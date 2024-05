Am Dienstag gibt Teamchef Ralf Rangnick den Großkader für die letzten zwei Testspiele vor der Endrunde bekannt. Was ist der aktuelle Stand bei den verletzten Kandidaten?

Sollte rechtzeitig fit werden: ÖFB-Teamspieler Kevin Danso. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien - Am Dienstag wird der Österreichische Fußballbund seinen Großkader für die letzten zwei Testspiele vor der EM in Deutschland präsentieren, das Team für die EURO wird Anfang Juni fix nominiert. Man habe noch ein paar Fragezeichen, die hinter der Fitness einiger Spieler stehen, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zuletzt.

Die aktuelle Personalsituation im Überblick:

Fix-Ausfälle:

David Alaba (Kreuzbandriss): Der Kapitän des ÖFB-Teams muss seit Monaten aufgrund eines Risses des vorderen Kreuzbands im linken Knie pausieren. Der Abwehrchef des spanischen Meisters Real Madrid blieb am 17. Dezember im Heimspiel gegen Villarreal in der 32. Minute bei einem Zweikampf mit Gerard Moreno unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich dabei das linke Knie. Nach einer jüngst in Innsbruck durchgeführten Arthroskopie ist die Teilnahme des Wieners endgültig ausgeschlossen. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass er als Mitglied des Betreuerstabs während der EM bei der Mannschaft dabei sein wird.

Xaver Schlager (Kreuzbandriss): Der Stammspieler im zentralen ÖFB-Mittelfeld und bei RB Leipzig fällt nach einem Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie mehrere Monate aus. Schlager verletzte sich am 3. Mai im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim nach einer Viertelstunde ohne gegnerische Einwirkung. Für den 26-Jährigen ist es der zweite Kreuzbandriss. Der erste passierte im rechten Knie.

Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss): Der Zwei-Meter-Mann zog sich am 18. Februar seinen bereits dritten Kreuzbandriss zu. Der 26-jährige Stürmer von Eintracht Frankfurt verletzte sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg in der 8. Minute ohne Fremdeinwirkung. Die Diagnose, die das Ende seines EM-Traums bedeutete, lautete Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie.

Sehr fraglich:

Alexander Schlager (Meniskusverletzung): Der Salzburg-Stammkeeper verletzte sich am 5. Mai beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Rapid und musste deshalb für die Partie passen. Tags darauf wurde beim 28-Jährigen in Innsbruck ein Eingriff am Meniskus des linken Knies vorgenommen. Der Salzburger werde laut Club-Angaben einige Zeit ausfallen, eine EM-Teilnahme gilt als sehr unsicher.

Philipp Lienhart (Knieprobleme): Der Innenverteidiger des SC Freiburg pausiert seit eineinhalb Monaten wegen Problemen im linken Knie. Im Jänner hatte sich der 27-Jährige wegen einer Nervenirritation in der rechten Leiste einer Operation unterziehen müssen und gab am 17. März sein kurzes Comeback. Die Einwechslung in der 62. Minute war sein bisher letzter Einsatz, auch in der letzten Runde am Samstag kann Lienhart, der in der EM-Quali zum Stammpersonal zählte, nicht spielen.

Sehr wahrscheinlich fit:

Kevin Danso (Adduktorenzerrung): Der Abwehrchef des französischen Spitzenclubs Lens zog sich am 3. Mai im Meisterschaftsspiel gegen Lorient eine Adduktorenzerrung zu. Ob er in der letzten Runde am Sonntag daheim gegen Montpellier einlaufen kann, ist offen. Wie Dansos Management der APA mitteilte, werde der Verteidiger aber auf jeden Fall fit zum ÖFB-Camp ab 29. Mai in Windischgarsten anreisen.

Maximilian Wöber (Muskelfaserriss): Der zentral und links einsetzbare Verteidiger von Borussia Mönchengladbach erlitt am 20. April im Meisterschaftsspiel gegen Hoffenheim einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel und pausierte seither. Sein Club meldete, dass der Wiener für das letzte Saisonmatch am Samstag gegen Stuttgart fraglich sei. (APA; 18.5.2024)