit sehr gut kuratierter klassischer Musik, gut recherchierten Beiträgen und unaufgeregten Nachrichten wollen vielleicht sind sie dazu bereit.

STANDARD: Sind sie das?

Gerner: Im Jänner haben wir das Fundraising gut vorbereitet gestartet mit einer klaren Botschaft.

STANDARD: Zahlen – oder es ist aus!

Gerner: Schalten Sie sich ein, sonst müssen wir ausschalten, quasi. Man muss beim Fundraising sehr klar und deutlich zum Handeln aufrufen. Und sagen, wie viel man braucht. Wir haben deshalb einen Euro pro Tag kommuniziert, das sind dann 365 im Jahr.

STANDARD: Klingt ziemlich ambitioniert, das ist deutlich mehr als der ORF – allerdings verpflichtend – verlangt.

Gerner: Wir wissen aus Studien, dass wir in ganz Österreich mehr oder weniger regelmäßig rund 200.000 Hörer erreichen. Ich schätze, wir erreichen pro Tag 20.000 Menschen. Die will ich mit der Spendenkampagne erreichen.

STANDARD: Wenn die alle 365 Euro im Jahr zahlen …

Gerner: … dann kämen wir locker durch. Da wären wir bei 7,3 Millionen. Das wäre ein – recht unrealistischer – Best Case.

STANDARD: Wo stehen Sie jetzt?

Gerner: Wir liegen in den ersten drei Monaten der Kampagne bei knapp unter einer Viertelmillion Euro. Das ist mehr, als wir erwartet haben. Wir haben uns vorgenommen, eine Million über Spenden zu lukrieren, und stehen jetzt bei 25 Prozent.

STANDARD: Wie viele haben gespendet?

Gerner: Wir haben bisher rund 1700 Spender und Spenderinnen, manche haben mehrfach gespendet. Im Schnitt haben wir etwas mehr als 100 Euro erlöst. Das ist weniger als die 365 Euro im Jahr, aber ein sehr guter Betrag. Der Topspender gab 5000 Euro, die kleinste Spende kam von einem achtjährigen Fan unseres Senders, der zehn Euro von seinem Taschengeld gespendet hat.

STANDARD: Bis Jahresende fehlen jetzt noch 75 Prozent auf Ihr Ziel, und solche Kampagnen sind üblicherweise am Start der stärkste Impuls zum Spenden, oder?

Gerner: Wir haben jetzt zwei große Aufgaben. Die weiteren täglichen Hörerinnen und Hörer zu aktivieren. Und wir müssen versuchen, aus den Einzelspendern Dauerspender machen. Da werden wir jetzt viel tun müssen. Wir müssen den Schwung aus den ersten Monaten mitnehmen, aber jetzt kommen die Mühen der Ebene, wie bei jedem Fundraising. Wir sind dankbar, für das, was schon da ist, dürfen aber das "Bitte" nicht vergessen, dass es noch etwas braucht.

STANDARD: Ist das Ziel realistisch? Was ist, wenn Sie das Spendenziel verfehlen? Mit 70 Prozent der geplanten Spenden senden Sie nur noch bis September 2025?

Gerner: Die Lösung ist nicht null oder eins. Wir müssen erst einmal den Kassasturz am Ende des Jahres ansehen zwischen Spendenaufkommen, Werbeentwicklung, Wirkung von Einsparungen. Wenn nur noch ein geringer Betrag fehlt, muss man sich die Möglichkeiten weiterer Adaptierungen und Anpassungen ansehen. Die wird es vielleicht geben müssen. Mein oberstes Ziel ist: Der Betrieb soll weitergehen, am besten noch einmal 25 Jahre, wir haben ja gerade unser erstes Vierteljahrhundert gefeiert. In welcher Form, entscheiden wir Ende dieses Jahres, und müssen das dann auch mit dem Eigentümer besprechen. Wir gehen schon in die richtige Richtung.

