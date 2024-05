Der Mordversuch an Robert Fico ist die Tat eines Einzelgängers ohne klare Ideologie oder Plan. In Autokratien können Attentäter viel eher ihre Ziele erreichen

Robert Fico wurde nach den auf ihn abgegebenen Schüssen am Mittwoch rasch ins Spital gebracht. Am Freitag musste er erneut operiert werden. REUTERS/Stringer

Warum? Das ist die Frage, die sich viele stellen, wenn wieder einmal ein Politiker oder eine Politikerin angegriffen wird, oft bei öffentlichen Auftritten oder im direkten Kontakt mit der Bevölkerung, wenn sie besonders verwundbar sind. Die Antworten fallen höchst unterschiedlich aus, denn politische Attentate kommen in allen möglichen Variationen vor – von der Einzeltat eines geistig Gestörten über ideologisch motivierte Terrorangriffe bis hin zu organisierten Putschversuchen.

Der Anschlag auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico dürfte irgendwo zwischen diese Kategorien fallen. Juraj C. scheint zurechnungsfähig zu sein und hatte offenbar ein politisches Motiv, nämlich eine massive Ablehnung der umstrittenen Politik der Regierung Fico. Aber bisher fehlt laut Behörden eine eindeutig zuordenbare Weltanschauung. Der 71-jährige Ex-Wachmann und Hobbyschriftsteller dürfte zu jenen unberechenbaren Wutbürgern gehören, die glauben, dass ihnen die Schlechtigkeit der Welt keine andere Wahl lässt, als zur Tat zur schreiten.

Wo die Grenze liegt

Sie sehen sich in der Tradition des Tyrannenmordes, der etwa für die so friedlichen Schweizer in Gestalt von Wilhelm Tell den Nationalmythos bildet und in manchen dunklen Momenten der Geschichte wohl seine Berechtigung hatte. Wäre das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 geglückt, wäre es eine Heldentat und kein Verbrechen gewesen. Heute träumen viele von einer Gelegenheit, Wladimir Putins Leben vorzeitig zu beenden. Manche derartige Fantasien nehmen sich den einstigen und womöglich zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump als Zielscheibe, der tatsächlich eine Gefahr für die US-amerikanische Demokratie und die Reste einer liberalen Weltordnung darstellt. Aber hier ist bereits die entscheidende Grenze überschritten: In einer Demokratie darf Gewalt niemals als politisches Mittel eingesetzt werden, und ist man noch so von der Richtigkeit des Zweckes überzeugt. Wer sich freien Wahlen stellt, dem darf man immer nur mit Argumenten und niemals mit Waffen entgegentreten.

Auch wenn es zuletzt eine Häufung von Gewaltakten gegen Politiker in Europa gegeben hat, so scheint dieser Konsens in den meisten Fällen zu halten. Ja, Politiker sind ständig gefährdet, aber die Angriffe gehen oft von geistig verwirrten Einzelgängern aus, gelegentlich von politischen Fanatikern, aber fast nie von organisierten Bewegungen mit einem klaren Ziel. Dass gerade das konsensorientierte Schweden Opfer zweier Morde an hochrangige Politiker – 1986 Premier Olof Palme und 2003 die Außenministerin Anna Lindh – wurde, ist ein schrecklicher Zufall.

Ob die Radikalisierung der rechten Szene etwa in Deutschland tatsächlich zu einem si¬gnifikanten Anstieg von Angriffen führt, wird sich erst zeigen. Eine Häufung von Einzelfällen ist noch kein soziologisch signifikanter Trend.

Andere rücken nach

Das liegt auch daran, dass sich mit der Ermordung einer noch so prominenten politischen Figur in einer Demokratie wenig erreichen lässt. Andere rücken nach, das System wird dadurch kaum erschüttert und manchmal sogar gestärkt. So dürfte in der slowakischen Regierung bruchlos Verteidigungs¬minister Robert Kaliňák als temporärer Re-gierungschef nachrücken – und könnte in dieser Position auch länger bleiben müssen, weil nicht mit einer raschen Genesung Ficos zu rechnen ist.

