Rennauftritt der Serie C am 12. Mai: vorne ein Cooper T38, der 1955 bei der Cooper Car Company entwickelt wurde. Die Antriebstechnik stammt von Jaguar. IMAGO/Jean François Ottonello

Am Wochenende 11./12. Mai wurde Monte-Carlo wieder zum Mekka des historischen Rennsports, zum 14. Mal seit 1997, der Ehrentitel heißt Grand Prix de Monaco Historique: Eine Art Aufwärmen für den Formel-1-Klassiker von 24. bis 26. Mai auf der identen Strecke, mit den exakt gleichen Abläufen inklusive Sektdusche für die Sieger.

Tausende Fans strömten zum historischen Rennevent ins Fürstentum, um vielleicht auch einen Hauch von Nostalgie zu erhaschen, ein Autogramm von Jacky Ickx oder ein Foto mit dem legendären Red-Bull-Konstrukteur Adrian Newey. Der zwängte sich fotogerecht mit 65 Jahren in seinen Grand-Prix-Wagen, einen Lotus 49 B von 1968, um Vierter im Rennverlauf seiner Klasse zu werden.

Von einst auf jetzt

Zwei Wochen später rückt dann die Formel-1-Truppe rund um Max Verstappen an, um Monte-Carlo und seinen klassischen Straßenkurs von 3,327 km Länge mit 19 Kurven und 303 km/h Top-Speed zu besetzen.

2024 heißt: 100 Jahre Grand-Prix-Geschichte, bescheidene 14-mal historisch (biennal), doch auch dort herrscht der exklusive Spirit der Renngeschichte. Als Fürst Albert am Sonntag zu den letzten historischen Top-Events – die Formel-1-Jahrgänge 1977/1980 und 1981/1985 – erschien, die weibliche Fans schauten sich vergeblich die Augen nach Prinzessin Charlene aus, schien die Rennwelt noch in Ordnung. Auf großen Fotomontagen blickten Ayrton Senna und Roland Ratzenberger, vor 30 Jahren vereint im Renntod, auf das Geschehen. Seine Durchlaucht drehte noch mit Sennas Bruder in einem modernen McLaren die Ehrenrunde, dann fiel die Startflagge für den Grand Prix "Veteranen 1977/1980".

Millionärswelt und Yachthafen als passendes Biotop für die Veranstaltung. IMAGO/Jean François Ottonello

Die geplanten 18 Rennrunden wurden zum Fiasko, als jahrzehntelanger Begleiter des Rennsports hatte ich noch nie erlebt, dass ein Rennen viermal mit der roten Flagge abgebrochen werden musste. Es krachte am Start, im Tunnel, bei den Schikanen, die übermotivierten Amateure verbrannten innerhalb kurzer Zeit unfassbares Geld, denn Ersatzteile für ihre Boliden gibt es nicht, alles muss extra nachgefertigt werden.

Das hatte schon der Doyen der heimischen historischen Rennszene Winfried Kallinger, dreimaliger Monte-Starter 2000 bis 2006 auf Cisitalia DS 46, vorausgesagt: "Es wird fair, aber hart gefahren, da kracht es schon manchmal."

Materialschlacht

Das dezimierte Feld schaffte gerade fünf Runden, der Engländer Michael Lyons auf Hesketh wurde strahlender Sieger. Der Vorarlberger Jürgen Boden wurde ein Opfer dieser Materialschlacht: Er erreichte mit seinem wunderschönen Ferrari 312Ts von 1980, Ex-Gilles-Villeneuve, unbeschädigt einen Platz im Mittelfeld – eine Art Sieg in diesem Chaos.

Friedlich sportlich verlief dann das Highlight, der Lauf der Formel-1-Renner der Jahrgänge 1981 bis 1985. Wieder erklang die englische Sieger-Hymne, der musikalische Top-Hit an diesem Renntag, "God save our gracious king", für Stuart Hall auf March 1982, knapp vor dem mehrfachen deutschen Le-Mans-Sieger Marco Werner auf dem Ex-Nigel-Mansell-Lotus-87 (1982). Hall markierte auch die Tagesbestzeit von 1,30.666, das sind 132,49 km/h. Zum Vergleich: Den Streckenrekord hält seit 2019 Lewis Hamilton auf Mercedes mit 1,10.166.

