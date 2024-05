Die meisten Menschen denken bei Geldanlage und Investments an Aktien, Kryptos, aber auch an Uhren und Sneaker. Dabei gibt es aber auch Möglichkeiten, um mit Lebewesen nebenbei das Konto aufzubessern.

Wer sich mit Pflanzen ein bisschen auskennt und Stecklinge und Ableger verschiedener Arten züchtet und anbietet, kann diese zu Geld verwandeln. Gerade in der Corona-Zeit habe das grüne Business geboomt, erzählt Daniel Kern, Pflanzenverkäufer und -züchter, in der neuen Folge von "Lohnt sich das?" Moderatorin Melanie Raidl. Seit einigen Jahren bietet er Pflanzen sowohl über die eigene Homepage seines Gewerbes als auch auf Willhaben an. (red, 21.5.2024)