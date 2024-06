Beziehungsexpertin Natascha Ditha Berger erzählt im Gastblog, was guten Sex ausmacht und was das alles mit Pizza zu tun hat.

Ich stehe absolut auf Salamipizza. Leider weiß ich, dass sie nicht gut für mich ist. Zu fettig für meine Verdauung. Hin und wieder gönne ich mir dennoch eine. Ich mag auch kalte Champignonpizza, und hin und wieder träume ich von eher ausgefallenen Sorten mit Mascarpone. Es kommt allerdings auch auf die Pizzeria an – und: mit wem ich die Pizza esse. Bei manchen Freunden muss es einfach vegetarische Pizza sein. Wenn ich richtig hungrig bin, kann kalte Pizza richtig gut sein. Und sogar aufgewärmt mag ich sie, auch wenn ich dann wieder etwas warten muss, bis ich sie aus dem Ofen nehmen kann.

"Sex ist wie Pizza: Selbst wenn er schlecht ist, ist er gut." IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latk

Was ich nicht so gut kann, ist Pizza stehen lassen. Das heißt, wenn sie da vor mir steht, ich sie rieche und fast schon schmecken kann. In Gedanken stelle ich mir schon vor, wie ich reinbeiße und sich der Käse mit jedem Kauen in meinem Mund verteilt und alle Geschmacksknospen benetzt … da dann Nein zu sagen … puh … diese Willenskraft habe ich selten. Wenn die Pizza allerdings ganz grauslich ist, habe ich das Stehenlassen auch schon geschafft. Veganen Käse zum Beispiel habe ich noch keinen gefunden, den ich mag. Und wenn ich all meine Willenskraft zusammennehme, kann ich auch hungrig an den Pizzaständen in der Stadt vorbeigehen.

Oft weiß ich auch gar nicht so genau, was da drauf ist auf der Pizza, und dennoch mag ich sie. An meine erste Pizza kann ich mich noch erinnern. Ich war voller Erwartungen. Und mittlerweile weiß ich: Für mich ist der geschmolzene Käse das Um und Auf. Für eine Freundin zum Beispiel ist es der knusprige Teig, der ihre Lieblingspizza ausmacht.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Ja, zugegeben, es ist ein bisserl provokant. Laut Umfragen trifft der Satz "Sex ist wie Pizza: Selbst wenn er schlecht ist, ist er gut" in den allermeisten Fällen zu. Einvernehmlichkeit vorausgesetzt, ist Sex zu haben besser, als keinen zu Sex haben. Noch besser ist natürlich, guten Sex zu haben. Nur, bitte, wann ist Sex denn eigentlich gut?

Das ist natürlich sehr individuell. Um dies herauszufinden, wird bei einer sexologischen Evaluierung beim Sex mit sich selbst begonnen. Wie habe ich mit mir selbst Sex? Die meisten Menschen denken sich, so wie sie masturbieren, ist es "eh normal". Und in weiterer Folge denken wir, dass was uns beim Sex Spaß macht, "eh normal" den anderen auch Spaß macht. Was als gut empfunden wir, kann allerdings sehr unterschiedlich sein.

Am Anfang war das Wort

Ludwig Wittgenstein hat gesagt: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt." Somit müssen wir lernen, über Sex zu sprechen. Und nicht nur über Sex, auch – und ganze besonders – über unsere Bedürfnisse.

Wenn eine Person ihre Bedürfnisse äußert, ist dies zu Beginn meist von Unsicherheit begleitet. Daher bedanken Sie sich bitte dafür, dass die Person sich mitgeteilt hat. Übung macht die Meister:in. Was hätte ich denn gerne? Womit wir wieder beim Solosex wären. Denn woher weiß ich denn, was ich eigentlich mag?

"Da unten nicht so fest", "Geht das ein bisserl sanfter?", "Bissl mehr nach links", "Kannst du die Zunge bitte bissl flacher machen?" Was am Anfang holprig klingen mag, geht mit ein bisserl Übung dann schon leichter über die Lippen.

Ich unterstelle Wittgenstein jetzt, dass er die Wortfärbung von Vulvalippen ebenso rosiger finden würde als das grauenvolle Wort der Schamlippen.

Und hilfreich ist es auch, die Partner:in um Feedback zu bitten. Und wenn dann Feedback kommt, bedanken Sie sich dafür. Wertschätzung ist der Schlüssel – das weiß die STANDARD-Community natürlich bereits ;)

Suchen Sie sich Worte, die sich für Sie gut anfühlen, um zu beschreiben, was Sie beschreiben wollen. Üben Sie das Aussprechen.

Die Vagina ist ein Muskelschlauch. Die Bilder im Kopf zu den Worten, die wir wählen, machen einen Unterschied in der (unbewussten) Bewertung. Das Wort und Bild zu "Muskelschlauch" ist jedenfalls ganz anders besetzt als für ein "Loch".

Welche Formen von Berührung mögen Sie? Von wem? Wie viel beziehungsweise welche Art von Kontakt gibt ein gutes Gefühl? Augen lieber zu oder besser ein Verschmelzen auch im Blick? So wie bei der Pizza, welche Variablen sind diejenigen, mit denen Sie gerne spielen würden?

Handfestes

Mir begegnet immer wieder mal das Bild von: Wenn der Sex nicht klappt, dann passt die Person nicht. Allerdings: Übersehen wird hier, dass auch Sex erlernbar ist. Attraktionscodes können beleuchtet und an deren Erweiterung gearbeitet werden. Besonders interessant finde ich: Wir wissen vom Sport, wie sehr der Körper formbar ist und lernt. Selbstverständlich geht das auch beim Sex. Das heißt, bitte üben Sie! ;)

Wenn ein Single den Solosex hauptsächlich Porno konsumierend im Sitzen vor dem Laptop praktiziert, und das vielleicht sogar über Jahre, fände ich es als Sexologin nicht verwunderlich, wenn die Penetration im Liegen oder auch im Stehen dann nicht so gut klappt. Diese könnte dann – Sie ahnen es – zum Beispiel beim Solosex im Stehen oder Liegen geübt werden.

Eine Frage der Motivation

Wir sind in der glücklichen Lage, diverse Anbieter:innen für die Erweiterung des eigenen sexuellen Spielraumes zu haben. Ob lieber online – alleine zu Hause, Privatunterricht oder in der Gruppe. Übungen mit oder ohne Partner:in. Erfolg hat drei Buchstaben: TUN. Was bringt Sie dazu, ins Tun zu kommen?

Sex und Nähe

In meiner Praxis mache ich immer wieder die Erfahrung: Die Menschen wünschen sich oft geilen Sex. Und wenn sie diesen dann mal haben, erkennen sie, dass etwas Grundlegendes gefehlt hat. Und das ist Intimität. (Anonymes?) "Geilheitsvögeln" ist nun mal etwas anderes wie der Oxytocin-Rausch beim "Liebe-Machen". Ich wünsche Ihnen beides. (Natascha Ditha Berger, 14.6.2024)