Der große Erinnerungsarbeiter in der österreichischen Literatur über Bilanzziehen, Weitermachen und all das, was Leben und Arbeit geprägt hat

Sehr gern ein Glas Wasser“, sagt Martin Pollack auf die Frage, was er bestellen möchte. Trotz des schlechten Wetters hat er sich mit den Öffis ins Café Heumarkt aufgemacht. Mit ihm ins Gespräch zu kommen ist denkbar einfach. Pollack ist erstens ein Erzähler, wie er im Buche steht, und zweitens unendlich diszipliniert, wenn es um seine Arbeit geht. Erst vor kurzem habe ihn ein ­slowenisches Filmteam sogar bis zur Chemotherapie begleitet. Dabei gebe es da gar nicht viel zu sehen, sagt er lachend. Zu essen möchte er nichts, ein Mittagessentermin steht nachher noch an, im Institut für die Wissenschaften vom Menschen, dorthin wird er nach dem Zweistundengespräch noch fahren.

Martín Pollack: "Geburtstage waren für mich nie eine besondere Aufregung." Foto: Heribert Corn

STANDARD: Lieber Martin Pollack, wie geht es Ihnen?

Pollack: Es geht mir, wie man so schön sagt, den Umständen entsprechend. Ich habe eigentlich einen Zustand erreicht, in dem es mir sehr schlecht gehen müsste. Das ist auch immer wieder der Fall, aber es geht mir im Augenblick ganz gut.

STANDARD: Sie sitzen immerhin in einem Wiener Kaffeehaus und geben ein Interview ...

Pollack: ... und überlege gerade, ob ich mit einem Fernsehteam ins slowakische Mittelgebirge fahren soll, dorthin, wo mein Vater "gewirkt" hat in dem Sinn, dass dort Menschen erschossen wurden. Gestern haben sie angefragt. Aber ich kann nicht garantieren, ob es tatsächlich dazu kommt.

STANDARD: Am 23. Mai wird es in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur einen Geburtstagsabend für Martin Pollack geben – wie blickt man dem als "Jubilar" entgegen?

Pollack: Gelassen. Geburtstage waren für mich nie eine besondere Aufregung. Es zeugt nur von meinem fortgeschrittenen Alter, dass jetzt was los ist. Wäre ich 79, würde niemand an so einen Abend denken. Ich bin der Anlass, das ist mir klar, aber habe sonst nichts damit zu tun. (lacht)

STANDARD: Mit 80 ist man gezwungen, Bilanz zu ziehen. Was bedeutet das für Sie?

Pollack: In dem Bewusstsein, dass es bei mir jederzeit aus sein kann, denke ich schon darüber nach, was ich alles gemacht habe und eventuell noch machen könnte. Dieses Bilanzziehen ist im Moment eine permanente Beschäftigung. Es tut mir leid, dass ich vieles nicht geschrieben habe und vieles nicht mehr werde schreiben können. Ich habe mich da auch verzettelt.

STANDARD: Ihre Schriftstellerkarriere hat erst spät begonnen – Sie haben zunächst lange Zeit als Journalist gearbeitet, als Reporter beim "Spiegel", zuletzt mit eigenem Büro in Warschau. Wie wichtig war das für das spätere Schreiben?

Pollack: Es war vor allem wichtig, dass ich mit dieser permanenten Arbeit als Journalist aufgehört habe, um Bücher zu schreiben. Ich habe nachher ohnehin immer wieder für verschiedene Medien geschrieben, auch für den STANDARD. Aber die Zeit als Journalist war extrem wichtig, weil ich viele Leute getroffen habe. Mein Freund Enzensberger hat aber einmal zu mir gesagt: "Du bist kein typischer Spiegel-Redakteur, dir fehlt der ganze Habitus." Wahrscheinlich hatte er recht. (lacht)

STANDARD: Tagesjournalismus und Reportage, das sind unterschiedliche Professionen – Sie wurden in Polen ­geschult, wo die Reportage als die ­Königsdisziplin in der Literatur angesehen wird. Haben Sie daraus diesen eigenen Stil kreiert?

Pollack: Über meinen Stil kann ich selbst schwer sprechen, aber die ­Begegnungen mit den großen pol­nischen Reportern wie Ryszard Kapuściński, dessen Werk ich fast zur Gänze übersetzt habe, haben mich sicher geprägt. Bei mir kann man mit Fug und Recht von einer polnischen Schule der Reportage sprechen. Bei der Gazeta Wyborcza, mit der ich bis heute eng verbunden bin, bekommen die Reporter oft für einen großen Text drei, vier Monate Zeit zur Verfügung gestellt, in Polen haben die großen Stücke 20 bis 30 Blatt. Die Leute dort pflegen nicht nur die Gattung, sondern auch deren Leser. Das ist bei uns leider nicht der Fall.

