Innsbruck - Der US-Amerikaner Zachary Bardford hat am Samstagabend in Innsbruck bei der 20. Golden Roof Challenge der Leichtathleten im Stabhochsprung mit 5,82 m überzeugt. Auf den Plätzen landeten seine Landsleute Austin Miller (5,72) und Matt Ludwig (5,42).

Bei den Frauen setzte sich die Tschechin Amalie Svabikova mit 4,53 m durch. Der Weitsprung auf der Anlage in der Maria-Theresien-Straße ging an den Kubaner Lescay Gay mit 8,09 m und an die Kolumbianerin Natalia Linares mit 6,74 m. (APA, 19.5.2024)