"GTA 6" hat endlich einen Releasezeitraum. Rockstar Games/Take-Two

Das mit Spannung erwartete GTA 6 erscheint voraussichtlich im Herbst 2025. Publisher Take-Two ließ sich dieses bislang wohlgehütete Geheimnis während der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen entlocken. Schließlich hat sich der Publisher seit dem Erscheinen des Trailers im Dezember des Vorjahres in Schweigen gehüllt, und Details über den Release waren Verschlusssache.

Mit "Herbst" ist in der Spieleindustrie üblicherweise das vierte Quartal gemeint, es ist also davon auszugehen, dass das langerwartete Gangsterepos im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2025 erscheint. "Die Vorfreude der Verbraucher auf den Titel ist beispiellos, und unsere Erwartungen an den kommerziellen Erfolg steigen weiter", heißt es von Take-Two, wie Eurogamer berichtet.

Dennoch sind derartige Ankündigungen mit Vorsicht zu genießen, denn noch ist völlig unklar, ob Rockstar Games den Zeitplan auch einhalten kann und die Entwicklung nicht auf Schwierigkeiten stößt und es so zu weiteren Verzögerungen kommt.

Ein Spiel bricht alle Rekorde

Der Trailer zum Gangsterepos von Rockstar brach im Dezember des Vorjahres alle Rekorde. Binnen 24 Stunden wurde das Video über 90 Millionen Mal gesehen. Damit ist dieses kurze Video der in dieser Zeit am meisten gesehene Trailer aller Zeiten, und ja, das schließt auch Filme und Serien mit ein. Erstmals in der Seriengeschichte ist die Hauptperson weiblich. Lucia soll gemeinsam mit ihrem Partner Jason die Handlung des Spiels tragen.

Grand Theft Auto VI Trailer 1

Song: Love Is A Long Road Artist: Tom Petty Written by Thomas Earl Petty and Michael W. Campbell Published by Universal Music Works on behalf of Wild Gator Music (GMR) and Wixen Music Publishing, Inc. as agent for Gone Gator Music (ASCAP) and NotoriousJBPSongs Rockstar Games

Das Spiel wird wohl zuerst auf Konsolen erscheinen, zumindest werden im Trailer lediglich Playstation und Xbox als unterstütze Plattformen genannt. Rockstar dürfte jene Plattformen priorisieren, auf denen sich Spiele am besten verkaufen. In der Vergangenheit dürfte das bei der Playstation der Fall gewesen sein. Wenn die Konsolenversion erst weitgehend fehlerfrei läuft und veröffentlicht wurde, kann sich der Developer auf die PC-Version konzentrieren.

Der Hype ist jedenfalls groß: GTA 5 war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 das erste Videospiel, das in nur drei Tagen einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erreichte. (pez, 17.5.2024)