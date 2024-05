Stau gab es vor allem in Salzburg auf der A10 und Tirol auf der A13. (Symbolbild) APA/FRANZ NEUMAYR

Wien – Alle Jahre wieder spielt es sich zu Pfingsten auf Österreichs Straßen ordentlich ab. Viele nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurztrip in Richtung Süden – etliche junge Menschen pilgern etwa nach Lignano zur Party-Veranstaltung "Tutto Gas".

Bereits früh am Pfingstsamstag sind in Salzburg und Tirol Verkehrsstaus gemeldet worden. Auf der A10 (Tauernautobahn) in Salzburg bremste sich vor einem einspurigen Baustellenbereich der Verkehr ein. Zeitweise standen die Kolonnen 28 Kilometer bis zum Knoten Salzburg zurück, teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit. Die Reisenden verloren zwischen drei bis teilweise fünf Stunden Zeit.

Auch in Tirol verzeichnete der Mobilitätsclub lebhaften Verkehr. Auf der A13 (Brennerautobahn) Richtung Brenner zwischen Zenzenhof und der Mautstelle Schönberg betrug der Zeitverlust rund eine Stunde, in der Gegenrichtung gab es Stop-and-Go Verkehr zwischen der Schlierbachbrücke und dem Stubaital. Auch über den Fernpass (B179) im Bezirk Imst kamen die Urlauber nach Angaben des ÖAMTC teilweise nur schrittweise voran. Insgesamt verlor man hier auf der Fahrt in den Süden rund eine Stunde Zeit.

Kilometerlange Staus gab es aber auch im Nachbarland Schweiz. Vor dem Gotthardtunnel stauten sich die Autos auf einer Länge von 16 Kilometern, teilte der Touring Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X mit. Der Zeitverlust für die Autofahrerinnen und Autofahrer betrug dort bis zu zwei Stunden und 40 Minuten.

Mehrere Verletzte in Tirol und der Steiermark

Die erste Reisewelle am Freitag verlief auch nicht ohne Zwischenfälle: Auf der Südautobahn (A2) bei Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es zu einer Massenkarambolage mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurden sieben Personen verletzt – die Feuerwehren mussten auch einen Hund befreien, der in einer Transportbox eingeklemmt war. Er wurde unversehrt seinem Besitzer übergeben, teilte die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf mit.

Drei Verletzte gab es zudem am Freitagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Tirol zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Laut Polizei dürfte die 19-jährige Motorradfahrerin die Kolonne auf der Abfahrtsrampe der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein übersehen haben. Sie fuhr gegen ein stehendes Auto, stürzte und kam unter ihrem Zweirad zu liegen. Ihr 25-jähriger Begleiter verbrannte sich beim Versuch, das Motorrad anzuheben, die Hände am heißen Auspuff. Ebenfalls verletzt wurde eine 54-jährige Pkw-Insassin. Die 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, die 54-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (APA, red, 18.5.2024)