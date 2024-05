Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beaufort (Damian Hardung) in "Maxton Hall" auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime

Berlin/Seattle - Die deutsche Streaming-Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" bekommt eine zweite Staffel beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video. Das teilte die Produktionsfirma UFA Fiction am Freitag mit. Demnach erzielte die Serie die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels in der Startwoche in der Geschichte von Prime Video. Sie sei in mehr als 120 Ländern auf Platz eins der Prime Video Charts.

In der ersten Staffel der Coming-of-Age-Serie "Maxton Hall", benannt nach einer fiktiven Privatschule in Großbritannien, geht es um die ungleichen Welten des unsympathischen Schnösels James Beaufort (Damian Hardung) und der klugen, ehrgeizigen, geerdeten Schülerin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) - und natürlich um ihre Lovestory. (APA, dpa, 17.5.2024)