Die beiden aus Sicht der Attentäter erfolgreichen Beispiele politischer Morde waren das Attentat auf den israelischen Regierungschef Jitzhak Rabin im November 1995, das dem Osloer Friedensprozess einen schweren Schlag versetzte, und die Erschießung des liberalen serbischen Premiers Zoran Đinđić im März 2003, der der Rückkehr Serbiens zum heutigen nationalistischen Kurs den Weg ebnete. Beide Male handelten die Täter nicht allein, sondern waren in eine Bewegung mit politischen Zielen eingebettet. Vor allem in Serbien dürfte eine Verschwörung von Anhängern des gerade erst gestürzten Autokraten Slobodan Milošević die Fäden gezogen haben. In Israel ging dem Rabin-Mord eine aggressive Kampagne seiner rechten Gegner voran, in der er zum Todfeind erklärt wurde und in den Augen vieler Beobachter zum Abschuss freigegeben wurde. Dass daran der damalige Oppositionsführer Benjamin Netanjahu aktiv beteiligt war, der im Jahr darauf Rabins Nachfolger Schimon Peres knapp besiegte und auch heute die damals geplante Zwei-Staaten-Lösung blockiert, lässt den Rabin-Mord als besonders tragisches Ereignis erscheinen.

Aber diese Beispiele sind die Ausnahmen. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber poli¬tischer Gewalt ist eine der herausragenden Qualitäten moderner Demokratien. Selbst die Weimarer Republik wurde durch zahlreiche politische Attentate, etwa gegen Außenminister Walter Rathenau 1922, nicht zerstört; ihr Untergang kam erst später und aus anderen Gründen.

Autoritäre Regime sind hingegen verwundbarer, und dort ist der Mord oft ein effektives Mittel zur Machtergreifung. Seit Jahrtausenden mussten deshalb Monarchen ständig um ihr Leben zittern. Von den römischen Kaisern über mittelalterliche katholische Könige, von China über Indien und Byzanz bis nach England war der natürliche Tod eines Herrschers allzu oft die Ausnahme. Häufig waren es die eigenen Brüder oder Söhne, die auf diese Weise ihren eigenen Herrschaftsanspruch verwirklichten. Auch heute sind Militärputsche etwa in afrikanischen Staaten oft mit der Tötung des Präsidenten verbunden, der Mord ein grobes, aber effektives Instrument des Machtwechsels.

Hoffen auf die Revolution

Ein anderer Typ des politischen Mordes entwickelte sich im Europa des späten 19. Jahrhunderts, als Anarchisten und andere Revolutionäre durch gezielte Attentate die eta¬blierte Ordnung umstoßen wollten. Das gelang weder im Zarenreich, wo Alexander II. 1881 einem Anschlag zum Opfer fiel, noch in den USA, wo vier Präsidenten eines gewalt¬samen Todes starben. Das folgenreichste Attentat war wohl das auf Abraham Lincoln im April 1865, weil es den gerade befreiten schwarzen Sklaven einen starken Verbündeten nahm. Das letzte Todesopfer war John F. Kennedy, der durch das Attentat von Dallas im November 1963 erst recht zur Legende wurde. Ob er, wie heute viele glauben, die USA aus der Katastrophe des Vietnamkriegs herausgehalten hätte, in die sie sein Nachfolger Lyndon B. Johnson führte, kann niemand beantworten.

Die Absicht der anarchistischen Morde war es wohl, das verhasste Regime zu einer Überreaktion zu provozieren, die dann zu seinem Kollaps führen würde. Das gleiche Konzept verfolgten die linksradikalen Terroristen in den 1970er- und 1980er-Jahren in Europa, etwa die deutsche RAF oder die italienischen Roten Brigaden – trotz eines hohen Blutzolls mit wenig politischem Erfolg. Die Demokratien in Deutschland und Italien überstanden den Angriff der Terrororganisationen.

Das folgenschwerste Attentat

Einen anderen Verlauf nahm die Geschichte nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau 1914 durch einen serbischen Nationalisten in Sarajevo. Die Antwort aus Wien, die Kriegserklärung an Serbien, löste den Ersten Weltkrieg aus und mündete in der Auflösung der eigenen und drei anderer Monarchien. Dank der Überreaktion des Habsburger-Reiches wurde jenes von Sarajevo zum wohl folgenschwersten Attentat der modernen Ära.

All das ist heute in Europa unvorstellbar. Politische Morde oder Mordversuche stellen menschliche Tragödien dar, aber keine Gefahr für das politische System. In der Slowakei könnte die umstrittene Regierungskoalition sogar gestärkt aus dem Anschlag auf ihre Galionsfigur hervorgehen. Dennoch ist Vorsicht geboten: In einer Zeit starker Polarisierung und intensiver politischer Emotionen brauchen Gewalttäter keine strategischen Blaupausen, bevor sie zum Messer oder zur Schusswaffe greifen. Zorn, Hass und Verblendung bieten ihnen ausreichende Motivation. Deshalb muss doch der Verrohung der politischen Sprache, die vor allem von rechts zu beobachten ist, mit allen Mitteln entgegengetreten werden. Das Leben von Politikerinnen und Politikern ist hart genug. Sie sollen nicht auch noch um ihr Leben fürchten müssen. (Eric Frey, 17.5.2024)