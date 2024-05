"Knife" Salman Rushdie stellt sein neues Buch vor

Salman Rushdie stellt beim internationalen Literaturfestival in Berlin sein neues Buch vor. In "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch" spricht der britisch-indische Schriftstellers über den Messerangriff, der ihn im August 2022 in den USA beinahe das Leben gekostet hätte