STANDARD: Sie sind mit vielen Autoren und Schriftstellerinnen in Österreich und ganz Osteuropa befreundet. Für viele der Jüngeren sind Sie eine wichtige Galionsfigur, ein Vorbild in Sachen Erinnerungsarbeit. Wer waren in Ihrer persönlichen Entwicklungs­geschichte die prägenden Figuren?

Pollack: Ganz früh war es das ­Wiener Tagebuch und dessen Chef Franz Marek, der Mann von Barbara Coudenhove-Kalergi. Von ihm habe ich unendlich viel gelernt. Er hat Dinge sofort durchschaut und nie auf Zurufe oder Moden reagiert. Einen Schritt zurücktreten und genau hinschauen. Der Franz war völlig unkorrumpierbar, finanziell sowieso, aber auch geistig. Er hat sich nie durch Eitelkeit wegtragen lassen. Kurioserweise waren die Mitarbeiter im Wiener Tagebuch alles jüdische Kommunisten, die mit der KP gebrochen hatten, sie waren im Spanischen Bürgerkrieg, im Widerstand gewesen und haben diesen Geist beibehalten. Ich bin da wie ein Kuckuckskind reingeraten. Erstens war ich zwei Generationen jünger und dann auch das Kind einer echten Nazifamilie: Großvater, Vater, Großmutter, Onkel, Großonkel, alle – sie alle sind immer bei ihrer Haltung geblieben. In dieser Familie bin ich groß geworden. Ich habe meine Großeltern heiß geliebt, aber ich habe mich dann irgendwann von ihnen getrennt.

STANDARD: Wer hat Sie zum Lesen und zu den Büchern gebracht?

Pollack: Mein Stiefvater Hans Pollack – übrigens auch ein Nazi und ehemaliger Schulkollege von Adolf Hitler – hatte eine große Bibliothek. Die ging zwar im Krieg verloren, weil die Villa in Linz zerstört wurde, aber er hat sich dann wieder eine Bibliothek aufgebaut. Ich habe immer wieder mit ihm über Literatur gesprochen. Wenn ich heute an diese Bi­blio­thek zurückdenke, gab es da so gut wie keine slawischen Autoren. Es gab Quo Vadis von Sienkiewicz, von Hašek den Schwejk und die ­russischen Klassiker: Dostojewski, Tolstoi usw. Es ist bis heute so, dass wir die Literaturen dieser Länder viel zu wenig kennen. Aufgefordert zum Lesen wurde ich sicher allein durch die Anwesenheit der Bücher.

STANDARD: Wir sind bereits mitten in Ihrer belasteten Familiengeschichte. 1965 sind Sie zum Studieren nach Polen gegangen. Genau zu der Zeit ­haben in Deutschland die Auschwitz-Prozesse stattgefunden. War das Slawistikstudium der Versuch, die Familiengeschichte hinter sich zu lassen?

Pollack: Ganz sicher. Ich bin nach Polen gegangen, um meiner Nazigroßmutter eins auszuwischen. Das ist sicher nicht der intelligenteste Zugang zu einem Studium, aber bei mir hat es funktioniert. Ich bin ein leidenschaftlicher Polonist geworden und mit Polen bis heute eng verbunden. In Warschau war ich in einem Studentenheim im ehemaligen Ghetto untergebracht – vor unserer Haustür stand das Ghettodenkmal. Wir waren uns schon bewusst, wo wir da waren. Ich habe auch schnell Kontakt zu jüdischen Überlebenden gefunden, zum jüdischen Theater der Ida Kamiñska, mit der ich gut bekannt war. Ich hatte viele jüdische Freunde. So wurde bei mir das Interesse für die polnisch-jüdische Geschichte geweckt. In dieser Zeit habe ich auch für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes gearbeitet und am Jüdischen Historischen Institut in Warschau recherchiert.

STANDARD: Hatten Sie damals schon die Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte im Blick?

Pollack: Damals erfolgte der Bruch mit der Familie. Heute tut mir das leid, denn ich hätte das vielleicht eleganter machen können, aber es war notwendig. Allein dass ich nach Warschau gegangen bin, war für die Großmutter schrecklich. Sie hat mich damals mit Briefen bombardiert, die mich wieder zurückholen sollten. Es gab große Ängste, dass ich mit einer polnischen Frau nach Hause kommen könnte. Gott behüte! Für mich war das nicht ganz praktisch, weil ab da schickte meine Omi kein Geld mehr, und ich musste mein Studium selbst verdienen.

