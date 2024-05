Am 10. Juni dirigiert der Belgier die h-Moll-Messe, das mysteriöse Werk von Johann Sebastian Bach, zudem warten spezielle Formate für junges Publikum

Der belgische Originalklang-Grande nimmt sich im Wiener Konzerthaus Johann Sebastian Bachs opus summum an. Konzerthaus

Hätte sich Erich von Däniken nicht nur mit Pyramiden, sondern auch mit den tönenden Prunkbauten der Musikgeschichte auseinandergesetzt, er hätte an der menschlichen Herkunft von Johann Sebastian Bachs Hoher Messe in h-Moll wohl seine Zweifel gehabt. Könnten hinter einem derart monumentalen, elaborierten Werk nicht auch Außerirdische stecken?

Eine solche These hätte in der Bach-Forschungsgemeinde natürlich höchstens Heiterkeit ausgelöst. Was man dort aber bis in die Gegenwart gewöhnt ist: dass eine neue (seriöse) akademische Arbeit über Nacht scheinbar unumstößliche Behauptungen vom Tisch wischt und durch ein frisches Thesengebäude ersetzt. Das ist nicht zuletzt im Fall der h-Moll-Messe immer wieder passiert.

Verschlungene Wege

Der entsprechende Grund: so üppig das Werk, so dürr die Faktenlage rundum. "Ein geheimnisvolles Dunkel" (Walter Blankenburg) umdüstert die Entstehungsgeschichte. Es umhüllt nicht nur den Uraufführungstermin, es hat im 20. Jahrhundert sogar Zweifel an der Geschlossenheit des Stücks selbst aufkommen lassen. Sind die Einzelteile vielleicht erst nach Bachs Tod zum Meisterwerk vereint worden? Anders gefragt: Wer ist die h-Moll-Messe, und wenn ja, wie viele?

Tatsächlich ist die Geschichte dieses mächtigen Gotteslobes verschlungen und schwer nachzuvollziehen, weil Bach hier kaum ein Notenblatt datiert hat. Der heutige Kenntnisstand weist das Sakralwerk als jahrzehntelanges Work in Progress aus: Das Sanctus war bereits im Jahr 1725 fertig, Kyrie und Gloria schrieb Bach 1733 – damals als gottesfürchtige, aber auch karrieredienliche Gabe für den sächsischen Kurfürsten.

Späte Entscheidung

Die Idee, all die Teile miteinander zu verknüpfen und sie zu einer monumentalen Messe auszubauen, dürfte den Fugenmeister erst im Spätherbst seines Lebens ereilt haben. Wenige Jahre vor seinem Tod hat Bach das Notenmaterial in einer handschriftlichen Partitur zu einer "Missa tota" angereichert, also einer Vertonung aller fixen Bestandteile des Gottesdienstes.

Kein anderes Stück Kirchenmusik ist stärker mit Bachs Lebensweg verbunden als diese h-Moll-Messe. Das liegt allerdings nicht nur an den weit verstreuten "Zeugungsetappen". Hinzu kommt, dass in diesem Gotteslob ausgewählte Melodien aus Bachs Gesamtwerk ein zweites Leben erhalten haben: Die Vokalsätze gehen (vermutlich) allesamt auf ältere Werke zurück, die vom Barockgenie behutsam recycelt und neu betextet wurden.

Von Seufzern durchsetzt

Wäre es zu viel der Ehre, die h-Moll-Messe Bachs spirituelles Opus summum zu nennen? Wohl kaum, die Fülle und Vielfalt der sogenannten "Parodien" sind dafür ein guter Grund. Auch andere gibt es zuhauf: wie souverän Bach hier verschiedene Kompositionsstile verbindet. Wie wirkungsvoll er ätherische Chorfugen auf sinnliche Arien treffen lässt. Wie er auch in seiner Partitur symmetrische Prachtstrukturen erzeugt – und nicht zuletzt, wie er auch ein laienhaftes Publikum fesselt. Da kommt einiges Erstaunliches zusammen. Allein der Übergang vom seufzerdurchsetzten Crucifixus zum Jubel des Et resurrexit ist jederzeit befähigt, den Ausnahmerang dieser Messe zu erklären.

