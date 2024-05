Anders Åslund, Senior Fellow am Stockholm Free World Forum, listet in seinem Gastkommentar auf, wie der Westen die Ukraine unterstützen könnte, um die russischen Truppen zurückzutreiben.

"Russisches Souvenir" nennt der ukrainische Künstler Mikhail Reva eine seiner Skulpturen, die aus leeren Patronen besteht, wie ein Detailblick zeigt. Foto: AFP / Dimitar Dilkoff

Mehr als zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine lässt der Westen erstaunlicherweise immer noch eine einheitliche Strategie vermissen. Er hat zwar dringend benötigte Waffen und Munition geliefert, darüber hinaus aber wenig getan, um auf die Bedürfnisse der Ukraine einzugehen.

Wie könnte eine effektive Strategie aussehen? Zunächst einmal müssen sich die westlichen Regierungen auf gemeinsame Ziele einigen. Die Ukraine muss die russischen Truppen vertreiben und alle Gebiete zurückgewinnen, die sie seit 2014 verloren hat; Russland muss gezwungen werden, Kriegsreparationen zu zahlen, um die Ukraine zu entschädigen; die tausenden Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Russland deportiert wurden, müssen zurückkehren dürfen; und die zehntausenden mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die von russischen Truppen begangen wurden, müssen verfolgt und bestraft werden.

"Den Krieg zu verlieren ist das Beste, was Russland passieren kann."

Mit dem Versprechen, die Ukraine "so lange wie nötig" zu unterstützen, kann sich der Westen nicht mehr aus der Affäre ziehen. Statt die Ukraine davon abzuhalten, russische strategische und militärische Einrichtungen anzugreifen, sollte er solche Angriffe begrüßen. Den Krieg zu verlieren ist das Beste, was Russland passieren kann. Historisch gesehen haben militärische Niederlagen in der Regel zu Reformen geführt. Auch wenn es letztlich Sache der Russinnen und Russen ist, einen Regimewechsel herbeizuführen, sollte der Westen die Aussicht darauf begrüßen.

Viele glauben, dass Russland in einem langen Krieg im Vorteil wäre, einfach weil seine Bevölkerung und seine Wirtschaft größer sind als die der Ukraine. Ein längerer Krieg wird zweifellos für alle Beteiligten sehr viel teurer. Deshalb sollte der Westen zur Taktik des ehemaligen US-Außenministers Colin Powell aus dem Golfkrieg zurückkehren, um einen ukrainischen Sieg herbeizuführen: "Schock und Ehrfurcht".

Beste Waffen

Das bedeutet, dass der Ukraine so schnell wie möglich die besten konventionellen Waffen geliefert werden müssen, anstatt sie weiterhin stückweise mit alten Waffen zu versorgen. Sollte die Ukraine verlieren, würden die russischen Streitkräfte weiter nach Europa einmarschieren, um Wladimir Putins neozaristisches Ziel der Wiederherstellung des russischen Imperiums zu verwirklichen. Da die Menschen in der Ukraine kämpfen und sterben, um Europa zu verteidigen, ist es das Mindeste, was der Westen tun kann, ihnen alles zu geben, was sie brauchen, um zu siegen. Dänemark und die baltischen Staaten haben ein Beispiel gegeben, dem andere folgen sollten.

Konkret sollte der Westen die Ukraine mit wirksamen Langstreckenwaffen wie ATACMS und Taurus-Raketen sowie einer starken Luftwaffe ausstatten, damit sie die Luftüberlegenheit erlangen kann. Tausende Westler haben sich freiwillig gemeldet, um für die Ukraine an der Front zu kämpfen, warum sollten sich nicht auch westliche Piloten anschließen? Die Ukraine braucht eine vernünftige Luftverteidigung. Absurderweise hat der Westen nicht die Ukraine, sondern Russland zur Flugverbotszone erklärt.

Schärfere Sanktionen

Um Russland zur Zahlung von Kriegsreparationen an die Ukraine zu zwingen, sollte der Westen die eingefrorenen Reserven der russischen Zentralbank in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen. Kanada und die USA haben bereits Gesetze verabschiedet, die einen solchen Schritt ermöglichen, und die Europäische Union sollte diesem Beispiel folgen. Es ist unverzeihlich, dass Russland hemmungslos gegen das Völkerrecht verstößt und sein Eigentum im Westen trotzdem geschützt wird.

Die Sanktionen des Westens gegen Russland haben eine gewisse Wirkung gezeigt, müssen aber verschärft werden. Aufgrund der bestehenden Sanktionen ist die russische Wirtschaft seit 2014 nicht mehr gewachsen, die Exporteinnahmen sind im vergangenen Jahr um 26 Prozent gesunken. Um die Sanktionen weiter zu verschärfen, sollten alle westlichen Regierungen Verbotszölle auf alle Importe aus Russland verhängen, wie es die EU derzeit mit russischen Agrarprodukten tut. Westliche Länder haben Russland bereits den Meistbegünstigungsstatus entzogen, und die von der Welthandelsorganisation erlaubten gebundenen Zölle sind sehr hoch. Da die westlichen Länder so wenig Handel mit Russland treiben, werden sich höhere Zölle nicht nennenswert auf ihre Inflation auswirken. Und da das Zollsystem gut funktioniert, würden sich die Probleme bei der Durchsetzung der Zölle in Grenzen halten.

Auch die personenbezogenen Sanktionen müssen koordiniert, verschärft und gestrafft werden. Alle sanktionierenden Länder sollten sich auf ähnliche Regeln einigen, dieselben Sanktionen verhängen und vertrauliche Informationen über die Gründe für die Sanktionen austauschen.

Strafsteuern

In der Zwischenzeit sollten Russinnen und Russen, die den Krieg verurteilen und sich aus Russland zurückziehen, in allen Gerichtsbarkeiten von der Liste gestrichen werden. Der geheime Besitz von sanktionierten Oligarchen im Westen sollte nicht länger toleriert werden. Ebenso muss der Westen darüber nachdenken, wie er westliche Unternehmen bestraft, die weiterhin in Russland tätig sind und die russische Regierung mit Steuern und anderen Leistungen unterstützen. Eine vernünftige Idee wäre, sie zu Strafsteuern zu zwingen, die denen entsprechen, die sie an Russland zahlen.

Schließlich sollte die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen und die Nato ihren Gipfel anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens im Juli in Washington nutzen, um der Ukraine eine formelle Einladung zur Mitgliedschaft auszusprechen. Eine große Mehrheit der Nato-Mitglieder hat sich bereits dafür ausgesprochen. Es spricht nichts dagegen, dies in diesem Jahr als Teil einer umfassenderen, einheitlichen westlichen Strategie zu tun. (Anders Åslund, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 21.5.2024)