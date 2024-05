Liest man Celebrity-News, bekommt man das Gefühl, eine späte Schwangerschaft ist kein Problem. Die Realität sieht aber anders aus. Warum klappt das in Hollywood, aber nicht in Hollabrunn? IMAGO/Zoonar

Ein Kind mit 40 plus, kein Problem – so wird es oft in ­Celebrity-Babynews vermittelt. Die Realität sieht aber anders aus. Bereits mit Mitte 30 gibt es einen drastischen Knick in der weiblichen Fruchtbarkeit, mit 40 liegt die Wahrscheinlichkeit, spontan schwanger zu werden, bei 20 Prozent. Die Qualität der Eizellen ist einfach nicht mehr gut genug.

Erfüllt sich ein später Kinderwunsch nicht, kommt das für nicht wenige überraschend. Warum klappt das in Hollywood, aber nicht in Hollabrunn? Das liegt daran, dass viele Stars über Befruchtungsodyssee, Eizellspende und mehr lieber nicht sprechen. Verständlich, aber es zeichnet ein verzerrtes Bild – und zeigt, wie wichtig Aufklärungskampagnen über biolo­gische und medizinische Gegebenheiten sind.

Ein wichtiger Schritt wäre, die Fruchtbarkeit in Vorsorgeuntersuchungen zu messen. Ein Spermiogramm zeigt die männliche Zeugungsfähigkeit. Für Frauen, betonten Reproduktionsmediziner, sollte ein AMH-Test zur Selbstverständlichkeit werden. Dabei wird das Anti-Müller-Hormon im Blut gemessen, man kann Rückschlüsse auf die Eizellreserven ­ziehen.

Klingt sehr nüchtern für etwas so Emotionales wie das Elternwerden. Das Wunder der Geburt in Laborwerten denken? Das kann womöglich eine lange Leidensgeschichte, potenziell ohne Happy End, ersparen. (Pia Kruckenhauser, 20.5.2024)