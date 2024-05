Geht es nach der Ermittlungsakten, haben vor allem zwei der Angeklagten die vielen Anschläge der Jugendlichen penibelst geplant und immer weiter gesteigert. Illustration: Armin Karner

Es ist ein ikonisches Bild, das der Staatsanwalt auf die Leinwand des Großen Schwurgerichtssaals des Wiener Straflandesgerichts werfen ließ. Darauf posieren sechs Jugendliche. Mehrere zeigten sich darauf sitzend mit schwarzen Sturmhauben über ihren Gesichtern, zwei von ihnen hielten jeweils ein Messer in die Kamera, einer einen Molotowcocktail. Viel wichtiger waren und sind aber jene jungen Männer, die auf dem Foto sprichwörtlich über ihnen stehen: der bosnischstämmige Zinedin M. (18) und der Tschetschene Abubakar A. (19).

Sie sind für die Anklagebehörde Anführer einer insgesamt zehnköpfigen Meidlinger Teenie-Gang, der sie den Namen "Schutzgeld Mafia Tokarew" verpassten. Der Name, so viel verrät jedenfalls die dicke Ermittlungsakte, schien Programm. Im vergangenen September griffen die teils schwer bewaffneten Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren mehrfach einen Handyshop an – etwa mit Böllern oder Molotowcocktails, es kam auch zu einem bewaffneten Raubüberfall. Das alles taten sie mutmaßlich, um Schutzgeld einzutreiben. DER STANDARD berichtete.

Nun saßen die zehn Jugendlichen aufgefädelt vor Gericht und machten keinen Mucks mehr. Die Justiz wirft ihnen neben schwerem Raub, Erpressung und Nötigung unter anderem auch die Bildung einer "kriminellen Vereinigung" vor.

Hohe Affinität zu Waffen und Gewalt

Im Eröffnungsplädoyer pickte sich der Staatsanwalt aber vor allem Zinedin M. und Abubakar A. heraus. Die beiden seien immerhin jene gewesen, die innerhalb der vermuteten Schutzgeldgang das Sagen gehabt hätten, sagte er. Andere hätten höchstens zum engen Kreis des mutmaßlichen Anführerduos gehört oder seien bloß Mitläufer gewesen, wie sich nicht zuletzt an den wenig schmeichelhaften Spitznamen wie "Mago Stotter" für einen Tschetschenen mit Sprachschwierigkeiten in der Gruppe gut ablesen lasse.

Was die Gruppe aber insgesamt eine, sei die hohe Affinität zu Waffen, Gewalt und gewissen Verbrechen.

Dann nahm der Staatsanwalt seine Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal mit in die Parallelwelt der beiden mutmaßlichen Capos der Schutzgeld-Teens. Deren kriminelles Interesse reiche nämlich zurück bis ins Jahr 2019. Da war Zinedin M. noch unmündig, sein Kumpane erst 14 Jahre jung. Damals hätten die beiden Burschen den Plan ausgeheckt, mit Schutzgeld und einem enormen Gewaltpotenzial zu Geld zu kommen und sich Respekt zu verschaffen, führte der Jurist aus, ehe er zu einem beklemmenden Fall eines vermuteten Schutzgeldopfers aus der jüngeren Vergangenheit sprang.

"drecks niere (sic!) rausnehmen lassen"

Jenen jungen Mann, erzählte der Staatsanwalt, hätten die beiden Angeklagten im vergangenen Jahr über Monate "massiv unter Druck gesetzt", um ihm mehrere Tausend Euro abzuknöpfen. Zinedin M. und Abubakar A. sollen ihm mit einer Machete aufgelauert haben. Sie hätten den Reisepass des Opfers einkassieren wollen, damit sich dieser nicht aus Angst absetzen, also flüchten könne.

Und die Burschen ließen ihm Drohnachrichten zukommen. So ließ ihn Zinedin M. wissen, dass sie das Geld eintreiben würden, selbst wenn er sich töten würde. Dann halt von der Familie des Opfers. Hätte er kein Geld, würden sie seine Organe verkaufen, seine "drecks niere (sic!) rausnehmen lassen". Um das Gefahrenpotenzial zu unterstreichen, schickte ihm M. noch das Foto einer Pistole samt Magazinen und Patronen.

