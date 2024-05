Nach einer klaren Niederlage gegen Dänemark und einer knappen gegen die Schweiz hatte Österreich in Prag immer mehr Grund zum Jubel. Gegen Kanada wurde ein Punkt errungen, gegen Finnland schauten sogar drei heraus. IMAGO/Andrea Branca

Österreichs Eishockeyteam ist die Überraschung der WM in Prag. Der frühere langjährige Teamkapitän Dieter Kalt jun., als WM-Botschafter und Fan vor Ort, hält nach dem Punktgewinn gegen Titelverteidiger Kanada und dem historischen 3:2-Erfolg über Olympiasieger Finnland "alles für möglich". An eine mögliche neuerliche Zitterpartie hätte er nach dem 1:5 zum Auftakt gegen Dänemark keinen Gedanken verschwendet. "Und das Team garantiert auch nicht." Denn: "An einem guten Tag ist für diese Mannschaft alles drin! Gegen jeden Gegner! In jeder Partie!" Freilich erinnert Kalt auch daran, dass Österreich einmal, just in Prag, fünf Punkte gesammelt hat und dennoch absteigen musste. Vor dem Freitagsspiel gegen Gastgeber Tschechien hielt das ÖEHV-Team bei vier Punkten. Weitere Gegner sind Norwegen am Sonntag (16.20 Uhr) sowie Großbritannien am Dienstag (12.20 Uhr).

STANDARD: Wie konnte sich das Team von der Ohrfeige im Auftaktspiel so schnell erholen?

Kalt: Die Spieler haben immer gewusst, welche Qualität sie haben. Gegen Dänemark hat oft der letzte Schritt gefehlt, natürlich nicht absichtlich. Die Dänen liegen uns nicht, und die Schweizer liegen uns, warum auch immer, das kommt noch dazu. Auch in der Weltklasse – und alle Teams, die hier sind, sind Weltklasse – kommt es oft auf Kleinigkeiten an, aufs Momentum. Kleine Dinge haben einen großen Outcome. Manchmal beginnt etwas zu funktionieren, und auf einmal rennt es so richtig.

STANDARD: Siehe drittes Drittel gegen Kanada.

Kalt: Kanada war zwei Drittel lang komplett dominant. Dann denken sie sich, alles easy, und nehmen vielleicht nur ein bissl raus. Und plötzlich kippt das, und sogar ein Team wie Kanada findet praktisch keinen Weg mehr zurück. Da haben wir gesehen: An einem guten Tag ist für diese Mannschaft alles drin. Gegen jeden Gegner! In jeder Partie! Und dann landet gegen Finnland die Scheibe auch 0,2 Sekunden vor dem Ende im Tor. Das ist nicht nur Glück.

STANDARD: Gibt es dazu auch ein Aber?

Kalt: Aber wenn es einmal nicht läuft, wenn das Momentum fehlt, dann sind gegen Weltklasseteams auch grausliche Packungen nicht auszuschließen. Doch das haben die österreichischen Spieler, die hier sind, nicht im Kopf. Die spielen, um zu gewinnen. Das ist es, was in den Köpfen der Spieler drinnen ist.

Dieter Kalt sieht eine gute Ausgangslage für die weitere WM. "Viele Spieler haben große individuelle Klasse, haben die Qualität, offensiv etwas Unerwartetes zu tun." Dieter Kalt / Gernot Gleiss

STANDARD: Was macht die Stärke dieses Teams aus?

Kalt: Das sind lauter coole Typen, und das ist eine richtig gute Einheit, die halten zusammen. Dazu kommt: Viele Spieler haben große individuelle Klasse, haben die Qualität, offensiv etwas Unerwartetes zu tun. Und natürlich wird die Stimmung, wenn sich Erfolge einstellen, immer besser.

STANDARD: Marco Rossi ragt sozusagen nominell heraus, ist der einzige NHL-Spieler im Team. Ist seine Entwicklung bei der WM stellvertretend für alle?

Kalt: Das kann man so sehen. Es gab vor der WM so hohe Erwartungen in ihn. Da kann es schon sein, dass die eigenen Erwartungen auch sehr hoch werden und dass man es mit der Brechstange versucht. Und dann macht er im Spiel gegen Kanada in der letzten Minute den Ausgleich. Mir gefällt enorm, wie bescheiden und bodenständig er ist. Er macht sein Ding. Er hat nach dem Dänemark-Spiel einen Schritt nach vorne gemacht, das ganze Team hat einen Schritt gemacht.

STANDARD: Es gibt im Eishockey nicht wenige Coaches oder Teamchefs, denen kaum Emotionen anzumerken sind. Doch Österreichs Teamchef Roger Bader führt diese Wertung wahrscheinlich an. Ist er wirklich so cool?

Kalt: Nach außen hin auf jeden Fall, aber vielleicht brodelt da innerlich sehr wohl ein Vulkan. Das ganze Trainerteam ist ein super Mix. Und da steckt enorm viel Erfahrung drin mit den Assistant-Coaches Arno del Curto, Christoph Brandner und Markus Peintner, aber auch beim Goalie-Coach Reinhard Divis und beim Video-Coach Florian Mühlstein.

STANDARD: Kann Österreich jetzt vielleicht sogar nach den Sternen greifen? Ist das Viertelfinale Utopie?

Kalt: Ich denke nicht ans Viertelfinale, und ich weiß, dass die Spieler auch nicht ans Viertelfinale denken. Die denken nicht über die nächste Partie hinaus. Ja, die Ausgangslage ist gut. Aber es kommen noch wichtige Spiele, und es kann noch viel passieren.

STANDARD: Prag war, das lässt sich schon sagen, aber jedenfalls eine Reise wert.

Kalt: Prag ist immer eine Reise wert. Bei der WM 2004 haben wir in der Vorrunde Frankreich geschlagen, gegen Kanada 2:2 und gegen die Schweiz 4:4 gespielt. Aber ich will auch an die WM 2015 erinnern, da ist Österreich mit fünf Punkten und trotz Erfolgen gegen die Schweiz und Deutschland abgestiegen. Deshalb: die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen! Wichtig ist immer nur das nächste Spiel. (Fritz Neumann, 17.5.2024)