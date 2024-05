Zu Beginn des dritten Viertels war Oklahoma City Thunder mit 17 Punkten in Front gelegen, dann kam die große Aufholjagd der Mavericks. Jetzt wartet die Finalserie der Western Conference

Luka Doncic und die Mavericks sind weiter. USA TODAY Sports via Reuters Con

Dallas - Die Dallas Mavericks haben ihren ersten Matchball genutzt und sich in der National Basketball Association (NBA) für das Finale der Western Conference qualifiziert. Die Texaner siegten am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die favorisierten Oklahoma City Thunder 117:116 und gewannen die Serie mit 4:2.

P.J. Washington führte Dallas mit zwei Freiwürfen 2,5 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg. Dabei sah es lange Zeit so aus, dass Oklahoma, das beste Team der Regular Season im Westen, in der Serie den Ausgleich schaffen könnte.

Final 3:34 MUST-SEE ENDING #1 Thunder vs #5 Mavericks | Game 6 | May 18, 2024

NBA

Zu Beginn des dritten Viertels waren die Thunder mit 17 Punkten (75:58) und im vierten Viertel nach 1:06 Minuten noch mit neun Zählern (92:83) in Front gelegen, ehe die Mavericks eine eindrückliche Aufholjagd starteten.

Luka Doncic, der mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists sein viertes Triple-Double in den Play-offs erzielte, war neben P.J. Washington der Matchwinner bei Dallas, das zum zweiten Mal in drei Jahren in der Finalserie der Western Conference steht. Der Gegner der Mavericks wird im siebenten Spiel zwischen Meister Denver und Minnesota ermittelt. (APA; 19.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NBA vom Samstag (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Western Conference:

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 117:116

Endstand in der Serie: 4:2