STANDARD: Aber es war eine Befreiung?

Pollack: Ja, ich war froh, dass ich die Bürde dieser Familie, die mich stets gedrängt hatte, zu einer Burschenschaft zu gehen, los war. Sie hatten alle Schmisse im Gesicht, auch mein Vater. Ihn haben sie als Toten anhand dieser Schmisse identifiziert. Ich dachte als Kind, jeder Erwachsene hat Schmisse. Dass mein leiblicher Vater auch in Polen tätig war, habe ich erst später durch Recherchen herausgefunden. Ich bin nicht einmal zum Bundesheer gegangen, und 1967 war ich vier Monate als Freiwilliger in Israel. Ob sie das in der Familie je erfahren haben, weiß ich gar nicht.

STANDARD: Das Buch über Ihren leiblichen Vater, "Der Tote im Bunker", ist erst im Jahr 2004 erschienen. Da waren Sie sechzig. Es ist bis heute ein Musterbeispiel geglückter literarischer Erinnerungsarbeit. War das ein Wendepunkt in Ihrer Biografie?

Pollack: Dieses Buch, das ich schon länger im Kopf hatte, war der Grund, warum ich beim Spiegel aufgehört habe. Ich wollte Bücher schreiben. Es war ein Zufall, dass ich zuerst das Buch über den Fall Halsmann schrieb, es war gewissermaßen eine Fingerübung und hatte schon einiges mit dem Vaterbuch zu tun. Es ist eine Mordgeschichte: ­Tirol, früher Antisemitismus in ­Österreich ... Diese Geschichte war vollkommen verschüttet, weil man hierzulande vergisst und verdrängt, wenn es unangenehm wird.

STANDARD: Umso beharrlicher sind Sie, und Sie selbst sprechen da immer von einer Never-ending Story ...

Pollack: Ja, ist es. Erst vergangene Woche erhielt ich wieder Material, das die Rolle meines Vaters beim Warschauer Aufstand dokumentiert. Das sind alles unangenehme Details. Nie kommt etwas Entlastendes, damit rechne ich auch nicht. Mein Vater war mit seinen Leuten in Warschau eingesetzt und hat dort Leute liquidiert, Aufständische und auch Zivilisten. Da raubt es mir schon immer wieder den Atem, wenn ich so etwas bekomme.

STANDARD: Bei einer Lesung in der Alten Schmiede haben Sie heuer gesagt, dass Sie mit diesen Dämonen allein sind. Gab es in dieser Hinsicht je einen Austausch mit anderen Leuten?

Pollack: Ich hatte deswegen immer wieder Kontakt zu Kollegen und Freunden. Die waren immer verblüfft. Ich habe auch mit jüdischen Freunden in Polen gesprochen, die waren ungeheuer großzügig. Die hätten auch sagen können: Einen mit einem SS-Vater brauchen wir nicht. Einen nicht endenwollenden Dialog führe ich diesbezüglich mit meiner Frau. Sie hat immer alles gelesen, sie liest auch das Material, das ich heute noch bekomme. Sie weiß, dass ich krank bin, und sorgt sich, ob mir das guttut. Aber ich werde jetzt nicht eine andere Haltung einnehmen, die es bei uns auch gibt, nämlich dieses: Ist so, aber ich will damit nichts zu tun haben! Diese Haltung habe ich mir immer verwehrt.

STANDARD: Sie hatten nie Angst davor, was da zutage treten könnte?

Pollack: Im Prinzip war es dafür dann zu spät. Nachher dachte ich schon manchmal: So genau wollte ich das alles gar nicht wissen ...

STANDARD: Gab es mit der Bürde ­dieser Familiengeschichte ein Nachdenken, ob man selbst überhaupt ­Vater werden will?

Pollack: Meine Frau hat mir immer wieder bewusstgemacht, dass ich überhaupt kein Familienmensch bin – bis auf meine Frau und meinen Sohn, zu ihnen habe ich ein enges Verhältnis. Aber ich möchte das gar nicht analysieren. Ich habe mich nie auf die Couch gelegt, um diese Geschichte aufzuarbeiten.

STANDARD: Sie verfolgen seit 60 Jahren intensiv auch die Entwicklungen in Osteuropa, mit allen Höhen und Tiefen. Müssen wir uns Sorgen um Europa machen?

