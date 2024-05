8.45 BIBELEPOS

Die zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Wer sich Moses wie Charlton Heston vorstellt, hat wahrscheinlich irgendwann Cecil B. DeMilles kolossales Bibelepos gesehen. In leuchtendem Technicolor! Bis 12.15, SWR

9.35 MAGAZIN

Twist: Geschwister – Zusammen kreativ? Das Magazin begleitet Geschwister aus unterschiedlichen Bereichen in ihrem gemeinsamen Schaffensprozess. Bis 10.10, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Maria Hubmer-Mogg, EU-Spitzenkandidatin DNA (Demokratisch, Neutral, Authentisch). Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

17.40 MUSIK

Mantua musikalisch Ein musikalischer Streifzug durch den Palazzo Ducale von Mantua, errichtet zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert, mit Mezzosopranistin Lea Desandre und dem Lautenisten Thomas Dunford. Bis 18.25, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Jane Fonda Zum Auftakt eines Abends mit der Schauspielerin Jane Fonda zeigt Arte den Western Eine Farm in Montana um rivalisierende Ranchbesitzer von Alan J. Pakula (Klute), der jedoch nicht im 19. Jahrhundert, sondern vor Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Danach ist Fonda ab 22.10 in dem Porträt Eine Rebellin in Hollywood zu sehen, gefolgt um 23.00 vom Science-Fiction-Spaß Barbarella. Bis 0.40, Arte

Jane Fonda als wehrhafte Witwe in "Eine Farm in Montana", zu sehen auf Arte um 20.15 Uhr als Auftakt zu einem Schwerpunkt über die US-amerikanische Schauspielerin und Aktivistin. © 1978 Metro-Goldwyn-Mayer Studi

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Pfingstkonzert aus Melk Beim Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk bringt der Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe zur Aufführung. In den Solopartien: KS Michael Schade, Trine Lund, Marianne Beate Kielland und Georg Nigl. Den Chor bilden die Wiltener Sängerknaben. Bis 22.10, ORF 3

23.15 MRS. ROBINSON

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Startschuss des New Hollywood, der der Karriere von Dustin Hoffman auf die Sprünge half: In der flirrenden Sonne Kaliforniens lässt sich College Graduate Benjamin Braddock zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf zwei verbotene Liebschaften ein: zuerst mit der deutlich älteren Mrs. Robinson (Anne Bancroft), dann mit deren Tochter (Katharine Ross). Bis 0.55, 3sat

23.15 BAYERN-KRIMI

Winterkartoffelknödel (D 2014, Ed Herzog) Ein vom Kran gefallener Baucontainer hat einen der Neuhofer-Brüder unter sich begraben. Franz Eberhofer, der Dorfpolizist (Sebastian Bezzel) mit dem kiffenden Vater, wittert ein Verbrechen. Bayerischer Humor, schwarz gefärbt. Bis 0.45, BR

Radiotipps

9.05 GESPRÄCHIG

Gedanken Der Autor, Schauspieler, Theatermacher und Kabarettist Michael Niavarani. Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente Spezial: Englands kontrastreicher Norden Vom Hadrianswall nach Manchester. Bis 11.00, Ö1

19.05 MUSIK

Ö1 Hausmusik Die fünfköpfige Band Unorthodox Radio aus Graz. Bis 19.45, Ö1 (Karl Gedlicka, 19.5.2024)