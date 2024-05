Es dürfte sich um einen Bug in iOS 17.5 handeln. Gelöscht geglaubte Bilder werden plötzlich wieder in der Galerie angezeigt

Gelöschte Fotos tauchen nach dem Update auf iOS 17.5 wieder auf. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP

In der aktuellen Version von iOS scheint sich ein Bug eingeschlichen zu haben, der für manche Nutzerinnen und Nutzer eine unangenehme Überraschung bereithält. Der Fehler dürfte dazu führen, dass das Betriebssystem gelöscht geglaubte Fotos wiederherstellt.

Wie The Verge berichtet, beschwerten sich zahlreiche User in einem Subreddit zum Thema. Bei vielen Nutzern scheinen auch Nacktfotos plötzlich wieder aufzutauchen, die teilweise schon vor Jahren gelöscht wurden. Laut dem Bericht dürften auch iOS Betatester bereits über den Bug gestolpert sein. Wieso der Fehler dennoch in der finalen Version von iOS 17.5 landete, ist aktuell noch unklar.

Aufmerksam wurden die Betroffenen, als in dem automatisch generierten Fotoalbum mit den jüngsten Aufnahmen alte Fotos wiederfanden.

Sie waren wohl nie wirklich weg

Unter iOS gibt es zwar die Möglichkeit, gelöschte Fotos wiederherzustellen, aber nach 30 Tagen sollen sie dauerhaft entfernt werden. Die Person, die den Thread gestartet hat, behauptete, dass NSFW-Fotos, die sie "vor Jahren" gelöscht hatten, wieder auf ihrem Telefon waren. Ein anderer Reddit-Nutzer meinte, dass Fotos aus dem Jahr 2016 als neue Bilder auftauchten. Unangenehm wurde es für eine weitere Person, die behauptete, dass "etwa 300" ihrer alten Bilder, von denen einige "freizügig" waren, auf einem iPad wiederauftauchten, das sie gemäß den Richtlinien von Apple zurückgesetzt und an einen Freund verkauft hatte.

Alles deutet darauf hin, dass die alten Fotos aus dem Gerätespeicher wiederhergestellt wurden. Computerdaten werden nämlich erst dann wirklich "gelöscht", bis sie überschrieben werden. Betätigt man den "Löschen"-Button, trennt das Betriebssystem trennen einfach den Verweis auf die Datei. Ein Nutzer bemerkte, dass er ein Foto zurückkehren sah, obwohl er sein Telefon nicht synchronisiert oder iCloud verwendet hat. Was die These bestätigen würde. Eine Stellungnahme von Apple liegt derzeit noch nicht vor.

Es besteht darüber hinaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur Fotos zurückkehren: Manche User berichten auch, dass alte Sprachnachrichten plötzlich wieder da sind. (red, 17.5.2024)