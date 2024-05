Liebe Leserin, lieber Leser,

sie haben Pistolengriffe in der Tür, verfügen über Drohnenlandeplätze und Nagelwerfer: diverse chinesische E-Autos sind mit allerlei skurrilen Features ausgestattet – und sollen in Kürze auch in Europa verfügbar sein. Wir stellen die seltsamsten Fahrzeuge dieser Art vor.

Außerdem erklären wir, wie man online eine Wahlkarte für die EU-Wahl beantragt. Wir zeigen die Augensteuerung von iPhone und iPad. Und wir verraten den Release-Zeitraum des kommenden Blockbusters "Grand Theft Auto 6".

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Pistolen und Nagelwerfer: Absurde chinesische Elektroautos kommen nach Europa

Wie man online eine Wahlkarte für die EU-Wahl beantragt

iPhone und iPad bekommen Augensteuerung, die Xbox einen modularen Controller

"Grand Theft Auto 6" erscheint im Herbst 2025

US-Uni blamiert sich mit einer Laudatio, vorgetragen von einem Roboter

Shein lenkt im Streit mit deutschen Verbraucherschützern ein

Tesla will Daten chinesischer Tesla-Fahrer zum KI-Training benutzen

Brüssel will mehr Infos zu KI-Risiken der Suchmaschine Bing

Neuralink-Nutzer fürchtet um Funktion des Chips und hofft auf ein Upgrade

Infantino kündigt neues "Fifa"-Spiel an

Amerikanerin und Ukrainer wegen IT-Infiltration für Nordkorea in USA festgenommen

OpenAI und Reddit geben Partnerschaft bekannt