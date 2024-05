Was sagt seine Biografie über einen Politiker aus? Was seine Interaktion mit seinem Publikum? Warum Fachleute vor rechtsextremen Politikern und den Gefahren für die psychische Gesundheit warnen dürfen

Psychotherapeut und Sozialpsychologe Klaus Ottomeyer schreibt in seinem Gastkommentar über den Ramboismus, der allzu oft bei politischen Führern zu finden ist.

Donald Trump als Rambo –Aufnahme eines Fanshops von Jänner 2021. Foto: imago images/ZUMA Wire

Bereits 300 Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen haben sich in einem offenen Brief, entworfen vom Autor dieses Beitrags, zum Thema Rechtsextremismus zu Wort gemeldet (siehe DER STANDARD, 17.4.2024). Sie warnen vor der Gefährdung der Demokratie, aber auch der psychischen Gesundheit, die von der FPÖ und ihrem Parteichef Herbert Kickl ausgeht. Laien mögen sich die Frage stellen: Darf man berufliche Expertise auf diese Weise öffentlich zum Einsatz bringen?

Auch manche Kolleg:innen haben Bedenken, weil Ferndiagnosen und "Psychogramme" von politisch aktiven Personen als verboten oder unmoralisch gelten. Eine Debatte darüber gab es auch zu Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. 27 bekannte Psychiater:innen und Psycholog:innen veröffentlichten 2018 den Sammelband Wie gefährlich ist Donald Trump?. Dies war ein bewusster Ausbruch aus der bis dahin geltenden "Goldwater-Rule" der American Psychiatric Association, die besagt, dass es "unethisch (ist), wenn ein Psychiater eine professionelle Meinung über eine Person des öffentlichen Lebens zu Gehör bringt, es sei denn, er oder sie hat die Person untersucht und ist autorisiert, eine solche Beurteilung abzugeben". Diese Richtlinie ist über weite Strecken sinnvoll und kann als Beitrag zur Erhaltung eines sachbezogenen öffentlichen Diskurses sowie zum Schutz der Privatsphäre gesehen werden.

Warnen und schützen

Aber was ist, wenn Fachleute erkennen, dass ausgehend von einer öffentlichen Person eine Dynamik wirksam ist, die in der Gesellschaft zur Zerstörung oder Beeinträchtigung von Gesundheit und Menschenwürde führen wird? Es gibt in den USA auch die "Tarasoff-Doktrin", ein Gerichtsurteil, nach dem Expert:innen dazu verpflichtet sind, vor den katastrophalen Folgen eines bestimmten Verhaltens oder Charakters zu warnen. Es gibt eine "duty to warn" und eine "duty to protect" – eine Pflicht zu warnen und eine zu schützen.

Man muss nicht immer tief in die Biografie und Privatsphäre eines Politikers, einer Politikerin eindringen, um die psychologischen Gefahren der öffentlichen Inszenierung aufzuzeigen. Die Autor:innen des erwähnten Trump-Buches haben allerdings auch vor der Persönlichkeit von Trump gewarnt. Sie hatten bereits 2017 auf seinen bösartigen Narzissmus mit einem Mangel an Schuldbewusstsein und einer Neigung zur "Wirklichkeitssabotage" hingewiesen. Die folgenden Jahre zeigten, dass sie in keiner Weise übertrieben hatten.

Etwas anders ist der Schwerpunkt in unserem Brief zu Kickl. Die Warnung gründen wir auf sein sichtbares und hörbares Verhalten. Es handelt sich nicht um ein Psychogramm unter Einbeziehung der Biografie. Es geht um die Interaktion zwischen dem Parteichef und seinem Publikum, in der missliebige Personen und Gruppen entwürdigt und lächerlich gemacht werden: als "senile Mumie in der Hofburg", als ein "machtlüsterner Swinger-Club", eine Person, die "grindig" ist, zu dick oder die einen "Hintern hat rot wie ein Pavian". Das schadenfrohe Lachen im Publikum demontiert die Restbestände des Gewissens und lädt zu einer ungesunden Verrohung im menschlichen Miteinander ein. Eine Verspottung war auch das Anbringen des Schildes "Ausreisezentrum" an den Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge durch den damaligen Innenminister Kickl. Parallel zu dieser Befriedigung der niedrigsten Instinkte wird der "Erlöser" angekündigt.

Gehäuft bei Männern

Ramboismus ist (noch) keine klinische Diagnose, aber ein Störungsbild im sozialen Verhalten, welches seit mehr als 40 Jahren gehäuft bei Männern und bei politischen Führern zu finden ist. Der Kult um den unbesiegbaren körperkräftigen Kämpfer entstand in den 1980er-Jahren. Und zwar als Reaktion auf die zahlreichen Niederlagen, die der patriarchalische Mann ab dem Ende der 1960er-Jahre einstecken musste: durch die antiautoritäre Revolte der Studierenden, den erfolgreichen Aufstand der Frauen und der Homosexuellen, die Abschaffung des strikten Abtreibungsverbots, die Relativierung der Geschlechtsrollen, das Scheitern der US-Militärmacht in Vietnam. Dazu war in der westlichen Kultur noch eine neue Wertschätzung von Angst und Verletzlichkeit gekommen sowie von Rücksicht und Empathie im zwischenmenschlichen Umgang – heute als "wokeness" zum Schimpfwort geworden.

Kickl und auch der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache beschreiben die Nach-68er-Jahre explizit als den Sündenfall, der zur heute angeblich herrschenden Dekadenz führte, und als ein Trauma, zu dessen Heilung die rechte Bewegung jetzt antritt. Auch der russische Präsident Wladimir Putin bekämpft die westliche Dekadenz.

Völlig angstfrei?

Alle spielen Rambo. Der frühere US-Präsident Ronald Reagan identifizierte sich mit ihm und bekam deswegen auch den Namen "Ronbo". Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) orientierte sich in seiner Eigenwerbung an Sylvester Stallones Rocky. Während der Obama-Jahre zog sich der Geist von Rambo in die Filmbranche zurück, um mit Trump wieder offen die politische Bühne zu betreten.

In Russland ist es Putin, der sich dem Publikum gerne als Kampfsportler und mit bloßem Oberkörper zeigt. Bei der deutschen AfD rufen Björn Höcke und Maximilian Krah zur Rückkehr des echten und wehrhaften Mannes auf. Kickl wiederum hebt gerne die eigene Fitness hervor und gibt sich völlig angstfrei. "Bevor ich Teil des Systems werde, mich biegen, brechen und erpressen lasse, da gehe ich lieber unter, und das mit erhobenem Haupt." Hinter der Inszenierung des tragischen männlichen Kämpfers steht immer ein Verlust, eine reale oder behauptete Kränkung, die der Demagoge zu kompensieren verspricht: Es geht um Revanche, um die Herstellung alter Größe. Vorher darf man aber noch am großen Aufräumen und "Ausputzen bis in die letzten Enden dieser Republik" teilnehmen. Die hervorragende Putin-Analyse des deutschen Journalisten Michael Thumann trägt den schlichten Titel Revanche. (Klaus Ottomeyer, 18.5.2024)