Fifa-Präsident Gianni Infantino zum neuen Videogame: "Macht euch bereit. Es wird natürlich, wie alles, was wir tun, das Beste sein." REUTERS/Athit Perawongmetha

Erst im Vorjahr wurde die populäre Fußballsimulation Fifa umbenannt, nun kündigte Gianni Infantino nochmals ein neues Videospiel an. "Wir entwickeln mit neuen Partnern ein neues Spiel", sagte der Fifa-Präsident am Freitag beim Kongress des Weltverbands in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. "Macht euch bereit. Es wird natürlich, wie alles, was wir tun, das Beste sein." Weitere Angaben zum Zeitplan machte der Schweizer nicht.

EA Sports hat Lizenzrechte

Der Hersteller EA Sports und der Weltverband hatten sich nicht einigen können, nach der WM der Frauen 2023 weiter zusammenzuarbeiten. Das Spiel wurde daraufhin in EA Sports FC umbenannt. Dem Vernehmen nach soll ein neuer Vertrag an den finanziellen Vorstellungen der Fifa gescheitert sein. Infantino hatte bereits im Vorjahr über die Entwicklung eines neuen Videospiels durch den Weltverband gesprochen.

EA Sports hält allerdings die Lizenzrechte für Videospiele an mehr als 19.000 Fußballerinnen und Fußballern, an mehr als 700 Mannschaften, 100 Stadien und 30 Ligen. (sid, 17.5.2024)