STANDARD: Sie müssen ja im nächsten Jahr etwa dasselbe noch einmal erreichen.

Gerner: Natürlich. Mit einer weiter positiven Werbeentwicklung wird es etwas einfacher, schon auf den Weg gebrachte Sparmaßnahmen werden ab 2025 und 2026 wirksam. Es wird ein bisschen einfacher, aber nicht unbedingt leichter.

STANDARD: Sie sind auch Präsident des Digitalradioverbands. DAB+ dürfte durch den Start des neuen Multiplex III Ende Juni einen ziemlichen Schub erfahren mit einer Menge neuer nationaler und regionaler Radioprogramme etwa von Kronehit und Life Radio Oberösterreich, NRJ.

Gerner: Ja, das tut dem Markt sicher im Allgemeinen gut und wird zu weiterer Medienvielfalt im Hörfunkbereich beitragen. Wir als Radiounternehmen sind nicht dabei, wir sind mit unserer österreichweiten Abdeckung zufrieden.

STANDARD: Kein Radio Hiphop Stephansdom?

Gerner: In Zukunft kann man überlegen, ob man auf DAB+ nicht auch andere Formate versucht. Ohne dass ich so was ankündige – die Möglichkeiten gibt es.

STANDARD: Die Ausstrahlung über DAB+ ist ja deutlich günstiger für Sender als UKW. Wann drehen Sie UKW ab, wenn Sie sparen müssen?

Gerner: UKW hat seine Berechtigung, niemand will es abdrehen. Aber viele Sender fragen sich, wann DAB+ in die Position kommt. Ich würde sie so beantworten: Wenn der ORF, der bisher diesen Standard nicht nützt, ebenfalls auf DAB+ ausstrahlt und das eine Weile gelaufen ist: Dann wird sich dieser Knackpunkt schneller einstellen können. Radio Klassik Stephansdom hat eine Lizenz für UKW in Wien und strahlt das Programm parallel auf DAB+ national aus.

STANDARD: Hören Sie Signale vom ORF in Richtung DAB+?

Gerner: Ich höre nichts. Aber ich gehe davon aus, dass alle erdenklichen Szenarien in Schubladen auf dem Küniglberg liegen. Der ORF wird sich nicht neuen Technologien verweigern können. Die Frage ist, ob er nicht zur Nutzung solcher Technologien per ORF-Gesetz verpflichtet ist, wenn sie ein "relevanter Verbreitungsweg" sind. Dazu liegt in Sachen DAB+ gerade eine Publikumsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Der Markt wächst, und der Radiotest zeigt, dass DAB+ die Reichweiten erhöht. Wenn der ORF sich weiter verweigert, verlieren sie.

STANDARD: Im September wählt Österreich, das Land wird eine neue Regierung bekommen. Hat der Digitalradiopräsident einen medienpolitischen Wunsch ans Regierungsprogramm?

Gerner: Wenn die Medienpolitik neue Programmplätze eröffnet wie nun für Digitalradio, dann sollte sie auch die Anschubfinanzierung für Digitalradios im Auge behalten. Bei den ersten DAB+-Radios hat das ganz gut funktioniert. Schon aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit sollte man den Fonds nun aufstocken.

STANDARD: Wie viel Geld bräuchte es da aus Ihrer Sicht?

Gerner: Bis 2029 vielleicht sechs Millionen Euro, um die Verbreitungskosten zum Start zu stützen. Pro Jahr etwas mehr als eine Million. Dann hätten jene, die neu starten, die gleichen Voraussetzungen wie die bisherigen. Eine gewisse Fairness im Markt wäre geboten. Die Privatfundfunkförderung hält seit 2019 unverändert bei 20 Millionen im Jahr. Da wäre eine Anpassung ebenfalls nötig. Die Republik nimmt ja mehr als 100 Millionen aus der Digitalwerbesteuer ein. (Harald Fidler, 18.5.2024)