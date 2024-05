2019 trennten sich Rapper Sean Combs und Sängerin Cassie Ventura. AFP/JEWEL SAMAD

Ein Video, das der US-Nachrichtensender CNN am Freitag veröffentlicht hat zeigt, wie US-Rapper Sean "Diddy" Combs seine Ex-Freundin, Sängerin Cassie Ventura misshandelt. In den Aufnahmen ist Combs mit einem Handtuch bekleidet zu sehen während er Ventura nachläuft. Daraufhin packt er seine damalige Partnerin, wirft sie zu Boden, tritt auf sie ein und zerrt sie dann an ihrer Kleidung mit sich. Die Aufnahmen wurden im März 2016 von mehreren Überwachungskameras in einem Hotel in Los Angeles aufgezeichnet.

Die Aufnahmen passen zu den Vorwürfen, die Ventura gegen Diddy in einer Klage, die im vergangenen Jahr beigelegt wurde, erhoben hatte. Laut Ventura hatte Combs ihr an jenem Tag unter "extremen Rauschmitteleinfluss" ein blaues Auge verpasst. Nachdem der Musiker eingeschlafen war, habe Ventura versucht, das Hotelzimmer zu verlassen. Combs sei aber aufgewacht und sei ihr auf den Hotelgang gefolgt. In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie Combs Ventura in eine Ecke pfercht. Weitere Bilder zeigen, wie er Gegenstände auf sie wirft. Laut der der CNN vorliegenden Klageschrift hatte Combs dem Hotel 50.000 US-Dollar für die Aufnahmen gezahlt, offenbar um sie unter Verschluss zu halten. Die Sängerin beschuldigte Combs zudem, sie 2018 vergewaltigt zu haben. 2019 trennte sich das Paar, das 2007 zusammengekommen war.

"Beleidigende und empörende Anschuldigungen"

Am Tag der Klageerhebung sagte ein Anwalt von Combs gegenüber CNN: "Mr. Combs bestreitet vehement diese beleidigenden und empörenden Anschuldigungen." Die Klage wurde am folgenden Tag nach einer Einigung beigelegt. Venturas Anwalt wird nach der Veröffentlichung der Aufnahmen von CNN zitiert: "Das erschütternde Video hat das beunruhigende und rücksichtslose Verhalten von Herrn Combs nur weiter bestätigt. Worte können nicht den Mut und die Tapferkeit ausdrücken, die Frau Ventura bewiesen hat, als sie sich meldete, um dies ans Licht zu bringen."

In den Monaten nachdem Ventura die Klage gegen Combs erhoben hatte, wurden weitere Klagen eingereicht. US-Behörden leiteten Ermittlungen wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ein. Im März wurden mehrere Razzien in den Anwesen des Rappers durchgeführt. (wisa, 18.5.2024)