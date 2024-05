Archivfoto von 2021: Auch Jeff Bezos reiste bereits mit der New Shepard an den Rand des Alls. REUTERS/Joe Skipper

Am Sonntag, 19. Mai 2024, will Blue Origin wieder Menschen an den Rand des Alls schicken. Nach medial stark beachteten Flügen hatte das Weltraumunternehmen von Amazon-Gründer Jeff-Bezos die Starts pausiert, nachdem es im Jahr 2022 zu einem Rückschlag mit der New Shepard-Rakete gekommen war. Der Start wird live über die Website des Unternehmens übertragen, bzw. kann in nachfolgend eingebauten Video verfolgt werden.

New Shepard Mission NS-25 Webcast

Blue Origin

Der Start ist aktuell für 8:52 Uhr (Ortszeit) in Van Horn, Texas, und somit für 15:52 MESZ geplant. Der Live-Stream soll 40 Minuten vor Start beginnen.

Die Crew

Insgesamt sechs Passagiere werden sich in der Kapsel befinden. Zur New-Shepard-Besatzung gehört Ed Dwight, der erste schwarze Astronautenanwärter, der 1961 vom damaligen US-Präsidenten John Kennedy ausgewählt wurde, um sich zum Astronauten ausbilden zu lassen, aber noch nie ins All geflogen ist. Die anderen Crewmitglieder sind Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller und Gopi Thotakura.

Alle Passagiere sind zahlende Kunden von Blue Origin, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Dwights Sitz wurde jedoch von einer gemeinnützigen Organisation und einer privaten Stiftung gesponsert. Die Kosten für ein Ticket hat Blue Origin nicht bekanntgegeben.

Im Rahmen derartiger Flüge trennt sich die wiederverwertbare Kapsel von der Rakete und kehrt anschließend auf die Erde zurück. Die Besatzung kann auf dem Höhepunkt der Reise die Gurte ablegen und einige Minuten in der Schwerelosigkeit des Alls verbringen. Mit Abschluss der Mission erhöht sich die Zahl der mit Blue Origin gereisten Weltraumtouristen auf 37 Personen.

Startverbot für New Shepard

Für die New Shepard wart ein Startverbot ausgesprochen worden, nachdem es im September 2022 während einer unbemannten Forschungsmission zu einem Ausfall gekommen war. Ein strukturelles Versagen der Triebwerksdüse hatte damals zum Abbruch des Flugs geführt.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, die für die Sicherheit auf Startplätzen und für Unfälle mit kommerziellen Raketen zuständig ist, hatte Blue Origin folglich zu 21 Korrekturmaßnahmen aufgefordert, darunter eine Neukonstruktion des Triebwerks und "organisatorische Änderungen". Im Dezember 2023 war die New Shepard wieder zu einer unbemannten Mission gestartet.

Seit Ende vergangenen Jahres ist Dave Limp der neue CEO von Blue Origin, für ihn hat die Wiederaufnahme von Routinemissionen der New Shepard höchste Priorität. Ein anderer Scherpunkt liegt auf der deutlich größeren Rakete mit dem Namen "Blue Glenn": Sie soll mit der "Falcon 9" von Elon Musks Space X darin konkurrieren, kommerzielle und staatliche Satelliten ins All zu befördern. (Reuters/stm, 19.5.2024)