Eine Begegnung spätabends an einem Grazer Würstelstand: Einer Schlüsselfigur in der FPÖ-Finanzaffäre sitzt die Zunge locker. Der Mann erzählt Brisantes dazu. Die Oberstaatsanwaltschaft ließ nun die Audiodateien der nächtlichen Plauderei sicherstellen

Tatort Nachtwürstelstand. "Um meine Unschuld zu beweisen, sollte ich eine Strafanzeige einbringen, dass die Mail nicht von mir stammt." Aus der Einvernahme von R., einem Ex-Finanzprüfer der FPÖ. J. J. Kucek

Statt Champagner und Wodka war es Bier, das Matthias Eder, den ehemaligen Klubfinanzreferenten der Grazer FPÖ, an diesem Abend gesprächig machte. Nicht fünf Jahre – wie die Veröffentlichung des Ibiza-Videos –, sondern nur fünf Wochen ist es her, dass das Grazer "Würstelstand-Ibiza" publik wurde (DER STANDARD berichtete). Am 5. November 2021 hatte Matthias Eder noch Selbstanzeige erstattet, weil er ganz allein 700.000 Euro Klubgelder veruntreut haben wollte. Viele munkelten bereits damals, Eder habe sich für andere Parteifreunde ge¬opfert. Mitte April dieses Jahres erzählte er nun, bei ebendiesem Würstelstand, dass er bei den jahrelangen Malversationen gar nicht allein am Werk gewesen sei.

"Natürlich ned allan"

Eder stand in jener kalten Aprilnacht am Würstelstand vor seiner früheren Wirkungsstätte, dem Grazer Rathaus, als vier Personen dieses verließen. Es waren Eders einstige Parteifreunde: Alexis Pascuttini, der selbsternannte Aufdecker in der Finanzaffäre und Klubchef der FPÖ-Abspaltung KFG (Korruptionsfreier Gemeinderatsklub), zwei weitere KFG-Kollegen und eine KFG-Mitarbeiterin.

"Natürlich war i’s ned allan, wie soll ich allan 700.000 Euro g’fladert haben? Wer glaubt des?" war einer der Schlüsselsätze Eders an jenem Abend. Zudem prophezeite Eder damals, dass Pascuttini etwas Schlimmes zustoßen werde. Die Ex-Parteifreunde schnitten das Gespräch mit Eder auf ihren Smartphones mit. Wenig später legte Pascuttini der ermittelnden Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Transkript davon vor.

Denn die Aussagen Eders, die dieser über den Parteianwalt Bernhard Lehofer später als alkoholisiertes Gerede abtat, machen die Einzeltätertheorie noch weniger glaubhaft, als sie es für viele ohnehin schon war. Mittlerweile wird Eder nicht mehr von Lehofer vertreten.

Eilige Botschaft

Mit seinen nächtlichen Aussagen belastete Eder einen langjährigen Freund und Verbindungsbruder aus seiner Burschenschaft, den ehemaligen FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio. Dieser war 2021 zurückgetreten. Nicht ein Schuldeingeständnis war der offizielle Grund, sondern weil er Schaden von der Partei abwenden wolle. Die Reaktion der Staatsanwaltschaft auf die brisanten Audiodateien soll eher verhalten gewesen sein, berichtete Pascuttini am 7. Mai in seinem Pressestatement nach dem parlamentarischen U-Ausschuss, wo er befragt wurde. Man habe von ihm verlangt, mit einem ordentlichen Transkript der Aufnahmen wiederzukommen. Pascuttini kritisierte, dass er, als Opfer Privatbeteiligter in der Causa, auf eigene Kosten das Transkript anfertigen lassen sollte. Zufall oder nicht: Am selben Tag, als Pascuttini im Parlament auftrat und auch einmal mehr die seit Jahren "schleppenden" Ermittlungen kritisierte, erging eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Graz an die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt.

"EILT" steht darauf in roten Buchstaben. Es geht um die Datenträger mit dem Gespräch ¬jener Nacht. Deren "Sicherstellung ist aus Beweisgründen geboten", und zwar ungeachtet dessen, in welcher Qualität bestehende Transkripte sind, so die OStA. In dem Fall wird seit zweieinhalb Jahren gegen insgesamt zehn Personen wegen der Veruntreuung von über 1,8 Millionen Euro ermittelt. Erst nach Monaten des scheinbaren Stillstands gab die Grazer Staatsanwaltschaft den Fall wegen Befangenheit an die Kollegen in Kärnten ab. Erst ein Jahr nach der Selbstanzeige Eders gab es dann die ersten Hausdurchsuchungen.