Unerklärlich bleibt dafür, wieso Bach diesen "Mont Blanc der Kirchenmusik" (Franz Liszt) in die Welt gesetzt hat. Tat er es als sein kirchenmusikalisches Vermächtnis? Allein zur höheren Ehre Gottes? Oder auch für einen konkreten Anlass, womöglich im Wiener Stephansdom oder in der Dresdner Hofkirche? Nun ja. Die Bach-Forschung tappt hier weiterhin im Dunkeln.

In guten Händen

Ein trittsicherer Interpret ist jedenfalls Philippe Herreweghe: Der belgische Originalklang-Grande ersteigt Bachs "Mont Blanc" seit Jahrzehnten regelmäßig, hat ihn mittlerweile auch dreimal im Aufnahmestudio bewältigt und erklimmt das barocke Musikmassiv am 10. Juni im Großen Konzerthaus-Saal im Verbund mit einer bewährten Besetzung.

Gemeinsam mit Philippe Herreweghes Collegium Vocale Gent sind die Sopranistinnen Dorothee Mields und Hana Blažíková sowie der Countertenor Alex Potter zu hören, zudem Tenor Guy Cutting und Bariton Johannes Kammler. Ihre erhebende Wirkung wird die Hohe Messe wohl auch diesmal tun – ob sich das Publikum beim Klanggenuss nun in der Nähe Gottes, kosmologischer Kräfte oder anderer überirdischer Phänomene wähnt. (Christoph Irrgeher)

Weltreise auf den Flügeln der Musik

In einer bunten Kulisse geht es für die Kids durch eine musikalische Erlebniswelt. Konzerthaus

"Wir haben einen Superrun im Moment", meinte Konzerthauschef Matthias Naske unlängst bei der Präsentation der kommenden Saison. Damit es mit der guten Auslastung weitergeht und für die fernere Zukunft auch neues Publikum begeistert wird, gibt es aber auch spezielle Formate, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, Musik vielfältig zu erfahren – gemeinsames Singen und Musizieren inbegriffen.

Was bietet man grundsätzlich an? Es gibt Rhythmus- und Wahrnehmungsspiele, Konzerte mit einem live-animierten Bühnenbild sowie inszenierte Konzertformate. Konkret: Beim Instrumenten-Karussell des Zyklus Concertino (für Kinder ab neun Jahren) werden Mitglieder des Ensembles Studio Dan Werke von Oxana Omelchuk präsentieren, Studierende vertiefen sich in das Schaffen von Henry Purcell und zwischen klassischem Repertoire und zeitgenössischer Musik pendelt das inn.wien ensemble. Ja, und die Wiener Symphoniker geben den Klassiker von Camille Saint-Sae¨ns, Karneval der Tiere.

Interaktive Konzerteinführungen bietet Vorhören; hier werden Kompositionen des symphonischen Bereichs erforscht (empfohlen für Kinder von 8 bis 12 Jahren und Jugendliche ab 13 Jahren).

Ein Wirbelwind

Piccolo-Format? Tanz, Schauspiel, Audio- und Videoeinspielungen bieten die Möglichkeit, musikalisch durch Raum und Zeit zu reisen. Reisebegleiter u. a. in die Welt von Tausendundeiner Nacht sind das Duo Rabonde, das Ardemus Quartet, die Kompanie Freispiel, das Ensemble Resonanz sowie der syrische Komponist Salah Ammo (ab 6 Jahren).

Die Reihe Mini hop lädt im schönen Bühnenbild ein, Maartje Pasman als Mini zu erleben, die ihren Emotionen bei diesem nonverbalen Format freien Lauf lässt, während sie Gitarren- und tröstende Oboentöne umgarnen. Musik löst hier einiges aus: Schlaginstrumente lassen Mini zum Wirbelwind werden, und der Kontrabass animiert Mini zu Freudensprüngen (für Kinder von 1 bis 3 Jahren).

Auch Allez hop präsentiert sich in betörender Kulisse. Das kleine Allez hop begegnet dabei mit Poppy und Dandelion musikalischen Freunden und Freundinnen. Für die interessante Umsetzung sind Sarah Metzler und Bernhard Scheiblauer von SarahBernhardt, das Trio Frühstück, Marie-Theres Stickler, Thomas Winalek vom Ensemble Federspiel, Salah Ammo und Peter Gabis verantwortlich. Sie bereichern die Geschichten und laden zum hörenden Entdecken der Instrumente ein. (für drei bis fünf Jahre empfohlen). (red, 17.5.2024)