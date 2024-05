Die Austria-Fans hatten zuletzt nur wenig Grund zur Freude. APA/TOBIAS STEINMAURER

Linz/Wien - Die Wiener Austria sehnt den Turnaround herbei. Drei Niederlagen in den jüngsten vier Spielen folgte Krisenstimmung am Verteilerkreis samt dem Aus von Cheftrainer Michael Wimmer. Interimscoach Christian Wegleitner ist angetreten, um das Saisonziel zu retten. Über das Playoff soll der Sprung in den Europacup geschafft werden. Im Auswärtsspiel bei Blau Weiß Linz in der letzten Saisonrunde am Samstag (17.00 Uhr/Sky) wollen sich die Austrianer mit einem Sieg darauf einstimmen.

Mit einem Erfolg könnten die Violetten noch den WAC hinter sich lassen. Die Wolfsberger treten im Parallelspiel daheim gegen die WSG Tirol an. Platz eins in der Qualifikationsgruppe genießt am kommenden Dienstag im einzigen Spiel im Playoff-Halbfinale Heimrecht. Dass die Paarung WAC gegen Austria heißen wird, steht seit der Vorwoche fest.

Der seit Dienstag als mögliche "Retter" agierende Wegleitner führte viele Gespräche mit Führungsspielern. Die Rückschläge der vergangenen Wochen - mit dem 0:4 gegen den WAC als Tiefpunkt - sollen vergessen gemacht werden. Als Aufwärmübung vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit den Wolfsbergern sei die Partie in Linz nicht gedacht. "Wir wollen die Chance auf ein Heimspiel wahren, für den Fall, dass der WAC nicht gewinnt. Außerdem würden wir mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen tanken", sagte der 45-Jährige. Personell kann die Austria aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler fit.

Für Blau Weiß geht es im ausverkauften Haus um einen versöhnlichen Abschluss einer zufriedenstellenden Saison. Mit dem Abstieg hatte der Aufsteiger nach einem durchwachsenen Beginn nichts mehr zu tun. Trainer Gerald Scheiblehner sah einem Spiel "mit viel Leidenschaft und Intensität" entgegen. "Ich denke, dass die Spieler unter dem Interimstrainer sicher auch eine Reaktion zeigen wollen. Wir werden auf jeden Fall bestmöglich eingestellt sein", sagte Scheiblehner über den Gegner. Bei seiner Elf ist Stürmer Ronivaldo aufgrund von muskulären Problemen fraglich.

BW-Geschäftsführer Christoph Peschek analysierte die erste Saison im Oberhaus als sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Der Umsatz sei verdoppelt worden. Peschek: "Wir können stolz auf das Erreichte sein, werden uns aber auf den Lorbeeren sicher nicht ausruhen und weiter hart arbeiten."

Trainer-Abschiede bei WAC gegen WSG

Beim WAC steht das Duell mit der WSG im Zeichen der beiden Trainer. Für Gäste-Coach Thomas Silberberger ist es die 378. und letzte Partie als Chefcoach, während für Manfred Schmid nach der Saison-Zugabe Europacup-Play-off bei den Kärntnern Schluss ist.

Dass Schmid im Lavanttal aufhört, war am Donnerstag überraschend von den "Wölfen" bekanntgegeben worden. "Der Ehrgeiz allein sagt mir, ich möchte unbedingt den Europacup-Platz haben. Da ist mein ganzer Fokus drauf, dem werden wir alles unterordnen", erklärte Schmid. Der Trainer zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung seiner Truppe seit der Punkteteilung. "Wir sind die beste Mannschaft in der Qualirunde. Es hat mich wirklich beeindruckt, wie die Mannschaft das Ganze angegangen ist. Man sieht den Charakter dieser Mannschaft."

Fraglich für die Heimpartie am Samstag sind unter anderem Samson Tijani, der das Training abbrechen musste, und der verkühlte Nikolas Veratschnig. Auch Augustine Boakye ist noch nicht beschwerdefrei.

Silberberger verlässt derweil Wattens nach elf Jahren, in denen er den Klub von der Regional- in die Bundesliga gecoacht hat. "Natürlich will ich mich mit einem Sieg verabschieden. Die Leistungen zuletzt waren eigentlich zu wenig. Man hat einfach in vielen Situationen gemerkt, dass der absolute Druck nicht mehr da war", erklärte der 50-Jährige, dessen Elf bereits vor drei Wochen den Klassenerhalt fixiert hatte.

"Schwerpunkt in dieser Woche war ganz klar die Spannung hoch zu halten. Es war eine von den schwierigsten Trainingswochen, weil die Luft ein bisschen heraus ist", so Silberberger, der aber auch schmunzelnd ankündigte: "Ich werde das letzte Match in aller gewohnter Schärfe coachen."

Noch einmal Vorarlberg-Derby. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach will "perfekte" Derby-Saison

Zum Abschied aus der Bundesliga wartet auf Absteiger Austria Lustenau noch einmal ein Derby in Altach. Drei Punkte beim Vorarlberger Rivalen soll den Schmerz über den verpassten Klassenerhalt ein wenig lindern. Nach zwei Jahren Oberhaus-Kick müssen die Lustenauer künftig kleinere Semmeln backen. Die Truppe von Trainer Andreas Heraf hatte nach zuletzt guten Ergebnissen auf einen Showdown im Schnabelholz gehofft. Der SCR konnte dies jedoch durch den 1:0-Sieg bei der WSG Tirol verhindern. "Wir waren lange im Kampf um den Klassenerhalt dabei, aber am Ende hat es leider nicht gereicht", bedauerte Heraf, der in der Winterpause die Rettungsmission bei der Austria übernommen hatte.

Die Altacher wollen auch im vorerst letzten Vorarlberg-Derby ihre weiße Saison-Weste behalten. Bei den bisherigen drei Duellen (3:0, 3:0, 1:0) waren die Rheindörfler makellos geblieben. "Es wäre schon etwas Schönes, wenn wir vier Derbysiege hätten in einer Saison. Wir haben noch etwas im ausverkauften Stadion zurückzugeben an die Fans", sagte Trainer Joachim Standfest.

Eine ganze Reihe an SCR-Akteuren wird dabei ihre Abschiedsvorstellung geben. Altachs Bundesliga-Rekordspieler Jan Zwischenbrugger verlässt nach zehn Jahren den Club, der 33-jährige Verteidiger kam heuer kaum mehr zum Zug. Auch die Goalies Tobias Schützenauer und Alexander Eckmayr sowie Felix Strauss, Constantin Reiner, Manuel Prietl, Nosa Edokpolor, Jan Jurcec und Dominik Reiter sagen "Servus".

"Mit Consti Reiner hätten wir gerne verlängert, wir hatten ja eine Kaufoption. Er will aber aus persönlichen Gründen zurück nach Polen", sagt Sportdirektor Roland Kirchler zum Leihspieler von Piast Gliwice. Ähnliches gelte für Schützenauer. Auch Routinier Prietl hätte man gerne gehalten. Der 32-Jährige, der während der Saison einen Kreuzbandriss erlitten hatte, plant aber anders. "Er hat aufgrund seiner Verletzung und seiner privaten Situation mit dem Familienzuwachs gesagt, dass er seine Profi-Karriere wahrscheinlich beenden wird", sagte Kirchler. Seine Saisonbilanz: "Im Grunde genommen ist die Saison für mich schon in Ordnung. Aber wir können es viel besser, wir müssen uns künftig selber mehr belohnen." (APA, red, 18.5.2024)