Lena Schilling bleibt trotz aller Turbulenzen Spitzenkandidatin der Grünen, am Freitag wurde die zweite Welle der Plakatkampagne vorgestellt. APA/HANS KLAUS TECHT

Mit Lena Schilling, die einigen in der Partei als ideale Kandidatin erschien, und das aus nachvollziehbaren Gründen, haben sich die Grünen ein Problem eingefangen, das zu einer ernsthaften Belastung wird.

Die Aufregung über die Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, die den Grünen frischen Wind bringen sollte, sorgt nun für gehörig Gegenwind. Anstatt den erhobenen Vorwürfen auf den Grund zu gehen, wird gemauert. Intern werden undichte Stellen gesucht, die unerlaubt mit Medien reden. Über vermeintliche Gegenspieler werden unter der Hand Dossiers weitergereicht. Dass Parteichef Werner Kogler in diesem Zusammenhang von einem "Gefurze" sprach, ist da nur konsequent. Das Krisenmanagement ist – gelinde gesagt – ungeschickt.

Die Regierungsarbeit der Grünen ist anstrengend und hat zu Abnützungserscheinungen geführt. Vor allem auch bei den Sympathisanten, die oft nur die Mühen und das Nichterreichte, aber kaum die Erfolge sahen. Mit Schilling, einer jungen, eloquenten Frau aus dem Lager des bürgerlichen Widerstands, wollte man bei alten Wurzeln anknüpfen und in die Offensive kommen. Das Gegenteil ist eingetreten. Schillings widersprüchliche Persönlichkeit, ihr offensichtlicher Hang zu Halb- und Unwahrheiten, zu leichtfertig gestreuten Gerüchten und unbedacht erhobenen Vorwürfen brachten die Grünen in die Defensive.

Zu wenige junge Talente

Die Nominierung von Schilling hat noch andere Probleme der Partei offengelegt: Zum einen scheint es intern zu wenige junge Talente mit Strahlkraft zu geben, die man gerne nach vorne stellt. Oder es fehlt schlichtweg das Vertrauen in diese. Dass man sich personell verbreitern und eine Zielgruppe ansprechen möchte, an die man sonst schwer herankommt, ist nachvollziehbar. Diese Form der Rekrutierung birgt aber die Gefahr, die eigenen Funktionärinnen und Funktionäre zu vergraulen, die sich in ihrer Arbeit zu wenig geschätzt fühlen und die Rechnung dann begleichen, wenn sie offen ist: jetzt, wo die Parteiführung so schlingert.

Die Professionalisierung der Grünen, die es zweifellos gegeben hat, bringt es mit sich, dass nach innen wie nach außen eine Message-Control durchgezogen wird, dass die Hierarchien steil sind, dass wichtige Entscheidungen im kleinen Kreis getroffen werden. Möglicherweise ist dabei die Kommunikation zu kurz gekommen, ist der Führungszirkel zu eng gefasst, sind die Feindbilder zu schlicht aufgebaut. Die Medien sind ein Gegenüber, aber nicht der Gegner.

Verloren gegangene Mitstreiterinnen

Dass sich die frühere Parteichefin Madeleine Petrovic mit einer eigenen Kandidatur gegen die Grünen wendet, wird nicht spielentscheidend sein, fügt sich aber in ein Bild: Die Partei verliert viele Mitstreiterinnen, die ihr einstmals Profil gegeben haben, Peter Pilz, Johannes Voggenhuber und andere, auch weniger prominente, die heute bei der KPÖ für deren Höhenflug sorgen.

Die Grünen mit ihren Positionen und ihrem Anspruch, die Welt besser zu machen, sind wichtig. Sie sind ein notwendiges Korrektiv für viele Strömungen, die sonst die Politik beherrschen. Sie müssen aufpassen, nicht selbst zu einer abgeschmackten Altpartei zu werden, die die Inszenierung über den Inhalt, den Machterhalt über den Veränderungswillen stellt. Die Grünen müssen wieder mehr die Grünen sein, sonst ist ihre Glaubwürdigkeit und damit eine wesentliche Säule ihres Erfolgs dahin. (Michael Völker, 17.5.2024)