Das mutmaßliche Schutzgeldopfer stellte 10.000 Euro auf. Allerdings über kriminelle Wege. Der junge Mann sitzt mittlerweile selbst in Haft. Dort wird er aber laut eigenen Angaben weiterhin von Zinedin M. bedroht – obwohl er in einer anderen Justizanstalt untergebracht ist. M. ließ ihm über einen Häftling mitteilen, dass er mit ihm "noch nicht fertig" sei. Ob der Insasse im Prozess als Zeuge aussagen wird, ist unklar. Die Angst ist offenbar zu groß.

"Das ist aber nur zum Aufwärmen gewesen", sagte der Staatsanwalt. Die Geschichte ging noch weiter.

Abubakar A., der zweite vermutete Anführer im Bunde, führte eine Liste und Buchhaltung über potenzielle Schutzgeldopfer samt diversen Gewaltfantasien. Die Ermittler konnten allerdings keine weiteren Opfer ausforschen. Möglicherweise hat aber auch das einen Grund: "Sie haben ihre Opfer gut ausgewählt", sagte der Staatsanwalt. "Unmündige haben sie für Ladendiebstähle losgeschickt und sich Opfer gesucht, die im Normalfall nicht zur Polizei gehen, weil sie selbst kleinere Kriminelle oder Drogendealer waren."

Im Sommer vergangenen Jahres, erklärte die Anklagebehörde, haben die beiden ihre Geschäfte aber offenbar expandieren wollen: "Und dafür brauchten sie mehr Personal."

Anschläge auf Polizei als Ausweg

In jener Zeit entstanden Roh-Erpressertexte, wie es der Staatsanwalt nannte. Die Burschen hätten sich sogar darüber Gedanken gemacht, was passiere, wenn einer der beiden "Köpfe" der Bande geschnappt werde: Dann würden es eben zu Anschlägen auf Polizeiinspektionen kommen.

In einem Meidlinger Park seien schließlich gezielt Mitglieder für die Gang rekrutiert worden, die Anschläge auf einen Handyshop ausführen sollten. In einer Chatgruppe wurden die Attacken fein säuberlich geplant, langsam gesteigert und die jeweiligen Kandidaten dafür ausgewählt.

Der Staatsanwalt präsentierte aber auch Bilder davon, als die vermutete Gang gerade dabei war, einen mehr als zwei Kilogramm schweren Sprengsatz zu bauen. Angeblich wollten die Jugendlichen damit den Handyshop in die Luft jagen, wenn der Betreiber kein Schutzgeld zahle. Das sagte Zinedin M. selbst aus.

Sittenwächter-Schlägertruppe in Wiener Park

M. wird aber auch nachgesagt, ein radikaler Islamist zu sein. Gemeinsam mit Abubakar A. posierte er etwa mit einem Sturmgewehr bewaffnet vor einer Fahne der Terroristen des "Islamischen Staates".

Diese Radikalität kombinierte Zinedin M. offenbar auch mit Gewalt. Im vergangenen Sommer sei M. laut Anklagebehörde gemeinsam mit einer größeren Gruppe zwei afghanischen Männern in einem Meidlinger Park begegnet. Die Afghanen hätten Alkohol getrunken und einen Hund bei sich gehabt. M. und die Gruppe rund um ihn hätten die zwei Männer irgendwann angeschrien, als Ungläubige bezeichnet, die sie töten wollen. M. und Co hatten den Afghanen schwerwiegende Verletzungen zugefügt.

Schon am Tag darauf seien die beiden Afghanen, diesmal im Beisein eines dritten Mannes, im Park angegriffen worden. Diesmal seien Männern mit Sturmmasken und "Allahu akbar"-Geschrei auf sie losgegangen und mit Messern bedroht worden. Zwei konnten fliehen, einer nicht. Das Opfer war wieder schwer verletzt.

Nur zwei Wochen später meldete sich M. nach Angaben des Staatsanwalts bei Opfern: Er könne sie wieder schlagen und, wenn er denn wollte, auch töten. Zinedin M. und Abubakar A. bekannten sich vollinhaltlich schuldig, wie auch zwei weitere Angeklagte. Der Rest bekannte sich teilschuldig. Der Prozess wird am 21. Mai fortgesetzt. (Jan Michael Marchart, 17.5.2024)