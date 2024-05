Wien – Der ORF verfügt über ein jährliches Budget von gut einer Milliarde Euro, das mit rund 770 Millionen Euro an Einnahmen aus der Haushaltsabgabe gespeist werde. Deswegen sei es legitim, dass die Bevölkerung wissen möchte, was mit ihrem Geld geschehe, sagte Martin Kreutner, Experte in Sachen Korruptionsbekämpfung.

Martin Kreutner, Experte in der nationalen und internationalen Korruptionsbekämpfung. APA/EVA MANHART

In der medialen Debatte sei es aber in erster Linie um die Gehaltsstruktur oder die unterschiedlichen Kollektivverträge gegangen, resümiert Kreutner. Weitere Diskussionen hätte es nicht gegeben. Das könnte von der schwarz-grünen Regierung, die dieses Gesetz beschlossen haben, auch so intendiert gewesen sein.

Kreutner war Dekan der International Anti-Corruption Academy in Laxenburg und Leiter des Büros für interne Angelegenheiten im österreichischen Innenministerium sowie Berater für die Vereinten Nationen, den Europarat, die OSZE, Transparency International und die Weltbank. Am Freitag war er zu Gast im Presseclub Concordia, um im Rahmen der Reihe "Impulse für den ORF" über die neuen Transparenzpflichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sprechen.

Ablenkungseffekt durch Gehaltsdebatte

Der "Bestseller" im Bericht sei jene Seite gewesen, wo die Personen mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von mehr als 170.000 Euro plus ihren Nebeneinkünften aufgelistet waren. "Die ganze Republik stürzt sich nur darauf", ob jetzt der "Huber oder der Meier" mehr verdiene, so Kreutner. "Was die anderen Bereiche betrifft, sind wir nicht weitergekommen." Der Rest sei im Zuge der Gehaltsdiskussion untergegangen. "Wir haben ein Budget von einer Milliarde, diskutieren aber nur über die paar Hunderttausend." Er ortet einen "Ablenkungseffekt".

IMPULSE FÜR DEN ORF VIII: "Transparenzpflichten" mit Martin Kreutner

Presseclub Concordia

Kreutner merkt an, dass der ORF nicht – wie im Gesetz verlangt – transparent gemacht habe, mit wem die Beraterverträge abgeschlossen wurden, sondern sich im Bericht nur allgemeine Formulierungen wie "Public Relations" oder "Beratung IT-System" finden. DER STANDARD berichtete, dass der ORF im Jahr 2023 insgesamt 6.675.821,43 Euro für externe Beratungsleistungen ausgab. Er habe Zweifel daran, dass es Sinn und Zweck des Gesetzes sei, wenn der ORF im Transparenzbericht "derartig pauschale und sich wiederholende Begrifflichkeiten" verwende, sagte Kreutner über die Auflistung der Mittel im Transparenzbericht. Er wünscht sich hier Präzisierungen im Gesetz.

"Luft nach oben"

Das gleiche Muster finde sich bei Beschaffungsverträgen und Studien wieder, kritisiert er. "Es müsste dargestellt werden, an wen diese Aufträge ergangen sind." Es gehe schließlich um die Verwendung öffentlicher Gelder. Diese Bereiche seien missbrauchsanfälliger als etwa die Gehaltsstruktur der ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Im ersten ORF-Transparenzpaket sieht Kreutner dennoch einen "Schritt in die richtige Richtung", er konstatiert aber noch "Luft nach oben". Sich nur auf die Diskussion zu konzentrieren, ob ein Moderator in der "ZiB" mehr oder weniger als einer bei Ö3 verdiene, greife zu kurz.

Walter Strobl, Rechtsdienst Journalismus, vom Presseclub Concordia rechnet vor, dass im Transparenzbericht nur die Ausgaben des ORF im Umfang von einer halben Milliarde Euro ausgewiesen werden, der ORF aber ein Budget von einer Milliarde Euro habe. Für die Fragen, inwieweit der ORF bei der Mittelverwendung die Interessen der Allgemeinheit wahrt und sie für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags verwendet, sei damit jedoch wenig gewonnen. Es liege am Gesetzgeber oder am ORF selbst, diese Schlupflöcher zu schließen – etwa im nächsten Transparenzbericht. (omark, 19.5.2024)