Auslöser der Unruhen in Neukaledonien ist eine von Frankreich vorangetriebene Änderung des Wahlrechtes. AFP/DELPHINE MAYEUR

Noumea – Bei erneuten Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben bei einer Schießerei an einer Straßensperre in der Nacht auf Samstag verletzt. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit Tagen andauernden Unruhen auf sechs, hunderte Menschen wurden verletzt. Auslöser der Unruhen ist eine von Frankreich vorangetriebene Änderung des Wahlrechtes. Demnach bekommen mehr Einwohner als bisher das Wahlrecht bei den Provinzwahlen in Neukaledonien. Die Verfassungsreform muss noch von beiden Kammern des Parlaments mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit verabschiedet werden.

Das Vorhaben würde nach Ansicht von Unabhängigkeitsbefürwortern den Einfluss der indigenen Bevölkerung zurückdrängen. Die Regierung in Paris hat wegen der angespannten Lage den Ausnahmezustand in den Überseegebiet ausgerufen und 1.000 zusätzliche Sicherheitskräfte entsandt. Bei den Unruhen wurden in den vergangenen Geschäfte geplündert, Barrikaden errichtet und Gebäude und Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Frankreich bezichtigt Aserbaidschan der Einmischung

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin bezichtigte unterdessen Aserbaidschan der Einmischung in die Unruhen. Ein Teil der Separatisten habe eine Abmachung mit Aserbaidschan geschlossen, sagte Darmanin am Donnerstag dem Sender France 2. Nach französischen Medienberichten ist es Paris ein Dorn im Auge, dass die Südkaukasusrepublik über eine vor knapp einem Jahr gegründete "Baku Initiative Group" sogenannten französischen Kolonialismus anprangert und Unabhängigkeitsbefürworter unter anderem in Neukaledonien unterstützt.

Demonstranten in Neukaledonien hätten aserbaidschanische Flaggen gezeigt und Hemden mit Slogans der aserbaidschanischen Organisation getragen. Außerdem sei eine kaledonische Lokalpolitikerin erst kürzlich nach Baku eingeladen worden und habe anschließend erklärt, dass Aserbaidschan den Weg Neukaledoniens zur Unabhängigkeit unterstütze, berichteten der Sender France Info und das Magazin L'Express. Grund für das Handeln Aserbaidschans ist demnach die Unterstützung Frankreichs für Armenien im Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach. Baku wolle es Frankreich heimzahlen und Spannungen in Neukaledonien erzeugen. (APA, red, 18.5.2024)