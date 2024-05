Der erste Staatsbesuch des russischen Präsidenten in seiner fünften Amtszeit war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit China will Moskau die USA schwächen

In Harbin legte Wladimir Putin Blumen am Denkmal für jene russischen Soldaten nieder, die dort im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. AFP/POOL/ALEXANDER RYUMIN

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping dürften sich der Symbolträchtigkeit bewusst gewesen sein, als sie Harbin als Ort für Putins letzte Station seines Staatsbesuchs auswählten: Harbin im Nordosten Chinas steht wie keine andere Metropole für die Beziehungen beider Länder. Ende des 19. Jahrhunderts hatten Truppen des russischen Kaiserreichs die Stadt in der damaligen Mandschurei besetzt. Nach Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn wurde aus der Grenzstadt ein wichtiger Industriestandort. Nach der Oktoberrevolution flohen tausende Russen hierher. 1946 gaben die Sowjets die Stadt an Mao und seine Rotarmisten zurück. Noch heute prägt die russische Architektur das Zentrum der Fünf-Millionen-Metropole.

Zumindest für Putin dürfte sein erster Staatsbesuch in seiner fünften Amtszeit ein voller Erfolg gewesen sein. Sowohl für Peking also auch für Moskau klingen die Vereinbarungen, die beide getroffen haben, eher nach einer Verfestigung der Freundschaft. Die Hoffnungen der USA und der EU, dass China auf Distanz zu Russland gehe, dürften sich nun verflüchtigt haben.

Kein Krieg ohne China

Allein die Tatsache, dass der russische Präsident in der ersten Woche seiner neuen Amtszeit nach Peking fliegt, zeigt, welche Bedeutung die russisch-chinesische Partnerschaft für Moskau hat. Zahlreiche westlichen Beobachter sind sich einig, dass Russland ohne chinesische Hilfe nicht in der Lage wäre, den Krieg in der Ukraine zu führen oder gar zu gewinnen.

Am Donnerstag beschuldigten beide Staatschefs in einer gemeinsamen Presserklärung die USA, Raketensysteme installieren zu wollen, die eine "Bedrohung für die Sicherheit von Russland und China darstellen". Man wolle sich in Zukunft noch besser koordinieren, was den "destruktiven und feindlichen Kurs der USA" betrifft.

Peking hat sich den Wirtschaftssanktionen gegen Russland nie angeschlossen – im Gegenteil: Der bilaterale Handel zwischen beiden Staaten ist 2023 um ein Viertel auf umgerechnet 240 Milliarden Dollar gestiegen. Peking kauft von Russland Rohstoffe, in erster Linie Öl und Gas. Russland bezieht aus China neben Alltagsprodukten vor allem Halbleiter und Elektronikprodukte. China wies zudem amerikanische Vorwürfe zurück, sogenannte Dual-Use-Güter an Russland zu liefern – Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, zum Beispiel Drohnen.

Angriff auf den US-Dollar

Beide Staaten wollen zudem einen größeren Teil ihres Handels in eigenen Währungen abwickeln. Dies ist Teil einer größeren Strategie, den Status der US-Dollar als Leitwährung anzugreifen. Bilateraler Handel zwischen nahezu allen Staaten wird in US-Dollar abgewickelt. Dies führt zu Vorteilen für die USA, da diese sich aufgrund der hohen Nachfrage nach Dollar höher verschulden können als andere Staaten. Zudem besitzt Washington die Möglichkeit, Staaten vom Zahlungssystem Swift abzuschneiden.

Putin sagte bei dem Treffen, dass bereits jetzt 90 Prozent des russisch-chinesischen Handels in Rubel oder Yuan abgewickelt werden. Weitere Brics-Staaten könnten dem Beispiel folgen. Man wolle deswegen eigene Bezahlsysteme entwickeln und Bankverbindungen stärken. Die Beschlagnahme russischen Auslandsvermögens verurteilten beide.

Der Besuch Putins in Harbin und dem dortigen Technologieinstitut mag auch eine symbolische Absage an westliche Versuche sein, Konflikte zwischen beiden Staaten zu skizzieren. "Die Spannungen und Grenzkonflikte in Russlands Fernem Osten sind tief", schrieb der Analyst Timothy Ash auf der Plattform Substack. "Viele Russen sehen in China langfristig die größte Bedrohung für Russlands Sicherheit."

Spannungen an der Grenze

Tatsache ist, dass südlich des chinesisch-russischen Grenzflusses Amur 90 Millionen Chinesen leben, nördlich der Grenze sechs Millionen Russen. Ein Diffundieren der Chinesen Richtung Norden findet seit Jahren statt und wird von Moskau kritisch beäugt.

Aktuell aber scheinen China und Russland über diese strukturellen Konflikte hinwegzusehen. Für die USA dürfte es nach Putins Besuch noch schwieriger geworden sein, Peking aus dem engen Bündnis mit Moskau herauszulösen. Auch die am Dienstag verhängten Schutzzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge und Solarzellen dürften Xi und die Kommunistische Partei Chinas wenig freundlich gegenüber Washington gestimmt haben.

In der Schweiz findet Mitte Juni eine Friedenskonferenz zum Krieg in der Ukraine statt. Russland ist allerdings nicht eingeladen. Ob China teilnimmt, steht noch nicht fest. (Philipp Mattheis, 17.5.2024)