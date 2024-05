9.00 MULTIPLIKATIONEN

Pippi Langstrumpf Kunterbunter Samstag mit 19 Pippi-Folgen von Pippi zieht in die Villa Kunterbunt bis Abschied von Pippi. Bis 18.10, ORF 3

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Keine Waisenpension. / AMS unterstützt Ausbildung einer behinderten Frau nicht. / Streit um hauchdünne "Gold-Barren". / Fehler bei Geburt? Bis 18.57, ORF 2

21.10 5. TODESTAG VON NIKI LAUDA

Rush – Alles für den Sieg (GB/USA/D 2013, Ron Howard) Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Niki Lauda und thematisiert auch die angebliche Rivalität zwischen James Hunt und Lauda. Bis 23.05 ORF 1

21.45 VIECHERL

Wie die Katze die Welt eroberte Rund 400 Millionen Katzen leben auf der Erde. Wann und wie haben sich die Beziehungen zwischen Katzen und Menschen entwickelt? Und warum sind sie Stars der sozialen Netzwerke? Ab 22.40 folgt das Hunde-Pendant Wie der Hund die Welt eroberte. Bis 23.35, Arte

23.00 AN DER GRENZE ZUM WAHN

Pelikanblut (D 2019, Katrin Gebbe)Pferdehofchefin Wiebke (Nina Hoss) lebt mit ihrer neunjährigen Adoptivtochter Nicolina (Adelia-Constance Ocleppo) auf dem Reiterhof. Nach langem Warten darf sie auch die fünfjährige Raya (Katerina Lipovska) aus Bulgarien adoptieren. Zunächst scheint sich Raya gut einzuleben. Doch bald zeigt sie Verhaltensauffälligkeiten, die auf ein schweres Frühtrauma hindeuten. Bis 1.00, 3sat

Streamingtipps

BLACK PANTHER

The Big Cigar Die wahre Geschichte des Black-Panther-Mitbegründers Huey P. Newton, der nach einer Mordanklage mithilfe des Produzenten Bert Schneider vor dem FBI nach Kuba flieht. Mit André Holland und Tiffany Boone. Janine Sherman Barrois entwickelte die sechsteilige Story in wildem Blaxploitation-Stil. Apple TV+

TV-SPIELE

The 8 Show Acht Kandidaten in finanziellen Nöten nehmen an einem Reality-Wettbewerb teil, zu gewinnen sind rund 30 Millionen Euro. Für den Sieg müssen sie 100 Tage in einem kargen Studio aushalten, sämtliche Ausgaben – Lebensmittel, Wasser, Strom etc. – sind mit einem 1000-fachen Aufschlag versehen, der vom Gewinn abgezogen wird. Acht Folgen. Netflix

In "The 8 Show" auf Netflix geht es um viel Geld, und für Reichtum nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Spielshow viel in Kauf. Lee Jae-hyuk/Netflix

ROYAL

Bridgerton Das englische Adelsgeschlecht läutet zur dritten Knutschen-im-Korsett-Runde. Lady Whistledown hat wieder jede Menge Gerüchte zu verbreiten. Die Super-Giftspritze ist diesmal Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Netflix

DOKUMENTATION

Trauer in Lod Hilla Medalia porträtiert drei Menschen, die in der israelischen Stadt Lod eben. Als 2021 der palästinensische Israeli Moussa Hassouna von einem radikalen jüdischen Siedler erschossen wird, kommt es zu Unruhen, Yigal Yehoshua stirbt. Seine Familie stimmt einer Organtransplantation zu. Und so erhält die christliche Araberin Randa Yigals Niere. Sie nimmt trotz aller Vorbehalte an der 30-tägigen Trauerzeit für ihren Spender teil. Paramount+

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Ephraim Kishon zum 100. Geburtstag Familie und Weggefährten erinnern sich an den "besten Humoristen von allen". Seine Bücher, die in 38 Sprachen erschienen sind, wurden 43 Millionen Mal verkauft. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: Richard III. an der Wiener Kammeroper Mit Regisseurin Kateryna Sokolova und Schauspieler Sören Kneidl. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder. Die Fragen stellt Stefan Kappacher. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

"Die Juden" von Gotthold Ephraim Lessing Das Stück thematisiert Antisemitismus, Toleranz und Humanität. Bis 15.00, Ö1

23.30 MUSIK

Das verrückte Jazzkonzert Improvisierte Musik für Kinder. Bis 00.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 18.5.2024)