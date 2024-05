Eine Fahrradfahrerin sucht in Wien Abkühlung durch einen Sprühnebel. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Der Klimawandel ist auch eine Bedrohung für die Gesundheit. Durch die Zunahme von unter anderem Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürmen werde die Notfallmedizin noch mehr gefordert sein. Deshalb spricht sich die Österreichische Gesellschaft für Notfallmedizin (Austrian Association of Emergency Medicine, AAEM) mehr denn je für eine spezifische Ausbildung für diesen Bereich aus. Das betonte die AAEM am Freitag in einer Aussendung anlässlich des Welttags der Notfallmedizin am 27. Mai.

Innerklinische Notfallmedizin

Einerseits gibt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungs- und notärztlichen Dienst. Auf der anderen Seite steht die innerklinische Notfallmedizin mit in Österreich mehr als 100 Notfallabteilungen, vorwiegend in Krankenhäusern. Das medizinische Spitalspersonal rekrutiert sich größtenteils aus den Fachbereichen Allgemeinmedizin, Anästhesie und Innere Medizin. Eine eigene Ausbildung für innerklinische Notfallmedizin gibt es in Österreich nicht. Ein Umstand, der sich – vor allem auch angesichts des drohenden Klimawandels – ändern sollte, forderte die AAEM.

"Seit 15 Jahren versucht die AAEM Überzeugungsarbeit zu leisten für eine Spezialausbildung innerklinische Notfallmedizin, wie wir sie in unseren Notfallabteilungen brauchen. Das wäre auf so vielen Ebenen wichtig. Die Spezialisierung soll die Kompetenz des Personals sichern und auch dafür sorgen, dass mit erfahrenen, aufeinander eingespielten Teams gearbeitet wird", erläuterte AAEM-Präsident Harald Herkner, stellvertretender Vorstand der Universitätsklinik für Notfallmedizin am AKH Wien.

"In Zukunft werden immer mehr Menschen an körperlicher Schwäche durch Überhitzung, Dehydrierung mit Elektrolytentgleisung, Herzrhythmusstörungen und anderen Herz-Kreislaufproblemen leiden", ergänzte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. "Die Dringlichkeit des Themas ist schon jetzt offensichtlich und betrifft speziell den innerklinischen Notfallbereich, der für die Betreuung dieser Notfälle zuständig ist", betonte er. (APA, 17.5.2024)