Von links: der ehemald geschäftsführende FPÖ Klubobmann Stefan Hermann, FPÖ-Chef Mario Kunasek und der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio beim Parteivorstand der FPÖ Steiermark. ERWIN SCHERIAU / APA / picturede

Neue Beschuldigte

Anklage gibt es bisher eine einzige – in einem Nebenstrang muss sich ein ehemaliger Mitarbeiter des Nationalratsabgeordneten und heutigen FPÖ-Graz-Chefs Axel Kassegger, der auch im Freiheitlichen Akademiker Verband (FAV) arbeitete, kommende Woche vor Gericht verantworten. Er soll zu Unrecht Ar¬beitslosengeld bezogen haben. Sein Ex-Chef, FAV-Geschäftsführer Heinrich Sickl, der das rechtsextreme Freilich-Magazin herausgibt, kann sich derweil freuen. Die Ermittlungen gegen ihn wurden am 30. April eingestellt. Der Verdacht, dass es sich bei Geldflüssen an die Freilich Medien GmbH um verdeckte Parteienfinanzierung handelte, konnte laut StA Klagenfurt nicht in dem "für eine Anklageerhebung geforderten Grad an Gewissheit nachgewiesen werden".

Doch es gibt neue Beschuldigte im Verfahren: Neben Landesparteichef Mario Kunasek, der vor einer Woche zum dritten Mal wegen Ermittlungen in dem Verfahrenskomplex vom steirischen Landtag ausgeliefert wurde, wurde nun auch die Immunität des Landtags¬abgeordneten und Landesparteisekretärs Stefan Hermann aufgehoben. Kunasek hatte von Beginn an die Landespartei als Opfer und sich selbst als Aufräumer dargestellt. Doch gegen ihn wird wegen der Unterdrückung von Beweismitteln und Falschaussagen ermittelt.

Die zweite Causa, in der gegen Kunasek ermittelt wird, sind anonyme Vorwürfe, wonach es zu Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung seines privaten Hausbaus gekommen sei. Der Architekt seines Eigenheims, Gerald Deutschmann, baute auch die Parteizen¬trale in Graz um und ist Dritter Landtagspräsident. Kunaseks dritte und Hermanns erste Auslieferung erfolgte nun aufgrund einer Anzeige Pascuttinis, der ihnen "versuchte Nötigung" vorwirft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Öffentliche Kritik

Pascuttini war nach dem Rücktritt Eustacchios als Grazer FPÖ-Klubchef eingesprungen. Er kritisierte öffentlich die mangelnde Bereitschaft der Landesparteispitze zur Aufklärung. Er und die heutige KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher wurden daraufhin aus der FPÖ ausgeschlossen. Denn Pascuttini und Schönbacher wollten nicht mehr mit Gemeinderat Roland Lohr zusammenarbeiten, da dieser selbst in die Finanzcausa involviert war. Sie warfen Lohr aus ihrem – damals noch blauen – Klub. Doch Kunasek und Bundesparteichef Herbert Kickl hielten ihre schützenden Hände über Lohr und warfen Pascuttini und Schönbacher aus der FPÖ. Die Geburtsstunde des KFG hatte geschlagen. Fast alle blauen Mandatare und auch einige Mitarbeiter wechselten zum KFG.

Lohr war zuletzt parteifreier Mandatar, trat aber kürzlich zurück. Bei ihm wird nach der Hausdurchsuchung auch wegen sexualbezogener Kindesmissbrauchsdarstellungen ermittelt. Das Mandat übernahm nun überraschend der heute parteifreie Eustacchio.

Aber zurück zu Pascuttinis Anzeige wegen versuchter Nötigung: "Ich wurde wegen meiner intensiven Zusammenarbeit mit den Behörden während meiner Zeit als FPÖ-Klub¬obmann und erst recht nach meinem Rauswurf Opfer einer massiven Verleumdungskampagne", erzählt er dem STANDARD, "anonyme Mails mit schwerwiegenden Vorwürfen hinsichtlich Gewalt und Drogen, namhafte Personen, die schwerwiegende Anschuldigungen über mich verbreiteten – damit ist jetzt Schluss, ich wehre mich jetzt dagegen!"

Der ehemalige FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio im Rahmenpräsentierte die Wahlplakate der FPÖ Graz. ERWIN SCHERIAU / APA / picturede

Auf- und Zudecker

Empört wetterte Landesparteisekretär Stefan Hermann nach seiner Auslieferung diese Woche im Landtag gegen "das Märchen, wir sind die Zudecker und drüben im Rathaus, unsere ehemaligen Parteikollegen, wären die Aufdecker". Vielmehr habe man sofort, als man von der Selbstanzeige Eders erfahren habe, "interne Prüfungen eingeleitet und ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt", so Hermann, und "das Gutachten und sämtliche Buchhaltungsunterlagen" den Behörden übermittelt.