Pollack: Ich fürchte, ja. Europa hat sich bis dato als unfähig erwiesen, der Aggression Putins, die in erster Linie, aber nicht nur, der Ukraine gilt, etwas entgegenzusetzen. Es ist eine Binsenweisheit, dass es hier um Europa geht. Zu Recht machen sich die Balten Sorgen und die Polen auch. Ja, wir müssen uns um Europa und um uns selbst Sorgen machen. Putin agiert ja nicht im luftleeren Raum. Da braucht es einen Zweiten, und wir sind diese Zweiten. Wir sind diejenigen, die bis heute wegschauen, aus Bequemlichkeit und Geschäftemacherei. ­Österreich ist dafür ein fatales Beispiel. Das Hauptaugenmerk gilt der FPÖ und Kickl. Zu Recht. Aber man braucht sich nur zu erinnern, dass die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten bei der Videorede von Selenskyj im österreichischen Parlament rausgegangen ist. Das ist eine Haltung. Das alles hat auch mit einem mangelnden Geschichtsbewusstsein zu tun. In meiner Jugend, als ich angefangen habe, mich mit all dem auseinanderzusetzen, gab es genau dieselben Argumente: Warum alte Wunden aufreißen? Irgendwann muss doch Schluss sein! Wir wollen einen Strich ziehen usw.

STANDARD: Heute üben wir uns in Erinnerungskultur. Aber können all die Denkmäler, die um Jahrzehnte zu spät kommen, noch etwas bewirken?

Pollack: Warum soll ein Gedenkstein die Jugend heute bewegen? Ich denke, da braucht es schon etwas anderes. Es bräuchte Bildung. Mein Privileg war es, in eine tolle Schule gegangen zu sein, in der man einen sehr demokratischen Geist pflegte. Das war zu meiner Zeit eine totale Ausnahme. Ich bin mit zehn ins Internat ins Felbertal gekommen. Ein modernes Schulsystem mit Basis­demokratie – aber eine Schule ohne Geld, auf über 1000 Meter Höhe. In den ersten Jahren hatten wir nicht einmal warmes Wasser. Jeder hat dort auch ein Handwerk gelernt, so bin ich auch Tischler. Und wir sind mit osteuropäischer Geschichte konfrontiert worden, weil ein großer Anteil der Schüler Kinder von Displaced Persons waren. Es gab Russen, Ukra­iner, Jugoslawen, Bulgaren. Sie kamen direkt aus den Flüchtlings­lagern in unsere Schule. Da herrschte ein anderer Geist als heute. Zu elft in einem Zimmer, aber keiner konnte den Ofen heizen. Ein Bub hat sich damals die Zehen abgefroren. Die Russen waren dort ein prägendes Element, sie waren sehr begabt im Messerwerfen, wir haben viel von ihnen gelernt. Die Familie in Amstetten war nicht froh, als ich mit zwölf nach Hause kam und russische Lieder zum Besten gab. Ich weiß nicht, ob sich das heute wer vorstellen kann.

STANDARD: Vor elf Jahren wurde bei Ihnen eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert. Man muss Sie als medizinisches Wunder bezeichnen.

Pollack: Ja, mein Onkologe sieht das auch so. Er ist froh, dass das alles so wirkt. Ich habe tolle Ärzte, denen ich sehr viel verdanke.

STANDARD: Was hat Ihnen die Kraft gegeben, immer weiterzumachen? Woher kommt diese unerhörte Disziplin?

Pollack: Da ist einiges meinem Naturell geschuldet. Solange ich etwas machen kann, möchte ich es machen. Vergangenes Jahr hat den mit 50.000 Franken dotierten Menschenrechtspreis der Schweizer Paul-Grüninger-Stiftung eine Kandidatin gewonnen, die ich nominiert habe. Eine polnische Lehrerin, eine scheinbar unbedeutende Person, die an der Grenze zu Belarus unterrichtet und sich dort für Flüchtlinge engagiert. Sie kann dieses Geld für ihr weiteres Engagement gut brauchen, und mir gibt es ein Gefühl, da etwas zu bewegen. Aber ich musste die Verantwortlichen endlos beknien, dass sie mir für meine Laudatio ein Pult aufstellen. Wenn ich länger stehe, falle ich leider um. Das versteht zunächst niemand.

Martin Pollack geht es den Umständen entsprechend gut: "Ich hoffe, dass ich ­einiges weiter­geben kann, was mich bewegt hat", sagt er beim Interview im Café Heumarkt. Foto: Heribert Corn

STANDARD: Hatten die Glückserfahrungen in den 80 Jahren Ihres Lebens immer mit der Arbeit zu tun?

