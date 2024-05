Hier sind die Mediennews vom Freitag:

ORF-Rat erklärt Westenthaler-Protest: "Aufzeigen, wenn Grenzen überschritten" - Thomas Zach (ÖVP): "Missbraucht Stiftungsrat als Wahlkampfplattform" – ORF-Führung schweigt in Sachen Westenthaler, Heinz Lederer (SPÖ) rechnet mit ihrer Ablöse 2025

Thomas Zach. Heribert Corn

Kopf des Tages: "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan kriegt, was sie will - Nach zwei Staffeln hat sich die Irin als Penelope vom Gossipgirl zur würdigen Hauptdarstellerin in der eskapistischsten aller Nextflix-Serien entwickelt

Für Privatsender ist mehr Onlinewerbung im ORF denkbar – gemeinsam vermarktet - Einen Schulterschluss zur Abwehr von Big Tech, wenn Werbung in TV und Radio des ORF reduziert wird, verlangen Mario Frühauf und Corinna Drumm vom Privatsenderverband

Jerry Seinfeld und sein Cerealien-Space-Race "Unfrosted" auf Netflix - In seiner neuen Netflix-Komödie wärmt Seinfeld die fiktive Geschichte eines amerikanischen Kult-Süßgebäcks auf – eine Ode an die Pop-Tarts

Anschlag auf Fico sei "Weckruf für uns alle in Europa", sagt Soziologin Durnová - Die Gesellschaft und die politische Diskussion hätten sich radikalisiert, sagt Anna Durnová und fordert in der "ZiB 2" eine Abkehr von der Pro-und-Kontra-Logik

"Selma", Bruce Lee und die Festwochen-Eröffnung: TV-Tipps für Freitag - Außerdem eine Reportage über den Fahrradverkehr, eine Doku über den Umbruch im Osten und "Spider-Man"

