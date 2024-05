Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist keine Seltenheit. Viele Betroffene fühlen sich damit allein gelassen – das darf nicht passieren

Der Fall Lena Schilling hat viel Staub aufgewirbelt. Im Zentrum der Berichterstattung stehen mutmaßlich falsche Behauptungen, darunter auch Vorwürfe, die gegen einen Journalisten erhoben wurden. Er soll Schilling demnach mit anzüglichen Chat-Nachrichten belästigt haben. Nachdem einige seiner Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam wurden, informierten sie die Personalabteilung des gemeinsamen Arbeitgebers darüber.

Eine interne Prüfung ergab, dass dem Mann kein relevantes Fehlverhalten zur Last gelegt werden kann. Die Causa zeigt, welche Verantwortung Unternehmen in dieser Situation zukommt. Wenn ein Belästigungsfall bekannt wird – egal ob durch Gerüchte oder Schilderungen von Betroffenen oder Beobachterinnen und Beobachtern –, stehen Firmen in der Pflicht, aktiv zu werden.

Das Versenden anzüglicher Nachrichten fällt ebenso unter sexuelle Belästigung wie unerwünschte oder anstößige Handlungen oder Aussagen, die persönlich getätigt werden. Getty Images

Vorwürfe ernst nehmen

Das gilt sowohl im Sinne der Fürsorgepflicht, wenn Beschäftigte betroffen sind, aber auch, wenn es sich um eine Belästigung gegenüber Dritten, beispielsweise Kundinnen und Kunden, handelt. Und das nicht nur, um eigene Interessen zu schützen. Denn nach wie vor ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz weitverbreitet.

Die Folgen für Betroffene sind gravierend – von psychosomatischen Beschwerden wie Schlafstörungen und Übelkeit bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Hinzu kommt: Viele fühlen sich von ihrem Arbeitgeber allein gelassen. Für sie bleibt nur das Verlassen des Arbeitsplatzes als letzter Ausweg. Stattdessen sollten Vorwürfe lückenlos aufgeklärt werden – falsche ebenso wie wahre. Letzteres passiert in der Realität aber immer noch zu selten. (Anika Dang, 20.5.2024)