Arne Slot folgt auf Jürgen Klopp. EPA/Gerrit van Keulen

Liverpool – Der Niederländer Arne Slot wird Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Der 45-Jährige bestätigte auf einer Pressekonferenz seines momentanen Klubs Feyenoord Rotterdam, dass er "in der nächsten Saison Trainer in Liverpool sein werde". Eine offizielle Bestätigung Liverpools steht aber noch aus. Schon lange war über ein Slot-Engagement an der Anfield Road spekuliert worden.

In der vergangenen Woche hatten englische und niederländische Medien übereinstimmend über eine Einigung berichtetet. Der Premier-League-Klub hatte mit Slots aktuellem Arbeitgeber Feyenoord Rotterdam eine Einigung über einen Wechsel erzielt. Als Ablöse für den 45-Jährigen sind laut "Daily Mail" rund 10 Millionen Euro im Gespräch.

Auch der in Liverpool scheidende Klopp hatte sich positiv über seinen möglichen Nachfolger geäußert. "Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach".

Slot arbeitet seit der Saison 2021/22 erfolgreich beim Klub von ÖFB-Legionär Gernot Trauner, wo er die Nachfolge von Dick Advocaat angetreten hatte. Gleich in seiner Premierensaison kam er mit Rotterdam ins Finale der Conference League, ein Jahr später führte er den Klub zur Meisterschaft. Zuletzt gewann Rotterdam unter Slot das nationale Pokal-Endspiel. (APA/dpa, 17.5.2024)