Pascuttini und Schönbacher seien laut Hermann nur ausgeschlossen worden, weil sie Parteivorstandsbeschlüsse missachtet hätten. Pascuttini sei ständig mit Aktenteilen "in Medien hausieren gegangen". Man habe Aufklärung und die Vermeidung eines Imageschadens für die Partei gefordert.

Doch die Einvernahmeprotokolle eines damaligen Finanzprüfers der Partei namens R. vom Oktober 2022, die dem STANDARD vorliegen, passen nicht zum Narrativ der sofortigen Aufklärung durch die Landes-FPÖ. R. belegte die Aussage vor den Ermittlern mit E-Mails, Unterlagen und Chats. Schon am 29. Oktober 2021 erhielt die Parteispitze eine anonyme E-Mail mit brisanten Excel-Listen mit Buchungsvermerken. Der Absender wollte wissen, warum Bundes- und Landespartei nicht gegen Malversationen vorgingen. Die Excel-Listen gingen zeitgleich an Medien, die Kleine Zeitung berichtete als Erste darüber.

Prüfung der Parteifinanzen

Wegen dieser Berichterstattung will R. am 30. Oktober in einer E-Mail an die Parteispitze eine anlassbezogene außerordentliche Prüfung der Parteifinanzen angeregt haben: "Ich bitte um Verständnis, aber ich möchte in dieser Angelegenheit, in meiner Funktion sauber arbeiten und persönlich keine Fehler machen", schreibt er da. Daraufhin prüfte er am 2. November 2021 mit drei weiteren Finanzprüfern und FPÖ-Landesgeschäftsführer Anton Kogler die Geldflüsse der Stadtpartei. Doch dieser Prüfbericht soll erst bei seiner Einvernahme im Oktober 2022 von R. selbst den Ermittlern vorgelegt worden sein.

Am 5. November 2021 hatte sich, wie eingangs beschrieben, Eder über seinen Anwalt Lehofer selbst angezeigt. Am 7. November soll Stefan Hermann abends R. angerufen haben. Er wollte R. dringend treffen und auch Anwalt Lehofer hinzuziehen, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt bereits den geständigen Eder vertrat. Am 8. November wurde Eders Selbstanzeige medial bekannt, und R. bekam eine E-Mail von FPÖ-Landesgeschäftsführer Anton Kogler, dass R. "aufgrund der aktuellen Entwicklungen" ab sofort "nicht mehr Teil" der Prüfungskommission sei. Am 9. November 2021 wurde R. zu einem Gespräch in die FPÖ-Klubräumlichkeiten gebeten. Anwesend waren damals laut R. Stefan Hermann, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, R. selbst mit seinem eigenen Anwalt und der damalige Büroleiter von Eustacchio. Der Büroleiter ist vor drei Wochen tot aufgefunden worden – DER STANDARD berichtete. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus, das ballistische Gutachten lag am Freitag noch nicht vor. Der Mann war überraschenderweise nie als Zeuge in der Causa einvernommen worden.

R. sagte, ihm soll bei dem Treffen am 9. November 2021 von Hermann und Eustacchios Büroleiter vorgeworfen worden sein, er habe die Excel-Listen an Medien verschickt. "Um meine Unschuld zu beweisen, soll ich eine Strafanzeige einbringen, dass die Mail nicht von mir stammt", sagte R. den Ermittlern ¬später. Zudem soll er aufgefordert worden sein, seine Protokolldaten über seine Datenabfragen beim Zentralen Melderegister (ZMR) zu beschaffen und der Partei vorzulegen, wird R. im Akt zitiert. Denn die Excel-Listen sollen voller Namen nicht existenter Zahlungsempfänger gewesen sein. R. arbeitete bei der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark.

Alexis Pascuttini bei einer Sitzung des U-Ausschusses zum 'Rot-Blauen Machtmissbrauch'. HELMUT FOHRINGER / APA / picture

"Absurde Fragen"

Hat man R. mit der Aufforderung, berufliche ZMR-Abfragen aus seiner Dienststelle vorzulegen, gar zum Amtsmissbrauch angestiftet? Die StA ermittelt jedenfalls bisher nicht in diese Richtung. DER STANDARD hat Hermann mit der Chronologie und dem Treffen am 9. November 2021 konfrontiert, dieser antwortete schriftlich, sich nicht öffentlich zu "absurden Fragen" zu äußern. Pascuttini glaubt R.: "Man hat seitens der FPÖ Steiermark intensiv nach den Aufdeckern gesucht. An der Aufklärung des Finanzskandals bestand wenig Interesse. Ich selbst wurde unzählige Male aufgefordert, den 'Verräter R.' anzuzeigen. Ich habe mich geweigert." (Colette M. Schmidt, 18.5.2024)