Pollack: Nein, es gibt sicher auch private Glückserfahrungen. Ich habe eine großartige Frau, die bis heute viel dazu beiträgt, dass ich das alles machen kann. Ohne sie würde ich nicht mehr funktionieren. Das weiß ich. Sie ist mir eine unglaubliche Stütze. Zum Onkologen geht sie meistens mit. Und da gibt es diese absurden Situationen, in denen er sie fragt: "Na, hat er Schmerzen?" Und ich sitze daneben, aber er kommt gar nicht auf die Idee, mich zu fragen, weil er mich mittlerweile gut kennt. Meine Frau weiß es tatsächlich besser.

STANDARD: Vor ein paar Jahren haben Sie auf die Frage, ob Sie alles noch einmal genauso machen würden, ohne nachzudenken, mit Ja geantwortet. Woher diese Sicherheit?

Pollack: Weil ich Dinge, die mir bis heute wichtig sind, gemacht habe. Das war natürlich die Auseinandersetzung mit meiner Familie und mit meinem Vater. Das war auch für die Erinnerungskultur in Österreich wichtig. Ich gebe mich aber keinen Illusionen hin, was Bücher bewirken oder nicht. Immerhin, bis heute schreiben mir Leute. So gesehen hat das Buch über meinen Vater einiges bewirkt. Auch mein Studium und die späteren Übersetzungsarbeiten waren wichtig, mein Einsatz für die ukrainische und die belarussische Literatur. Ich habe drei Jahre das Schwerpunktprogramm auf der Leipziger Buchmesse kuratiert. Damals musste ich darauf bestehen, die Ukraine und Belarus mit reinzunehmen. Also ich würde alles noch einmal genauso machen. Und vielleicht würde ich versuchen, noch mehr zu machen.

STANDARD: Das Vergangene liegt nicht tief unter der Erde – diesbezüglich sind Sie der Erfinder des Begriffs der "Kontaminierten Landschaften"; so heißt ein Buch von Ihnen, das 2016 erschienen ist. Ist dieser Blick, dass sich totgeschwiegene Geschichte verbergen und irgendwann zutage treten kann, bis heute geblieben?

Pollack: Ja, und diesen Blick will ich gar nicht loswerden. Es ist nicht so, dass ich meinen Obstgarten umgrabe, aber ich stoße immer wieder auf Dinge. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, dass Osteuropa bis heute eine Landschaft der Massengräber ist. Wir sind gut beraten, uns damit näher auseinanderzusetzen.

STANDARD: Was wird man in dem Garten, den Martin Pollack jahrelang hartnäckig bearbeitet und beackert hat, ausgraben und finden können?

Pollack: Etwas Wichtiges habe ich selbst schon ausgegraben, das war diese SS-Gabel, die ich ausgerechnet in meinem geliebten Gemüsegarten fand. Die muss dort schon jahrzehntelang gesteckt haben, ohne einen Ansatz von Rost. Das ist für mich schon sehr symbolhaft. Ich hoffe, dass man in Zukunft etwas Schöneres finden wird. Ich ­hoffe, dass ich einiges weitergeben kann, was mich bewegt hat. Dazu gehört auch die Liebe zu diesem Garten, zur Natur und den Tieren, die ja auch in diesem Garten, so wie ich, zu Hause sind. (Mia Eidlhuber, Gerhard Zeillinger, 19.5.2024)

Ein Abend für Martin Pollack findet ­anlässlich seines 80ers am 23. Mai um 19 Uhr in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Herrengasse 5, 1010, statt. Mit Karl-Markus Gauß, Tanja Maljartschuk, Christoph Ransmayr u. a., Moderation: Gerhard Zeillinger. Martin Pollack, geb. 1944, studierte Slawistik und osteuropäische Geschichte. Er war "Spiegel"-Korrespondent in Wien und Warschau und hat wichtige Werke aus dem Polnischen übersetzt. 2011 wurde er mit dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung und 2018 mit dem Österr. Staatspreis für Kulturpublizistik ausgezeichnet. Einige wichtige Lesetipps und Werke von Martin Pollack Eine literarische Rekonstruktion eines aufsehenerregenden Mordes: Martin Pollack, "Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann". € 21,50 / 324 Seiten. Zsolnay, 2002. Dr. Gerhard Bast war nicht nur SS-Sturmbandführer, sondern auch der Vater des österr. Autors: Martin Pollack, "Der Tote im Bunker". 256 Seiten. Zsolnay, 2004. Viele europäische Landschaften bergen dunkle Geheimnisse: Martin Pollack, "Kontaminierte Landschaften". € 21,– / 120 Seiten. Residenz, 2014. Der Band versammelt die wichtigsten Reden/Essays des unermüdlichen Erinnerungsarbeiters Martin Pollack, "Topografie der Erinnerung". € 24,– / 176 S. Residenz, 2016.

„