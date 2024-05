Schluss mit lästigen Einengungen - das Zürcher Ensemble von "Blutstück", links im Bild: Autor und Mitwirkender Kim de l'Horizon. Diana Pfaffmatter

Die Weitergabe des Wissens, wie jemand auszuschauen habe, bleibt in der Schweiz den "Großmeers" überlassen. Es war die Oma, die Kim de l’Horizon einst an der Hand nahm: eine ehrfurchtgebietende Riesin, die unversehens zusammenschrumpfte - und damit ihr genderfluides Enkelkind in die Freiheit entließ.

Aus einem von Ängsten und Zurückweisungen geplagten Buben wurde die heute nonbinäre Persönlichkeit Kim. Deren Blutbuch, ein neo-expressionistischer Coming-of-Age-Roman, war die Sensation des Jahres 2022, das Werk erhielt völlig zu Recht den Schweizer Buchpreis zuerkannt.

Auf Grundlage dieser völlig eigenständigen Prosaleistung ist jetzt eine Theaterrevue entstanden. Im Blutstück reflektiert eine quietschfidele Schar von queer gekleideten Wonneproppen ihr vornehmlich körperliches Wohl und Wehe. Styroporfelsen bilden im Wiener Volkstheater die Kulisse dieses Traum-Arkadiens. Die Landschaft wurde in den Werkstätten des Zürcher Schauspielhauses mit viel Sinn für den Frohsinn von Farben zusammengeleimt (Bühne: Zahava Rodrigo).

Ein "Musical" soll zum Besten gegeben werden. Horch, wer kommt von draußen herein: Kim de l’Horizon selbst tritt mit elektrischer Kerze aus dem Dunkel hervor. Er macht, wundermild und auch ein wenig falsch singend, allerlei Gründe namhaft, warum wir Festwochen-Gäste jetzt eine "Zusammenkunft bilden" sollen.

Getarnter Appell

Das Blutstück bildet den ersten Gute-Laune-Happen des diesjährigen Festivalprogramms: ein charmanter, notdürftig als Stück getarnter Appell an alle Gutwilligen, sich an der queeren Aufmachung Kims nicht zu stoßen. Wir sollen und müssen jene "Gemeinschaft" bilden, die Kim sich für uns alle - und an unser aller statt - erträumt hat. Als Protokollantin des Traums fungiert Regisseurin Leonie Böhm.

Dergleichen Dienst an der Gesellschaft ist an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. Wir alle müssen – und jetzt heißt es stark zu sein: – den Finger aus dem Gesäß herausziehen. Dieses zentrale Anliegen bildet rein rhetorisch das Hauptmotiv der szenischen - oder eigentlich: meta-theatralen Installation. Dabei ergeben die Grenzen des Körpers die viel zu engen Grenzen unserer Welt. Wie dumm und lästig erscheinen alle Festlegungen, wenn man sich mit anderen, ebenso begehrlichen Körpern in ein freundliches Benehmen setzen kann.

Es gehört zum ästhetischen Problem dieses grundsympathischen Abends, dass, rein bildhaft gesprochen, aus der glücklichen Entfernung des Zeigefingers aus dem Rektum auch nichts Besseres resultiert als die Gewinnung eines pädagogischen Instruments. Man predigt zu Initiierten – und schlägt dazu, wie Schauspieler Lukas Vögler, mit heißem Bemühen die Wanderklampfe.

Lauter Soli

Die textlichen Wucherungen, reihum dargebracht in lauter Soli, ergeben ohne besondere Reihenfolge eine Aufstellung kurrenter Ängste. Es entstehen Schreckensbilder einer Verzagtheit, für deren Artikulation keine eigene Sprache zur Verfügung steht: "Man ist im eigenen Körper in der Unterzahl!"

Die Angst vor Übergriffen im öffentlichen Raum erzeugt aber auch eine Art Lockerung, ein verschmitztes Werben und Kokettieren. Angeworben werden mögliche Unterstützer im Modus des Flirts. Dann steht Kim de l’Horizon allein inmitten der Zuschauerreihen und fixiert freundlich einen jungen Wiener: "Hi, Flo!"

Die Gewinnung einer "verbündeten Person" ergibt folgende Rechnung: "Zwei gegen 800!" Und in der Tat gehört es zu den Merkmalen einer zusehends illiberaler werdenden Welt, den Vertretern sogenannter Minderheiten unduldsam, manchmal offen gewalttätig gegenüberzutreten. Kim de l’Horizon wurde selbst Opfer derartiger Übergriffe. Man kann, mit Blick auf die Koproduktion Blutstück, vielleicht von einem mittelprächtigen Theaterabend sprechen. Es sind jedoch reale Gewaltverhältnisse, von denen er handelt. Das sichert ihm seinen Wert. (Ronald Pohl, 19.5.2024)