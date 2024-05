Es gibt keinen Fortschritt ohne Rückschritt, schreibt der Sprachphilosoph und Politikwissenschafter Paul Sailer-Wlasits in seinem Gastkommentar und zählt Beispiele auf.

Fortschrittstheorien tragen seit der Aufklärung die unspezifische, generalisierende These in sich, dass alles, was sie beschreiben und das dem Fortschreiten unterliegt, besser wird. Die Palette der Zuversicht reicht vom frühromantischen Fortschrittsenthusiasmus hinsichtlich Freiheit, Frieden und eines "sich entfaltenden Weltgeists" bis zum Zukunftsglauben unserer Tage an soziale Fortentwicklung, Chancengleichheit und Wohlstandsmehrung.

Die Politik etwa verspricht, insbesondere während Wahlkämpfen, ausschließlich Fortschritte. Rückschritte oder Stillstände hingegen sind sprachlich und inhaltlich unverkäuflich und werden stattdessen nur beim politischen Gegner verortet.

Beides gleichzeitig

Gesamtgesellschaftlich sind Fortschritte zurzeit im digitalen Bereich unübersehbar, so auch beim elektronisch vollzogenen Konsum. Damit verbunden sind jedoch eklatante Rückschritte auf dem Gebiet individueller Freiheit, da Zugänge vielfach an die Preisgabe zahlloser Personendaten geknüpft sind. Access, der beliebig gewährt oder entzogen werden kann.

Schneller satt mit Fast Food – aber nicht unbedingt gesünder. Foto: Getty Images

Regelrechte Fortschrittszwänge gelten für die Wirtschaft und die Technik. Jegliches Innehalten oder reflektierendes Verweilen wird umgehend kritisch betrachtet und dem Generalverdacht eines möglichen Scheiterns ausgesetzt. Als beispielsweise im Zuge des globalen Wirtschaftswachstums der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ökonomisierte Zeitersparnis sogar in Form von Fast Food einen Siegeszug um die Welt antrat, wurde der damit verbundene Rückschritt in den Bereichen Gesundheit und Umweltbelastung ignoriert.

Hoher Preis

Derzeit rollt eine weitere, weitaus größere Welle, jene von "KI-Fast-Food", über die Welt. Künstliche Intelligenz – an sich ein Entwicklungssprung und Auftrieb für unzählige Fachbereiche, von der medizinischen Diagnostik über wirtschaftliche Prozesse bis hin zu komplexen Parametrisierungen von Klimamodellen – trägt jedoch, da zumeist ohne ethische Korsetts entwickelt, den Rückschritt bereits im Gepäck. Trotz (europäischer) AI-Gesetzgebung werden Technologien bereitgestellt, die mittels Sprache und Bildsprache Ununterscheidbarkeit generieren. Dadurch könnten von nun an wahre und nützliche von falschen und nur bestimmten Partikularinteressen dienenden Informationen kaum mehr unterschieden werden. Es stellt keine Nebenwirkung, sondern einen Rückschritt in der Dimension von Spracherschütterungen dar, wenn Lügen, Relativierungen von wahr und falsch sowie zahllose weitere Manipulationen mittels KI subkutan in Kommunikationsplattformen infiltriert werden.

Monolithische Informationsblöcke und verbale Glättungen sind gleichfalls Symptome eines bereits höchst gefährdeten Diskurses. Sprachliche KI-Modelle tendieren zum Mainstream und verstärken damit die Nachfrage nach Massenthemen. Das ist nicht nur ein qualitativer Rückschritt, sondern verstärkt den KI-induzierten ökonomischen Druck auf Medien, da massenhaft nachgefragte Themen von diesen geliefert werden müssen. Qualitäts- und Special-Interest-Medien wehren sich couragiert gegen den Trend zu thematischer Nivellierung und Boulevardisierung.

Dass Österreich – theoretisch – über innovative, transparente, geradezu glasklare Strukturen einer zukunftsgerichteten Medienlandschaft verfügen könnte, ist an sich ein erheblicher Vorteil. Die Verwirklichung solcher Strukturen käme einem Fortschritt gleich. Dass Österreich jedoch im globalen Pressefreiheitsindex, der hierzulande auch Kritik einstecken musste, jüngst auf Platz 32 zurückfiel, markiert einen signifikanten Rückschritt im demokratischen Gesamtgefüge, samt dringendem Weckruf für die Medienpolitik hierzulande.

Erste Früchte

Der Fortschritt hinsichtlich globaler Realtime-Information und -Kommunikation ist de facto verwirklicht. Diese werden in Kürze weltweit flächendeckend, zwischen Berggipfeln und Südsee-Atollen, verfügbar sein. Doch durch die Verkürzung der zeitlich-räumlichen Distanzen entsteht keine größere Nähe zwischen Menschen. Der kommunikative Rückschritt des "Phubbings", des "Phone-Snubbings" (wenn der Blick auf das Smartphone Gespräche stört), breitet sich hingegen immer weiter aus. Entwicklungen dieser Art erinnern an Gottlieb, die Person des Schützlings aus Johann Nestroys gleichnamiger Posse: "Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist."

Ein Paradebeispiel für den Rückschritt im Fortschritt zeichnet sich derzeit im Bereich Hatespeech ab. Drei Jahrzehnte an beständiger Arbeit zum analogen und digitalen Phänomen der Hassrede haben erste Früchte getragen. Doch auch der Rückschritt ist längst da. Allen Warnungen zum Trotz führten Forderungen nach behutsamer Wortwahl samt Aufmerksamkeit für die Gefahren von Hasssprache zu immer häufigeren Überreaktionen. Versteckte Zensur und Cancel-Culture grassieren. Gleichzeitig nimmt das kulturelle Verständnis für Zynismus und Sarkasmus ab. Karl Kraus sähe sich heute wohl ununterbrochen mit Hatespeech-Vorwürfen konfrontiert. Leichtfertig mit Unterstellungen von Hasssprache zu operieren bedeutet, das Kind mit dem Zensurbad auszuschütten, denn wo alles Hassrede ist, ist nichts mehr Hassrede. (Paul Sailer-Wlasits, 19.5.2024)