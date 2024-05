Laut staatlicher Agentur rühmt sich Teheran, ein "Satanistennetzwerk" aufgebrochen zu haben. Was den Betroffenen genau vorgeworfen wird, ist offen

Unter der Leitung des geistlichen Führers im Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gab es zuletzt immer wieder Razzien gegen Oppositionelle. IMAGO/Iranian Supreme Leader'S O

Iranische Behörden haben nach eigenen Angaben bei einem Treffen im Westen der Hauptstadt Teheran mehr als 260 "Satanisten" festgenommen. Wie die Agentur Tasnim schreibt, sollen an der Zusammenkunft 146 Männer und 115 Frauen teilgenommen haben. Man habe auch Alkohol, der im Iran verboten ist, und psychedelische Drogen gefunden. Auf den Besitz solcher Drogen stehen im Iran drakonische Strafen, immer wieder werden Menschen dafür auch mit der Todesstrafe belegt.

Unter den Festgenommenen sollen sich auch drei Europäer befinden, heißt es in der Agentur Reuters. Woher sie genau kommen, war vorerst nicht zu eruieren. Ebenso war unklar, was den Betroffenen nach weltlich-juristischen Maßstäben zur Last gelegt wird. (red, 17.5.2024)