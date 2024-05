David Madlener im Tor der Österreicher spielte eine starke Partie, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. IMAGO/Vit Simanek

Prag – Gastgebers Tschechien hat Österreichs Sensationslauf bei der Eishockey-WM gestoppt. Die Österreicher unterlagen am Freitag in Prag mit 0:4 (0:1,0:2,0:1), verkauften sich vor 17.500 Zuschauern in der ausverkauften O2 Arena aber auch gegen das nächste Top-Team gut. Ein Penalty (20.) und ein Powerplay-Doppelschlag (36., 37.) ebneten dem sechsfachen Weltmeister den Weg zu den drei Punkten, die praktisch auch das Viertelfinal-Ticket bringen.

Damit geht das ÖEHV-Team mit vier Punkten in die entscheidenden Partien um den Klassenerhalt gegen Norwegen (3) am Sonntag (16.20 Uhr) und Großbritannien (0) am Dienstag (12.20 Uhr/beide live ORF Sport +).

Die Tschechen, mit sechs NHL-Spielern in ihren Reihen, legten mit viel Elan los und erspielten sich in den Anfangsminuten viele gute Chancen. David Madlener, der im Zuge der Torhüter-Rotation wieder im Einsatz war, verhinderte mit einigen starken Paraden einen frühen Rückstand. Die Mannschaft von Roger Bader fand wie schon am Vortag bei der Sensation gegen Finnland bald besser ins Spiel und minimierte die gefährlichen Aktionen vor dem eigenen Tor. Ein Penalty nach Foul von Clemens Unterweger an Ondrej Kase brachte kurz vor der ersten Pause doch noch die verdiente Führung des großen Favoriten, Kase verwertete sicher.

Defensiv ließ der sechsfache Weltmeister, von den zwei rot-weiß-roten Sensationen gegen Kanada und Finnland vorgewarnt, lange nichts zu, nur einmal traten die Österreicher im Startdrittel offensiv in Erscheinung. Im Mitteldrittel wurde es aber ein Match auf Augenhöhe, in dem die Tschechen ihren Rhythmus verloren und die Bader-Truppe auch gefährlich wurde. Ein Schuss von Marco Rossi und ein Pass auf Paul Huber, den er nicht verarbeiten konnte, brachten die größte Gefahr.

In Überzahl schafften die Heimischen aber die Vorentscheidung. Zunächst traf Dominik Kubalik (36.), eine Minute später Jakub Flek. Mit einem frühen Tor im Schlussdrittel durch David Tomasek (42.) ließen die Tschechen keine Hoffnungen mehr auf ein neuerliches österreichisches Comeback aufkommen. (APA, red, 17.5.2024)

Ergebnis der Eishockey-WM in Tschechien am Freitag:

Tschechien - Österreich 4:0 (1:0,2:0,1:0). Prag, 17.500 (ausverkauft). Tore: Kase (20./Penalty), Kubalik (36./PP), Flek (37./PP), Tomasek (42.). Strafminuten: 6 bzw. 6.

Tschechien: Mrazek - Gudas, Krejcik; Rutta, Kempny; Kundratek, Hajek; Spacek - Kase, Sedlak, Cervenka; Kubalik, Tomasek, Palat; Stransky, Kampf, Vozenilek; Flek, Kondelik, Beranek

Österreich: Madlener - Nickl, Heinrich; Wolf, Unterweger; Strong, Maier; Brunner, Stapelfeldt - M. Huber, Nissner, T. Raffl; Schneider, Rossi, Zwerger; Ganahl, Baumgartner, Haudum; Rohrer, Wukovits, P. Huber