Feld der Serie F: einstige Formel-1-Boliden, in Würde gealtert und noch einmal im Einsatz. IMAGO/Jean François Ottonello

Die Faszination dieser historischen Rennserie mit den Baujahrklassen 1926 bis ’85 liegt in ihrer Vielfalt, verbunden mit einem Hauch von Abschied. Die jüngeren Generationen des Formelsports werden kaum noch historisch fahren, die Elektronik ist für Private kaum beherrschbar, und die Kosten steigen ins Uferlose, da haben Schrauber nichts mehr verloren.

Große Namen

Die ganze Pracht der Motorsportgeschichte von 60 Jahren spiegelte sich auch im Fahrerlager wider, Schwerpunkt Monoposti, 214 Fahrzeuge, geschätzter Wert: 240 Millionen Euro, acht Klassen, 56 Modelle. Die großen Namen der Formelgeschichte wie Graham Hill, Niki Lauda, Jackie Stewart, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Jack Brabham oder Pedro Rodríguez grüßten von den Karosserieseiten der Formelwagen, scheinbar wünschten sich die heutigen Besitzer deren Geister als Hilfe beim Rennen herbei.

Sponsoren von einst wie Saudia Airline, Durex-Präservative, Marlboro, Warsteiner, Valvoline präsentierten letztmalig ihre Schriftzüge. Das Geld schien abgeschafft zu sein, das hohe Nenngeld (gerüchteweise 6500 Euro) eine Bagatelle, mindestens vier, fünf Mechaniker werkten je Wagen, Teameigner sprachen von rund 57.000 Euro als reine Vorbereitungskosten pro Rennwochenende.

Der Österreicher Winfried Kallinger auf Cisitalia DS 46 beim Grand Prix de Monaco Historique im Jahr des Herrn 2006. Archiv Winfried Kallinger

Lobend erwähnte der Platzsprecher das sensationell aufgestellte, für Österreich gemeldete Team der Familie Halusa aus New York. Lachend versprach Niklas Halusa dem STANDARD, als er vor dem Start im Jaguar D von 1954 in den Overall schlüpfte: "I promise a great race for my Austrian Passport." Resultat: ein dritter Platz, also auf dem Stockerl.

Das Reglement in Monaco verlangt, wie Kallinger bestätigte: Alle startenden Automobile müssen einen Sportbezug zum Fürstentum haben. Das erfüllte die Halusa-Crew locker mit Bugatti 35 B 1927, Brabham BT 7 1963, Jaguar D 1954, McLaren M23 1976, Williams FW 08 1982: alles Geräte, die einst die besten der Welt lenkten. Die Millionärswelt Monte-Carlos mit ihrem Yachthafen ist exakt der richtige Ort, dieses Motorenfestival zu feiern, da passt kein Umfeld mit Kühen oder grünen Wiesen dazu.

Grand Prix von Monaco 1933: ein Bugatti auf der Strecke zum Kasino. Archiv Peter Urbanek

Vielseitig auch das Fahrerfeld mit starker englischer Dominanz. Ergraute Amateur-Herrenfahrer, die in jungen Jahren Europas Rennstrecken bevölkerten, aktuell mit leichten Figurproblemen kämpfend, ältere Profis, wie Marco Werner oder Claudia Hürten, Siegerin Daytona 97 – sie führte den Ferrari Dino 1960 aus der Sammlung Alex Birkenstocks zum Sieg –, junge Männer aus großem Haus mit sportlichem Ehrgeiz. Seltsam: Ein Engländer namens Goethe siegte auf Tyrrell.

2026 kehrt die Truppe wieder nach Monte-Carlo zurück. Kurios der Beitrag zum Umweltschutz: Das Safety-Car rollte geräuschlos elektrisch. (Peter Urbanek, 17.5.2024)