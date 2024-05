Max Verstappen, voll fokussiert. AFP/POOL/LUCA BRUNO

Imola – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich trotz Schwierigkeiten in den Trainings die Pole Position für den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war im Qualifying am Samstag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari knapp schneller als das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,073) und Lando Norris (+0,091). Damit startet Verstappen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) auch im siebenten Saisonrennen von ganz vorne.

"Was für ein schwieriger Start, aber wir haben es umgedreht. Das ist fantastisch", funkte Verstappen hörbar erleichtert an die Box, nachdem der 26-Jährige am Freitag noch gehörig mit dem Setup seines Boliden zu kämpfen hatte. "Es ist ein sehr schwieriges Wochenende und ich bin sehr froh, auf Pole zu stehen. Das habe ich nicht erwartet." Für Verstappen war es die 39. Pole seiner Karriere und die saisonübergreifend achte hintereinander, womit er einen Rekord von Ayrton Senna aus den Jahren 1988 und 1989 einstellte.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,224) und Carlos Sainz (+0,487) musste sich beim Heimrennen mit den Startplätzen vier und fünf begnügen. Eine Enttäuschung erlebten indes Sergio Perez im zweiten Red Bull und Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. Perez verpasste den Sprung in die Top 10 um 15 Tausendstelsekunden und wurde Elfter, Alonso musste sich nach einem Ausritt ins Kiesbett und mehreren Eigenfehlern gar mit dem 19. und vorletzten Startplatz begnügen.

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen mit einem Vorsprung von 33 Punkten auf Perez. Leclerc hat als Dritter einen Rückstand von 38 Zählern. (APA, 18.5.2024)

Ergebnisse des Qualifyings für den Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:14,746 Min.

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,074 Sek.

3. Lando Norris (GBR) McLaren +0,091

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,224

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,487

6. George Russell (GBR) Mercedes +0,488

7. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +0,719

8. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,758

9. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls +0,928

10. Nico Hülkenberg (GER) Haas +1,234

11. (in Q2 ausgeschieden) Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing 1:15,706 Min.

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:15,906

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:15,992

14. Alexander Albon (THA) Williams 1:16,200

15. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:16,381

16. (in Q1 ausgeschieden) Valtteri Bottas (FIN) Sauber 1:16,626

17. Zhou Guanyu (CHN) Sauber 1:16,834

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:16,854

19. Fernando Alonso (ESP) 1:16,917

20. Logan Sargeant (USA) Williams keine Zeit

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky)